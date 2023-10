Lorella Cuccarini svela il perché del suo gran rifiuto alla Rai: “Amici per me è casa” Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, la ballerina e conduttrice ha raccontato il perché della sua scelta. E poi ne ha approfittato per tessere le lodi di Maria De Filippi.

Qualche tempo fa Lorella Cuccarini aveva svelato il suo "no" clamoroso alla Rai. I vertici di Viale Mazzini le avevano offerto la conduzione di una trasmissione pomeridiana su Rai 1, ma per qualche insondabile motivo lei si era rifiutata. Ora, però, in un’intervista concessa al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni la Cuccarini spiega il perché della sua decisione. E racconta anche dello splendido rapporto che la lega a Maria De Filippi: ad Amici ormai si sente in famiglia, e non ha nessuna intenzione di cambiare aria. Ecco di seguito tutti i dettagli.

Lorella Cuccarini e il motivo del suo "no" alla Rai

Dal 2020 Lorella Cuccarini è una delle insegnanti all’interno della scuola di Amici. Simpatica, competente, appassionata. La ballerina e conduttrice italiana ha sviluppato in questi anni un rapporto speciale tanto con gli studenti del talent quanto con la stessa Maria De Filippi. Ed è diventata in poco tempo l’idolo di una nuovissima generazione di giovani, un vero punto di riferimento. Anche per questo, quindi, quando la Rai ha provato a "soffiarla" a Mediaset, offrendole la conduzione di un nuovo programma, la Cuccarini ha detto di no.

La decisione di restare, come ha spiegato Lorella in un’intervista appena rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, è stata presa con il cuore. "Sono a un punto della mia vita in cui mi piace fare le cose che mi rendono felice", ha esordito la ballerina, "e qui (cioè ad Amici, ndr) sto veramente bene, mi sento come in famiglia". Parte del merito va, ovviamente, alla conduttrice del talent, che ha subito sviluppato con Lorella una relazione speciale. "Adoro il rapporto con Maria De Filippi e stare con i ragazzi", ha proseguito, "ho scoperto quanto è bello vivere dei loro sogni e problemi, è un ruolo che sento molto mio. Sarà che essendo mamma di quattro ragazzi è qualcosa che ho coltivato. Mi piace mettermi a disposizione".

Insomma, la Cuccarini sta bene dov’è. E non si pente di aver detto no a una grande opportunità in Rai. "Ho fatto una carriera bellissima, mi sono tolta tante soddisfazioni e tante me ne toglierò ancora…non devo dimostrare niente a nessuno, neppure a me stessa". Tra poco, nel 2025, Lorella festeggerà i 40 anni di carriera. Ma il segreto di una tale "longevità professionale" è semplice, come ha confessato al termine dell’intervista. "L’amore per questo mestiere mi ha aiutato ad andare sempre avanti. Sono appassionata e amo fare quello che faccio, e quindi mi sento fortunata".

