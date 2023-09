Amici 23: il figlio di Biagio Antonacci (e nipote di Gianni Morandi) tra i futuri allievi Dopo Angelina Mango un altro figlio d’arte potrebbe sbarcare al talent show di Maria De Filippi: Giovanni è anche il nipote del cantante emiliano

Un altro figlio (ma anche nipote) d’arte è pronto a sbarcare ad Amici. Giovanni Antonacci, figlio del cantante Biagio nonché nipote di Gianni Morandi, potrebbe essere uno dei futuri allievi della 23esima edizione del talent show di Maria De Filippi. Al momento non ci sono conferme né smentite, ma è finalmente il primo indizio circa il cast della prossima stagione di Amici, che partirà tra esattamente due settimane, il prossimo 24 settembre 2023 su Canale 5. Scopriamo tutti i dettagli.

Amici 23: Giovanni Antonacci tra gli allievi?

L’anno scorso toccò ad Angelina Mango: la secondogenita del compianto cantautore Mango (e di Laura Valente, seconda voce dei Matia Bazar) si classificò seconda ad Amici 22 dietro a Mattia Zenzola e oggi si gode il successo dopo un’estate ricca di impegni e concerti. Quest’anno, in occasione della 23esima edizione, un altro figlio d’arte potrebbe prendere parte al talent show di Maria De Filippi.

Giovanni Antonacci potrebbe essere tra i futuri allievi di Amici 23. A riportare l’indiscrezione è il portale MondoTV24, che parla del secondogenito di Biagio Antonacci e Marianna Morandi come possibile concorrente del programma di Canale 5. Giovanni Antonacci non solo è il secondo figlio del cantante Biagio (il primogenito, Paolo, è anch’egli un autore e ha scritto successi come "Sesso occasionale" di Tananai e "Belissima" di Annalisa") ma è anche il nipote di Gianni Morandi. La madre Marianna – con cui Biagio è stato insieme per nove anni, dal 1993 al 2002 – è infatti la prima figlia avuta dal cantante emiliano e Laura Efriikian nel 1969.

Giovanni ha 22 anni e ha già una carriera parzialmente avviata come rapper, motivo per il quale non è certo la prima volta che il suo nome viene accostato ad Amici. Nel 2021 aveva anche parlato del talent show di Maria De Filippi, elogiandolo in un paragone con X Factor: "Penso che Amici sia più formativo. È più lungo, ci sono le lezioni: è una vera e propria scuola".

Chissà che non sia proprio questo l’anno giusto per l’arrivo di Giovanni Antonacci tra gli allievi di Amici 23. Il programma partirà il prossimo 24 settembre e potrebbe così avere nel cast un nuovo figlio d’arte dopo Angelina Mango. Si tratta inoltre del primo nome trapelato riguardo la nuova edizione del talent di cui, almeno per il momento, non si hanno ulteriori indizi (oltre al ritorno di Anna Pettinelli) o anticipazioni se non la data d’inizio.

