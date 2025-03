Amici 24, tensione post serale: la ‘figuraccia’ di Jacopo Sol e Alessia esplode contro Luk3 Tanti spunti oggi nel talent come l'amore giunto (forse) al capolinea tra Alessia e Luk3 e come Jacopo Sol per cui la sua squadra ha fatto una brutta figura.

Nel daytime di oggi, 24 marzo, di Amici 24 a farla da padrone è stato l’amore e il suo contrario. Sì perché se una coppia decolla un’altra è pronta a scontrarsi duramente contro la realtà. Tra Jacopo Sol e Francesca è sbocciato un feeling incredibile mentre c’è maretta nella relazione tra Luk3 e Alessia.

L’amore tra Jacopo Sol e Francesca

Al buio della stanzetta si sono ritrovati Jacopo Sol e Francesca, quest’ultima ha detto: "Credo di essermi innamorata di te… mi sono innamorata di te… senza credo. Quindi stiamo insieme?". Lui ha risposto affermativamente scherzando sul fatto che non si aspettavano entrambi di finire così: innamorati persi. Tuttavia se l’amore va bene la sfida durante la puntata del Serale non è andata come previsto. Infatti Jacopo è stato battuto da Nicolò.

Durante il daytime odierno l’allievo di Pettinelli e Lettieri ha dichiarato: "Non mi è dispiaciuto perdere contro Nicolò perché secondo me ci sta. Mi è dispiaciuto piuttosto far perdere un punto con questa dinamica del guanto, quello è un po’ una figuraccia". Al che Nicolò ha risposto: "Sinceramente l’esito positivo non me l’aspettavo perché era comunque un guanto a favore di Jacopo. Se non sbaglio dalla primissima puntata fino ad arrivare a quando ho preso la maglia del Serale mi è sempre stata messa in faccia questa cosa che non sapessi interpretare. Anche la lettera del guanto lo dimostrava. Praticamente Rudy ha chiuso la lettera dicendo: "potete usare strumenti o meno tanto a me non interessa, l’unica cosa che mi interessa è l’intepretazione che tu non sai fare"". Quindi la figuraccia per Jacopo ci sta tutta ed è sottinteso che è stata colpa del suo insegnante che ha sminuito il suo avversario al momento della sfida, magari essendo sicuro di vincere.

Alessia a muso duro contro Luk3

Alessia e Luk3 si erano riavvicinati dopo la rottura per via dell’avvicinamento del ragazzo a Raffaella. Oggi la ballerina è esplosa perché ha ritrovato il suo fidanzato a compiere gli stessi errori. Anzi il cantante non ha fatto altro che parlare con gli altri artisti tra cui però c’era anche Raffaella. A questo punto Alessia è esplosa sostenendo di aver perso la fiducia in lui. "Io lo capisco che ti dà fastidio", è stata la risposta di Luk3 che l’ha pregata di non comportarsi in quel modo. E nonostante il cantante l’abbia baciata molti fan pensano che la loro storia sia giunta ormai al capolinea.

