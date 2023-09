Amici, è crisi tra Todaro e Tocca? Lui smentisce (mettendoci il "cuore") Dopo insistenti voci di rottura, un inaspettato “gesto social” del professore del talent Mediaset sembra cambiare le carte in tavola. Ecco cos’è successo.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca stanno ancora insieme? Dopo i rumors che davano la coppia in crisi (si era parlato quest’estate di un litigio in Sardegna), arriva la svolta inaspettata. A cambiare le carte in tavola è stato un "gesto social" del professore di danza di Amici. Todaro avrebbe infatti commentato l’ultimo selfie della ballerina, lasciando un bel cuore rosso sotto il post. Sarebbero così smentite le voci su una possibile rottura definitiva. Ecco tutti i dettagli.

Raimondo Todaro e il commento al post di Francesca Tocca

Colpo di scena nella storia d’amore tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca. Per mesi si era parlato di una crisi di coppia, tra i due, e si pensava che il legame tra la ballerina e il professore di Amici fosse giunto al capolinea. I diretti interessati non avevano né smentito né confermato i rumors, lasciando che le indiscrezioni diventassero sempre più forti. Ora, però, un piccolo indizio social sembra mettere un punto alla situazione.

Nelle ultime ore Francesca Tocca ha condiviso sul suo profilo Instagram la foto di un selfie. La bella ballerina si è immortalata in casa, in modalità "acqua e sapone", lasciando intravedere sullo sfondo la sagoma della figlia. E sotto il post, tra le migliaia di commenti dei fan, è apparso anche quello di Raimondo Todaro. Nessuna parola, solo un grande cuore rosso, che a questo punto si suppone batta ancora per Francesca.

L’intervento di Todaro, quindi, sembra porre fine alle voci di separazione. Qualcosa, comunque, quest’estate dev’essere successo. Che sia stato solo un litigio (forse avvenuto in un locale in Sardegna), o che invece Francesca e Raimondo si siano lasciati per poi tornare insieme, difficile dirlo al momento. Sia il professore che la ballerina prenderanno comunque parte alla prossima edizione di Amici. Forse con l’inizio del talent si capirà qualcosa in più.

