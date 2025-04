Amici 24, la Celentano ‘tartassa’ Francesca: nuova sfida durissima. La reazione della ballerina Durante il daytime odierno del talent di Canale 5 la maestra di danza ha lanciato un nuovo guanto di sfida verso Francesca: ecco come ha reagito la ballerina.

A tre giorni da un’altra puntata del Serale di Amici 24 due ballerini bravissimi della scuola, Daniele Doria e Francesco Fasano, si sono confrontati tra loro. Si sono parlati a cuore aperto aprendosi sulle loro difficoltà, sulle paure e sul loro stile. Nel daytime di oggi, mercoledì 16 aprile, ha tenuto banco anche un nuovo guanto di sfida che metterà a confronto Francesca Bosco e Chiara Bacci.

Il guanto di sfida tra Francesca e Chiara ad Amici 24

Alessandra Celentano mette di nuovo a dura prova Francesca con un guanto di sfida che prevede molto "charme". Infatti come ha detto: "Qui non c’è tecnica, parliamo di charme. Voglio vedere una ballerina unica e intrigante". La ballerina e la sua sfidante Chiara si sono messe da subito a studiare la coreografia preoccupate per la difficoltà della prova. Dovranno convincere Cristiano Malgioglio, Amadeus ed Elena D’Amario nella nuova puntata del Serale che andrà in onda sabato 19 aprile alle 21:30 su Canale 5 e sarà registrata domani, giovedì 17 aprile. Durante questo appuntamento con la fase finale di Amici di Maria De Filippi ci saranno ben due eliminazioni, così come annunciato ieri. Dopo il lancio di sfida Chiara Bacci e Francesca Bosco hanno parlato con Jacopo Sol in giardino e il ragazzo le ha rincuorate. Soprattutto Jacopo e Chiara hanno parlato dopo essersi dato un bacio sulla panchina. "Secondo te me la cavo?" ha chiesto la ballerina e il suo fidanzato le ha risposto: "Benissimo". E ancora: "Ce l’ho lo charme?" ha chiesto lei scherzando e il cantante le ha detto di sì.

Il confronto tra Daniele e Francesco

Francesco Fasano, allievo di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, ha preso per primo la parola durante la chiacchierata con Daniele Doria: "Il mio ingresso ti ha destabilizzato? A volte non capisco cosa tu voglia raccontare con la tua danza…c’è qualcosa che ti blocca?". Senza dubitare ed essendo molto diretto l’allievo di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi ha spiegato al collega: "Si, la tua entrata mi ha un po’ destabilizzato all’inizio. Sentivo di più la competizione quando sei entrato. Il mio stile è simile a quello che fai. Nel momento in cui ti ho visto ho pensato che le cose sarebbero cambiate […] Ad oggi penso di essermi sbloccato. Mi sento migliorato e penso che il problema dell’espressività non lo sento più dentro di me. In questo momento, ho molta consapevolezza e maturità. Penso di affrontare bene il palco, sono sicuro di quello che faccio".

