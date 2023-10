Amici 23, le anticipazioni: sfida immediata e primo eliminato Il talent di Maria De Filippi torna in onda oggi domenica 22 ottobre: ospiti Mr. Rain e Clara, cosa succederà, tutte le news e gli spoiler

Quinto appuntamento pomeridiano e prima eliminazione per Amici 23. Il talent show di Maria De Filippi torna in onda oggi domenica 22 ottobre 2023 su Canale 5 e nella scuola dei talenti più amata d’Italia non mancheranno i colpi di scena, tra sfide immediate e cambi in testa alle classifiche si canto e ballo. Scopriamo tutte le anticipazioni e cosa succederà oggi pomeriggio ad Amici, con doveroso allarme spoiler.

Amici 23, le anticipazioni di domenica 22 ottobre

La quinta puntata della fase iniziale di Amici 23 vedrà in studio tanti nuovi volti: Rkomi sarà giudice della gara di canto, Fiorella Mannoia della gara canto di intepretazione, Eleonora Abbagnato giudicherà la gara di ballo e Kledi la gara ballo di improvvisazione, mentre Mr. Rain e Clara raggiungeranno il talent show di Maria De Filippi in qualità di ospiti della puntata. Per quanto riguarda i compiti assegnati, toccherà a Dustin esibirsi davanti al pubblico in studio, mentre Mew e Petit canteranno i loro inediti.

Primo eliminato e un nuovo allievo (spoiler)

Come svelato dalle anticipazioni, nel corso delle registrazioni dell’ultima puntata SpaceHippiez verrà mandato alla sfida immediata da Anna Pettinelli. Il giovane cantante perderà contro Samu Spina, un nuovo allievo della Scuola, ma non si hanno ulteriori dettagli su quanto è successo e bisognerà aspettare la messa in onda per scoprire la prima eliminazione. Dustin supererà invece la sua prova, con Mida che si aggiudicherà la Oreo Challenge della settimana. Non mancheranno i gossip, con Holy Francesco sempre più vicino a Sarah e un video che mostrerà il bacio tra Petit e Marisol.

Classifiche di ballo e canto

Tutti gli allievi della squadra di Anna Pettinelli si aggiudicheranno un punto. A guidare la classifica di canto ci sarà Mew, nella graduatoria così composta: Mew, Lil Jolie e Stella, Matthew, Sarah, Petit, Ezio, Holy Francisco, SpaceHippiez, Mida. La gara di interpretazione – giudicata da Fiorella Mannoia – andrà così ad alterare i risultati della classifica originale stilata dai giudici di Rkomi (che vedevano Mew in testa, Lil Jolie e Matthew sul podio e Stella più staccata). Come spicificato, nella sfida solo gli allievi di Lorella Cuccarini si si esibiranno senza autotune.

Per quanto riguarda la gara di ballo – giudicata da Eleonora Abbagnato – Nicholas conquisterà nuovamente il podio (Sofia prima e Dustin secondo) con buona pace di Alessandra Celentano, che gli chiederà di fare anche delle diagonali per mostrare cosa è in grado di fare. Il ballerino parteciperà anche la gara di ballo di improvvisazione in sfida con Elia e Marisol, con la ballerina di Alessandra Celentano che si aggiudicherà la sfida e si esibirà così il 17 luglio al memorial in onore di Carla Fracci.

Quando e dove vedere Amici 23 in tv e streaming

Amici 23 va in onda oggi domenica 22 ottobre 2023 su Canale 5 a partire dalle 14:00. Streaming live e on demand disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity, tramite app o sito ufficiale.

