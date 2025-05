Amici 24, verso il serale con tensione: gli allievi scaricano Chiara ed Emanuel Lo stronca (ancora) la Celentano Durante il daytime di oggi, 2 maggio, Emanuel Lo ha rifiutato un altro guanto di sfida lanciato dalla Celentano mentre Trigno è stato premiato dai suoi compagni.

Federica Massari Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook Giornalista nata nella città di Parthenope, si definisce "madriletana". Da anni scrive (per un numero imprecisato di testate) di spettacoli e musica, TV e calcio.

CONDIVIDI

Ci risiamo, ancora una volta Alessandra Celentano ha lanciato un guanto di sfida a Francesco contro Alessia e di nuovo avrebbe dovuto scontrarsi con la compagna eseguendo una coreografia di latino americano. Questa volta però l’allievo di Amici 24 non era d’accordo con il suo prof.

Amici 24, Francesco di nuovo mira di Alessandra Celentano: la reazione di Emanuel Lo

Di nuovo una coreografia di latino americano, genere in cui Alessia spicca e ne è la regina. Francesco ha ricevuto un nuovo guanto di sfida dalla maestra che vorrebbe a tutti i costi vederlo in gara contro la sua allieva. Tuttavia ancora una volta il suo è fiato sprecato perché Emanuel Lo ha deciso di rifiutare il guanto ancora una volta. Dopo aver appreso del compito il ballerino ha dichiarato: "Avrei accettato anche l’altro, poi parlando con Emanuel ho ascoltato i suoi punti di vista e ho deciso di affidarmi a lui. Adesso però lo si fa e glielo dirò". A questo punto è andato dal suo prof. e gli ha detto: "Penso che questo guanto sia più fattibile". "Certo che è fattibile, ha risposto Emanuel Lo, però è un guanto di sfida di latino americano come la volta scorsa. Fa bene soltanto ad Alessia questo guanto che ti ricordo è campionessa del mondo. Tu non hai mai fatto latino americano, forse per studio avremmo potuto accettarlo ma non hai neanche il tempo di entrare in quel mondo. Non siamo in un momento di sperimentazione, come ho detto l’altra cosa. Attenzione non stiamo scappando anche se tu lo vorresti accettare. Non lo accettiamo perché questa è una presa in giro nei miei confronti ma anche nei tuoi però tu sei troppo buono. A una puntata dalla semifinale non si accetta un guanto del genere. Non perché stiamo scappando ma perché la maestra sta scappando da te". Emanuel Lo ha poi concluso affermando di stare ancora aspettando un guanto di sfida degno di Francesco e degli allievi che ha Alessandra Celentano.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Trigno e Chiara sotto il giudizio degli allievi

Intanto ai ragazzi è stato chiesto di rispondere alla domanda: "Chi tra Trigno e Chiara merita di rimanere in gara". I ragazzi dovevano mettere delle mele in una cesta, o quella con la foto del primo o l’altra con l’immagine della seconda. Sono stati scoperte le due ceste dai protagonisti, il cantante ha totalizzato quattro mele mentre la sua fidanzata soltanto due. I compagni preferirebbero quindi che fosse Trigno a rimanere in gara.

Potrebbe interessarti anche