Amici 23, brutta notizia per i fan: daytime in bilico, perché Per la prima volta, i vertici potrebbero decidere di apportare grandi cambiamenti alla messa in onda del talent. Ecco le voci in circolazione.

Amici di Maria De Filippi è uno dei talent più amati dal pubblico italiano, ed è per questo che la notizia (assolutamente non ufficiale) che stiamo per dare potrebbe non essere molto gradita. Alcune voci di corridoio hanno infatti ipotizzato che per la nuova edizione del programma potrebbero esserci alcuni considerevoli cambiamenti. In particolare, il daytime tanto amato che permette agli spettatori di rimanere aggiornati sulla quotidianità degli allievi potrebbe essere rimosso. Scopriamo qualcosa in più.

Amici 23, daytime a rischio

Ogni anno, oltre all’appuntamento della domenica pomeriggio e al successivo serale, il talent Amici di Maria ci ha abituati anche alle brevi messe in onda del daytime, dal lunedì al venerdì, per poter seguire la vita degli allievi all’interno della scuola. Secondo alcune segnalazioni su X, la nuova edizione potrebbe vedere un grande cambiamento proprio in questo. Alcuni rumors affermano infatti che Mediaset potrebbe decidere di eliminare il consueto daytime per lasciare spazio ad altri prodotti televisivi.

Al momento si tratta esclusivamente di indiscrezioni che non hanno alcuna conferma, e per sapere se il daytime di Amici verrà confermato oppure no, occorrerà attendere l’inizio del programma previsto per domenica 24 settembre.

Amici senza daytime, cosa potrebbe andare in onda al suo posto?

Se queste indiscrezioni dovessero rivelarsi attendibili, per il programma Amici sarebbe la prima messa in onda senza il consueto daytime. Una decisione che dovrebbe avere buoni motivi dato che si tratta di fasce giornaliere molto amate dagli appassionati del talent e molto importanti per una comprensione completa di ciò che accade agli allievi nel loro lungo percorso all’interno della scuola.

Detto questo, è però vero che, a livello di ascolti, il daytime di Amici non ha mai portato a risultati veramente rilevanti. La decisione di eliminarlo potrebbe quindi dipendere da questo, e la Mediaset potrebbe decidere di occupare quello spazio televisivo per mandare in onda magari alcune puntate delle soap più amate del momento e in grado di produrre molto più share.

Tutto è ancora da decidere e al momento non c’è nulla di certo. In una prospettiva positiva, i vertici potrebbero anche decidere di spostare il daytime su altre reti come accaduto anche in passato. Le fasce giornaliere di Amici potrebbero ad esempio essere trasmesse su RealTime per lasciare a Canale 5 la libertà di mandare in onda un’altra programmazione. Così come potrebbero essere resi disponibili soltanto online.

Le possibilità sono molte e per sapere quale sarà la decisione finale non rimane che attendere. L’appuntamento è per domenica 24 settembre su canale 5 con l’inizio di Amici di Maria De Filippi.

