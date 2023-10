Amici 23, baci di Annalisa per dire grazie a Maria De Filippi: "Sei bravissima" Nella seconda puntata domenicale del talent show di Maria De Filippi tanto spettacolo, scopriamo cosa è successo nella puntata dell’8 ottobre

Tante performance, ospiti e spettacolo, come di consueto nella seconda puntata domenica di Amici 23. I giovani talenti della scuola televisiva diretta da Maria De Filippi stanno continuando a lavorare sodo in settimana sotto l’occhio attento ed esigente dei loro maestri e i risultati si iniziano a vedere. Scopriamo i momenti migliori e quelli da dimenticare dalla puntata dell’8 ottobre.

Top

Il momento più memorabile della puntata di domenica 8 ottobre di Amici, è sicuramente quello in cui, dalla bocca della maestra Alessandra Celentano escono delle parole piuttosto rare da quelle parti, ovvero: ": "Questa è una ragazza che è nata per ballare. Ha talento. Brava davvero, brava, sono orgogliosa!" Ha fare il miracolo e fare pronunciare tante espressioni ammirate è Marisol che a inizio trasmissione si esibisce in un compito assegnato durante la settimana e strappa i primi grandi applausi della puntata.

Restando ai momenti top e a Marisol, bisogna dire che l’esibizione che ha lasciato tanto contenta la maestra Celentano è solo la prima di un pomeriggio che ha visto la ballerina svettare rispetto alle altre nella classifica dei numeri di danza giudicata da Virna Toppi. E appalusi sono arrivati anche per la seconda Sofia, che ha vinto invece la sfida di improvvisazione. Sembra già che, nel campo della danza, loro siano le due concorrenti da tenere d’occhio.

Bel momento, sempre, quando Maria De Filippi riaccoglie nella scuola ex alunni che ormai sono delle super star. Questa domenica è stato il turno di Annalisa che ormai è proiettata nell’olimpo della musica italiana, dopo un anno in cui ha macinato un successo dopo l’altro. Con 29 dischi di platino Annalisa torna nello studio che l’ha vista nascere artisticamente e quando la conduttrice elenca i numeri da capogiro del suo successo, lei si schermisce: "Non si sa cosa è successo quest’anno!" dice con modestia, ma la De Filippi lo spiega chiaramente: "Come non lo sa? Sei brava, sei bravissima, lo sei sempre stata. A volte la gente ha bisogno di un po’ di tempo per accorgersene, ma l’importante è che se ne accorga!" Parole degne di una mentore orgogliosa di aver puntato, ancora una volta, sul talento giusto, oggi che i numeri danno ragione anche a lei. E quando Annalisa canta il suo ultimo singolo Ragazza Sola intona la strofa "che da quando ci sei tu non è più sola" si scambiano baci inviati a distanza.

Flop

Polemica immancabile. La maestra Celentano, come detto ha stupito tutto sperticandosi in complimenti per la sua Marisol, ma nemmeno nella puntata di domenica 8 ottobre si smentisce, provocando la reazione di un altro maestro: Raimondo Todaro. Il motivo del contendere è il compito che la maestra ha assegnato a Nicholas. Secondo lei il ballerino ha le gambe poco sviluppate e non le sa muovere adeguatamente, per questo decide di testare più che la tecnica, la muscolatura del ragazzo con una coreografia che richiama una sessione in palestra. Scelta che fa reagire Todaro che definisce il compito "ridicolo", e "una perdita di tempo" e infine "una presa in giro". Nicholas inserisce però nella coreografia degli elementi di danza, senza avvertire nessuno e spiega "era per dire che per me era proprio una presa in giro". Parole che scatenano ancora di più la Celentano: "Quello è il mio pensiero, certo c’è un po’ di ironia, ma tu non hai un fisico da ballerino".

La scelta di Anna Pettinelli di mettere in sfida un cantante non della sua squadre per provare a far entrare Alice, la ragazza che l’aveva molto colpita durante i casting che stanno andando avanti. La maestra ha mandato in sfida due cantanti di Lorella e oggi Sara se l’è dovuta vedere direttamente contro Alice, vincendo, secondo quanto giudicato da Beppe Vessicchio, la sfida. Come fa notare Rudy Zerbi alla diretta interessata non si capisce perché la Pettinelli che era così convinta della ragazza ascoltata ai casting non abbia voluto metterla alla prova con elementi della sua squadra che, oggi in particolare, sono risultati molto meno brillanti di altri in gara e di Sara sicuramente.

