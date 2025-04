Amici 24, Lorella Cuccarini a Senza Cri: “Non vai in finale”. La reazione della cantante alla ‘minaccia’ Nel daytime di Amici non mancano momenti di tensione e condivisione, in particolare dopo la convocazione della Cuccarini di Senza Cri: cosa ha detto a Alessia

Oggi, giovedì 10 aprile, nel daytime di Amici 24, Lorella Cuccarini ha convocato la cantante Senza Cri per parlare a tu per tu del suo percorso nella scuola, dicendole che, andando avanti di questo passo, non arriverà in finale. L’allieva è crollata prima davanti alla professoressa, poi con la compagna Alessia mentre parlava di quanto accaduto poco prima. Ecco cosa ha detto Lorella Cuccarini nel daytime di Amici a Senza Cri e la reazione della cantante.

Amici 24, Lorella Cuccarini rimprovera Senza Cri e lei crolla: finale a rischio

Nella giornata di oggi, Lorella Cuccarini ha convocato Senza Cri per fare il punto della situazione sul suo percorso ad Amici 24: "Sei una che dovrebbe arrivare in finale. Però, per come stai andando adesso, non ci arriviamo in finale! Questo te lo devo dire. Capito?" ha sottolineato. Senza Cri è scoppiata a piangere dopo aver ascoltato le sue parole, e infatti, almeno inizialmente, non è riuscita a dire altro che "Sì… mi sento un po’… uffi". Ma la Cuccarini le ha chiesto di parlare chiaro per provare a capire insieme cosa non va e risolvere la situazione ora che hanno tutto il tempo per raddrizzare il tiro: "Cri, fuori dai denti! Siamo io e te". Allora la cantante, tra le lacrime, ha spiegato che "vanno avanti le giornate, le prove da affrontare e mi sento un po’ il brutto anatroccolo". Poi ha aggiunto: "Mi sembra di non essere stata in grado di farmi capire dalle persone e mi mortifica che, forse, io non sia riuscita molto a parlare di me o ad aprirmi. Ed è come se io mi sentissi ‘meno’ rispetto agli altri, per i commenti che vengono fatti". A questo punto la Cuccarini l’ha interrotta dicendo "cavolo, tutti i tuoi compagni ti hanno sempre considerato un pezzo forte di questa edizione". "Non così tanto adesso, perché si fanno le cose in classe, tra di noi, e non rappresento un pericolo per loro. Per gli altri, è come se fossi arrivata al Serale un po’ scarica, e anche questa cosa mi terrorizza, perché io voglio sentirmi un pericolo, voglio esserlo" ha risposto Senza Cri.

Lo sfogo di Senza Cri dopo l’incontro con Lorella Cuccarini

Una volta tornata nella ‘casetta’, Senza Cri ha condiviso le sue paure con l’amica Alessia: "Non sono una persona che ha molto amor proprio, quindi mi demolisco abbastanza, ma non devo farlo… Devo rimettermi in carreggiata, devo arrivare in finale. Non esiste. io so che rappresento qualcosa di completamente imperfetto. Mi sono sentita dire mille volte dagli altri come dovevo essere e puntualmente faccio l’errore di cascarci. Quindi mi sto facendo schiacciare da questo, mi catapulto nei giudizi negativi, mi catapulto nel fatto che non sono la principessa delle fate e dei sistemi cosmici della bellezza mondiale, e quindi subisco. Ma io voglio essere la voce di quelli che non hanno mai alzato la mano. Non so come dire, mi manca un po’ di amore. Ho paura di non essermi fatta conoscere abbastanza, di essere complicata, di non essere facilmente leggibile". Poi è intervenuta Alessia, la quale ha cercato di farle comprendere che questo tratto della sua personalità la rende unica: "Non è mica una nota negativa il fatto di essere complicati, magari per una persona sei ancora più interessante proprio perché sei articolata e per questo viene voglia di scoprirti. Per quanto riguarda me, quando ti ho incontrata è stato così eh". Le parole di Alessia hanno commosso Senza Cri che, abbassando lo sguardo, ha detto: "Ti voglio tanto bene. Quando sono venuta qua, sei stata la prima persona che si è interessata a me". L’affettuoso momento tra amiche è poi terminato con un caloroso abbraccio.

