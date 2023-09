Nuovi guai in vista per Fabrizio Corona: denunciato, rischia il processo L'ex re dei paparazzi potrebbe finire di nuovo a giudizio: nel 2022 una donna ha dichiarato di essere stata ricattata.

Ancora guai giudiziari per Fabrizio Corona: dopo aver già scontato diversi anni in carcere ed essere stato al centro di innumerevoli procedimenti giudiziari, l’ex re dei paparazzi rischia di finire nuovamente a processo in seguito ad una denuncia da parte di una sua ex cliente. Secondo quanto riportato da Repubblica. la Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per il fotografo, che è stato denunciato più di un anno fa.

Fabrizio Corona denunciato

Era il 2022 quando Fabrizio Corona è stato denunciato da una donna, che lo accusa di averla ricattata tramite un video intimo che era in possesso dell’ex paparazzo, e che ritraeva la donna proprio in sua compagnia. La presunta vittima è sposata e ha dei figli, e si è rivolta a Corona nel 2021 per servizi editoriali e pubblicitari riguardo ad un libro da lei scritto e in fase di pubblicazione. Tra i due sarebbe nata in quel periodo anche una relazione, che sarebbe testimoniata dal video in questione, al termine della quale sarebbe scattata una causa civile. Proprio in quel momento – secondo la donna – l’ex re dei paparazzi avrebbe iniziato a ricattarla, smettendo di occuparsi della promozione e della comunicazione del suo libro ma concentrandosi sul video che ora è al centro dell’inchiesta. In seguito alla denuncia, avvenuta nell’aprile 2022, Corona è stato sottoposto ad una perquisizione da parte dei Carabinieri.

Dopo la perquisizione, la Procura ha eliminato la contestazione di tentata truffa e ha concluso le indagini, chiedendo il processo per tentata estorsione. L’avvocato di Fabrizio Corona, Ivano Chiesa, ha spiegato la propria versione dei fatti: "Voleva pubblicare un libro ed è stato pubblicato e poi, siccome non è rimasta contenta delle vendite, se l’è presa con Fabrizio", ha spiegato l’avvocato, secondo il quale Corona aveva dichiarato che "se fosse stato costretto a difendersi nel procedimento civile sarebbe venuto fuori anche il rapporto personale che avevano avuto", compreso il video in questione. La difesa ha anche fatto sapere che il fotografo si è reso pienamente disponibile agli inquirenti per essere nuovamente interrogato, certo di non avere niente da nascondere. Ora la Procura, tramite il pm Antonio Cristillo, ha chiesto il rinvio a giudizio: la decisione di mandare o meno Corona a processo spetta quindi al Gip nell’udienza preliminare.

