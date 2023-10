Amici 23, primo provvedimento disciplinare: anticipazioni di oggi Nuovo appuntamento della domenica pomeriggio con la scuola per talenti più amata d’Italia. Colpo di scena nella nuova classe di canto e ballo: cosa succederà.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia. Linkedin

Instagram

Facebook

Sito

Nella nuova puntata del pomeridiano di Amici di Maria De Filippi in onda oggi, domenica 15 ottobre, per i ragazzi non saranno tutte rose e fiori. Tra sfide di ballo e canto, giudici d’eccezione e scontri tra professori, non mancherà nemmeno il primo provvedimenti disciplinare per uno degli allievi. Ma vediamo meglio cosa succederà (spoiler in arrivo).

Ezio nei guai: primo provvedimento disciplinare ad Amici

Oltre al talento, come ogni scuola che si rispetti, anche ad Amici viene quotidianamente esaminato il comportamento degli allievi, con punizioni quando vengono superati determinati limiti. Proprio nella puntata di oggi arriverà quindi il primo provvedimento disciplinare dell’edizione nei confronti del cantante Ezio a causa delle condizioni della casetta in cui vivono i ragazzi. Ezio, accusato dai compagni di essere il più disordinato e quello che collabora meno, non potrà perciò esibirsi nel corso della puntata.

Classifiche di ballo e canto: i giudici di oggi ad Amici

Anche nella puntata di oggi i ragazzi dovranno esibirsi davanti a due giudici d’eccezione: Sergio Bernal Alonso per il ballo ed Emma Marrone per il canto. Quest’ultima presenterà anche il suo ultimo singolo uscito il 13 ottobre. Dopo le esibizioni, le votazioni date ai ragazzi formeranno come sempre due classifiche che, questa volta, saranno composte in questo modo: Lil Jolie, Matthew, Holden, Mew, Sarah, Mida, Stella, Petit, Spacehippiez e Holy Francisco per il canto (senza Ezio, per i motivi precedenti). Simone, Marisol, Kumo, Gaia, Dustin, Sofia, Nicholas ed Elia per il ballo.

Sfide, gare e compiti della puntata di oggi

Alcuni allievi della scuola andranno in sfida e dovranno esibirsi davanti a un giudice che deciderà se lasciargli il posto nella scuola o mandarli a casa facendo entrare l’avversario. In particolare, Raimondo Todaro manderà in sfida Chiara, giudicata da Irma Di Paola, che alla fine vincerà contro l’avversaria.

Nella gara degli inediti trionferà Holden contro Sarah, mentre nella gara di ballo d’improvvisazione (tra Kumo, Nicholas e Dustin) vincerà Kumo potendo così ballare all’evento World of dance 2023.

Per ciò che riguarda i compiti assegnati dai professori, nella categoria ballo Dustin proporrà il compito affidatogli da Todaro, ma l’insegnate darà un giudizio negativo scatenando i commenti in disaccordo di Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. Nicholas, invece, prenderà voti bassissimi (4 e 1) nei compiti assegnati dalla maestra Celentano.

Per la categoria canto, Spacehippiez affronterà il compito che gli ha assegnato Anna Pettinelli ma con scarsi risultati. Anche Matthew dovrà esibirsi per volontà della Pettinelli, ma questa volta arrivando alla sufficienza. Sempre per la Pettinelli, si esibirà anche Mida che secondo l’insegnante riuscirà a portare a casa il brano ma ancora con delle mancanze, e questo porterà allo scontro con i colleghi Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Infine, Ezio affronterà il compito di Zerbi ma con un pessimo risultato.

Cos’altro vedremo nella puntata di Amici di oggi?

Nella puntata di oggi non mancheranno nemmeno momenti divertenti come il video voluto da Maria per dimostrare come la Celentano guardi in maniera diversa i suoi allievi rispetto a quelli dei colleghi. In più, ci sarà un video divertente che mostrerà le doti di seduttore di Petit e si affronterà anche l’argomento amore, con un piccolo spazio dedicato a due nuove coppie che si stanno formando all’interno della casetta: Holy Francisco e Sarah, e Matthew e Mew.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche