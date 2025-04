Amici 24, social in rivolta (per colpa di dinamiche già scritte). Il caso 'clamoroso' di Nicolò e Antonia Online si sta diffondendo un certo malcontento per le sfide (ripetute) tra due allievi della Scuola. Gli esiti sarebbero infatti scontati e poco convincenti. Ecco i dettagli.

Non manca molto, alla chiusura del Serale di Amici 24. E una misura di quanto il pubblico sia coinvolto (con picchi di share come al solito eccezionali) la dà in queste ore una protesta che ha preso piede online. Via social, infatti, molti fan del programma hanno lamentato il ricorso a dinamiche scontate, che sembrano in qualche modo già scritte. Il riferimento è in particolare alle frequenti sfide tra i cantanti Nicolò e Antonia. Che invariabilmente, nel corso del Serale, hanno visto trionfare ogni volta l’allieva. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Amici, scoppia la rivolta social per le sfide già scritte

Insomma serpeggia il malcontento, in attesa che anche questa stagione di Amici arrivi alla conclusione. I giochi sono apertissimi, per l’incoronazione del nuovo vincitore, ma questo al pubblico e ai fan pare interessare relativamente. Quello che invece conta, come si evince da migliaia di commenti social, è che i ragazzi coinvolti nella finalissima del talent possano dare spettacolo ‘senza’ se e senza ‘ma’. C’è voglia di sfide imprevedibili, ribaltamenti di fronte e magari qualche intervento meno scontato da parte dei professori.

Perché altrimenti, come teme chi in questi giorni sta protestando online, il rischio è quello di uno show bello ma ‘insapore’. Tutti gli allievi sono infatti bravissimi, arrivati a questo punto della competizione. Mentre non sembrano altrettanto apprezzati gli sforzi di chi muove i fili dietro le quinte. Ed è un caso in particolare a far discutere più degli altri.

Il caso emblematico di Antonia e Nicolò

Le proteste riguardano in particolare i due cantanti Antonia e Nicolò. Entrambi quotatissimi per la vittoria della loro categoria, si sono sfidati più di una volta nel corso delle ultime puntate del Serale. E ogni volta, come hanno notato i fan più attenti, a uscirne vincitrice è stata sempre Antonia. C’è quindi chi parla apertamente di ‘dinamiche scritte’, con esiti scontanti e (soprattutto) non sempre giustificati. Perché per molti utenti social Nicolò avrebbe meritato di vincere, in diverse occasioni.

E allora non mancano le critiche ai professori, ma anche ai tre giudici del Serale Elena D’Amario, Cristiano Malgioglio e di Amadeus. Certo, l’attaccamento degli spettatori agli allievi di Amici rende queste proteste comprensibili. Ma è molto più facile sollevare polemiche online, che prendersi l’onere di scegliere in puntata e votare con carattere. E in ogni caso, il destino di Antonia e Nicolò non è ancora segnato. Quindi è meglio mettersi comodi. E vedere in che direzione andranno le prossime, attesissime puntate.

