Amici 24, ‘agguato’ della Celentano e scoppia il caos: mezza classe verso l’eliminazione Durante la puntata di oggi, lunedì 17 febbraio 2025, del talent di Canale 5 la prof. ha deciso di mettere alla prova ben sette allievi, a rischio eliminazione.

C’è stata grande apprensione oggi per alcuni allievi di Amici di Maria De Filippi. Sì perché Alessandra Celentano nel daytime del 17 febbraio 2025 ha proposto ai titolari di fare i nomi di chi secondo loro merita di andare al Serale. I meno votati dovranno sostenere un esame per non essere eliminati dal talent di Canale 5.

Sette allievi rischiano di uscire da Amici 24: la decisione di Alessandra Celentano

TrigNO, Asia, Vybes, Mollenbeck, Antonio, Deddè e Raffaella sono stati i meno votati e sono a rischio eliminazione. La fase finale del programma Mediaset si avvicina e quindi i professori stanno sondando il terreno per vedere chi altro potrà indossare la maglia dorata per raggiungere il Serale. Alessandra Celentano ha chiesto a tutti coloro che non hanno la maglia oro di scegliere chi tra di loro fosse meritevole di passare alla fase successiva del talent di Maria De Filippi. A questo punto i sette meno votati sono stati chiamati dalla prof., uno per uno, e invitati a indossare una felpa rossa. Presto questi allievi dovranno sostenere un esame per scoprire chi tra di loro sarà eliminato dalla scuola di Canale 5. A questo punto tutti e sette si presenteranno davanti alla commissione per scoprire chi tra di loro è meritevole di passare al Serale e chi invece dovrà abbandonare il talent. Al momento dunque chi indossa questa felpa rossa dovrà convincere il prof. della propria categoria di appartenenza di meritare di andare avanti e non essere eliminato proprio come quando si sostengono le gare per accedere alla fase successiva in prime time della trasmissione di Maria De Filippi.

Gli allievi con la maglia oro

Fino a oggi, lunedì 17 febbraio 2025, ad avere la maglia oro sono soltanto cinque persone che sanno già di accedere al Serale. Infatti nel corso delle ultime due puntate della domenica i professori hanno scelto due cantanti e tre ballerini che andranno alla fase seguente del programma. Antonia è stata la prima allieva a conquistare la maglia oro ottenendo i tre sì dei maestri. Poi è toccato alla danzatrice di balli latino americani Alessia. Durante l’ultima domenica invece è toccato a Francesco (allievo di Emanuel Lo), Chiara e Nicolò strappare il pass per la fase serale del programma di Maria De Filippi. Non ha ottenuto per poco i tre sì dei prof. Chiamamifaro che pur arrivando prima alla gara di canto non ha ancora avuto il modo di indossare la maglia dorata tanto ambita.

