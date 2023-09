Amici, clamorosa rivelazione di Nunzio su Cosmary e Alex Wyse Stanno facendo molto discutere le scioccanti dichiarazioni del ballerino ospite al podcast di Fabrizio Corona. Ecco cosa ha detto.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia. Linkedin

Instagram

Facebook

Sito

Nunzio Stancampiano, ballerino di latino americano conosciuto grazie all’esperienza nella scuola di Amici, è tornato nuovamente a parlare della sua storia d’amore (ormai finita) con la ballerina Cosmary Fasanelli, altra allieva del talent. Questa volta, però, nessun tentativo di riconquistarla. Al contrario, il ballerino si è lasciato andare a pesanti rivelazioni su Cosmary tirando in ballo anche il suo ex ragazzo, il cantante Alex Wyse. Ecco cosa ha rivelato.

Nunzio e Cosmary, fine della storia

La relazione tra Nunzio e Cosmary è giunta al termine ad agosto, quando la stessa Cosmary ha dato l’annuncio ufficiale attraverso i social scrivendo: "Io e Nunzio ci siamo lasciati per differenze caratteriali. Penso sia normale a vent’anni, a un certo punto, capire e prendere una decisione. Quindi vi invito a rispettare la nostra decisione. La mia storia è finita e non vorrei parlarne più".

Una decisione arrivata nonostante tutti i tentativi di Nunzio di riconquistare la bella Cosmarty che, ricordiamolo, prima di mettersi con il ballerino aveva una relazione con un altro allievo della scuola di Maria De Filippi, ovvero il cantante Alex Wyse.

Nonostante Cosmary abbia chiesto di non parlare più della storia con Nunzio, c’è però qualcuno che invece continua a parlare e come. Si tratta proprio di Nunzio che, probabilmente masticando del rancore nei confronti della sua ex, ha deciso di togliersi un sassolino dalla scarpa suscitando però le critiche dei fan.

Nunzio Stancampiano: rivelazione choc su Cosmary

Ospite al podcast di Fabrizio Corona, il ballerino Nunzio si è lasciato andare a rivelazioni pesanti sulla sua ormai ex ragazza Cosmary Fasanelli. Ma lei non è l’unica ad essere stata tirata in ballo. Da quanto emerso pare infatti che la relazione tra Nunzio e Cosmary sia iniziata mentre lei era ancora impegnata nella precedente relazione con il cantante Alex Wyse, conosciuto proprio all’interno del programma Amici.

In realtà è stato lo stesso Fabrizio Corona a introdurre l’argomento affermando: "Nunzio ha partecipato (ad Amici ndr) insieme a Cosmary nel 2022. Cosmary era fidanzata con Alex, un cantante molto stimato. Ti conosce fuori dal programma, lui era ancora dentro. Voi incominciate la vostra relazione dal 7 maggio, ok, lei lo lascia il 5 luglio. Possiamo dire che Alex è stato un cornuto per due mesi?".

A quel punto Nunzio ha semplicemente annuito dando conferma di quanto affermato da Corona. In altre parole, la loro relazione era iniziata quando Cosmary era ancora fidanzata. Una rivelazione che a molti fan è apparsa fuori luogo e inutile, tanto da scatenarsi con forti critiche sui social proprio nei confronti di Nunzio.

E in tutto ciò, come risponderanno Cosmary e Alex a queste forti dichiarazioni?

Potrebbe interessarti anche