Amici, ex allieva è incinta: “Un regalo inaspettato”. L'annuncio (e l'emozione) La cantante ex Amici Emma Muscat ha annunciato di essere in dolce attesa e di aspettare un bebè: la storia d’amore con Kurt, conosciuto sei anni fa a Malta

Emma Muscat è incinta. La cantante ex Amici, 25 anni, ha infatti annunciato di essere il doce attesa nel corso di un’intervista al settimanale Chi. Archiviata la storia con Biondo (conosciuto proprio durante l’esperienza nel talent show di Maria De Filippi), la cantautrice maltese ha ritrovato l’amore al fianco di Kurt, con cui è ora pronta a mettere su famiglia. Scopriamo tutti i dettagli.

Emma Muscat incinta: l’annuncio (e l’emozione)

"Porto un’altra vita dentro di me" ha rivelato Emma Muscat. L’annuncio – come anticipato – è arrivato sulle pagine del settimanale Chi. Nel corso di un’intervista al magazine di Massimo Borgnis (direttore della rivista dopo Alfonso Signorini), infatti, la cantante ex Amici ha spiegato di essere pronta a diventare mamma. "È stato un regalo inaspettato, il regalo più bello che potessi ricevere" ha confessato Emma, spiegando: "Eravamo a casa io e Kurt, il mio compagno. Quel momento lo porterò nel cuore per sempre. Uno di quegli attimi in cui il tempo sembra fermarsi e sai che la vita sta per cambiare per sempre, ma in un modo bello". La cantautrice e pianista maltese non si è nascosta riguardo le sue sensazioni: "Sto vivendo un mix di emozioni, in cui c’è paura, felicità, diversi sentimenti, tante lacrime di gioia". Non c’è paura per il parto, quanto più per la ‘nuova vita’ che la attende: "Ho un po’ paura per quello che sta per arrivare, lo ammetto, ma è un bel momento. Sto imparando nuove cose ogni giorno".

Chi è il padre Kurt: la storia d’amore dopo Biondo

Oltre all’annuncio della gravidanza, nell’intervista a Chi Emma Muscat ha parlato anche del padre del bebè, vale a dire il suo nuovo compagno Kurt. Dopo la rottura con Biondo, arrivata dopo un anno di relazione (nata ad Amici, tra i banchi della scuola di Maria De Filippi), la cantante ha ritrovato l’amore sei anni fa, quando ha conosciuto Kurt nella ‘sua’ Malta. Lui vive proprio nella piccola Repubblica e "non fa parte del mondo dello spettacolo". "L’ho conosciuto sei anni fa, nel 2019. Ci siamo incontrati in un beach club a Malta (…) Dopo una settimana venne a trovarmi e da lì in poi non ci siamo più lasciati" ha raccontato Emma, spiegando anche le differenze con la sua storia con Biondo, troppo spesso esposta sotto le luci dei riflettori: "In passato ho avuto una relazione pubblica, avevo condiviso tutto. Questa volta ho trovato un amore speciale e non volevo che venisse rovinato dalle aspettative o dai commenti".

