Amici 24, caos dopo il guanto di sfida: Francesca spietata e tra Chiara e Trigno finisce malissimo Nel daytime di oggi, venerdì 28 marzo, del talent la ballerina e il suo fidanzato hanno litigato pesantemente per un guanto di sfida di Deborah Lettieri.

Ad Amici 24 è arrivato il guanto della discordia. Sì perché Deborah Lettieri ha sfidato la ballerina Chiara per farla concorrere con Francesca. Per questo la ragazza ha litigato con il suo fidanzato Trigno che ha preso le difese dell’allieva e collega della sua stessa squadra. Per questo motivo i due hanno vissuto un brutto momento e praticamente si sono fraintesi. Andiamo però con ordine.

Il difficile compito per Chiara da Deborah Lettieri

A poche ore dal Serale Deborah Lettieri ha lanciato il guanto di sfida a Chiara, chiedendo alla ballerina di danzare gareggiando in puntata contro Francesca. Dopo aver ricevuto il guanto però sia la ballerina che la sua maestra Alessandra Celentano hanno convenuto nel chiedere alcuni cambiamenti alla coreografia da parte di Deborah Lettieri perché secondo loro c’erano alcuni passaggi che potevano risultare pericolosi dato l’infortunio recente della fidanzata di Trigno. A quel punto però sia Francesca che la sua prof. hanno avanzato l’ipotesi che l’altra squadra volesse apporre degli accorgimenti alla coreografia perché troppo difficili per Chiara e non a causa quindi della pericolosità dei movimenti per star attenti all’infortunio avvenuto da poco. Tra Francesca e quest’ultima c’è stato quindi un intenso faccia a faccia.

Trigno litiga con la sua fidanzata

Dopo il botta e risposta tra le due ballerine è intervenuto Trigno che ha preso le difese di Francesca. Apriti cielo: a quel punto Chiara non ci ha visto più e gli ha urlato in faccia: "È assurdo che tu, perché sei dalla sua squadra, dai ragione a lei. Nelle risposte che lei ha dato è stata st**nza con me e lo pensa metà della casetta". Il cantante ha dichiarato che se il guanto per lei non è equo può sempre rifiutarlo e non perdere il punto, insistendo su questo punto e affermando di non voler difendere Francesca. Hanno quindi continuato a discutere fino a quando il cantante ha concluso mandandola a quel paese. I due ragazzi hanno poi chiarito seduti sul divanetto in giardino, Chiara ha detto: "Mi ha dato fastidio che volevi difenderla (a Francesca ndr) soltanto perché è della tua squadra". Trigno ha ribattuto: "No, io non volevo, tu ti sei arrabbiata e te la sei presa con me". Poi la ballerina ha pensato che lui volesse lasciarla e Trigno ha pensato la stessa cosa. Dopo aver chiarito che non era così i due fidanzati hanno fatto la pace, sugellata da un tenero bacio.

