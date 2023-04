Amici 22: top e flop della quarta puntata del serale Anche questo sabato i giovani artisti del talent di Maria De Filippi hanno regalato al pubblico grandi momenti di spettacolo

Anche la quarta puntata del serale di Amici 22 ha regalato al pubblico emozioni, divertimento e spettacolo. Alla fine della puntata, come previsto, è arrivato anche il nome del giovane talento che deve lasciare la scuola del talent guidato da Maria De Filippi e continuare il suo percorso per affermarsi nel mondo dello spettacolo fuori.

A finire al ballottaggio sono stati Angelina, Alessio e Mattia. La cantante è stata salvata subito alla prima votazione, mentre dalla sfida tra i due ballerini è uscito il nome di Alessio che ha dovuto abbandonare il programma.

Ma prima di arrivare al verdetto finale, il pubblico di Canale 5 ha potuto assistere a tre ore di esibizioni e performance. Vediamo quali sono stati i momenti migliori, e quelli meno convincenti della serata

Top

Tra le performance migliori a cui il pubblico di Canale 5 ha potuto assistere durante la puntata di sabato 8 aprile del serale di amici, segnaliamo la prima esibizione di Angelina con I’ll never love again di Lady Gaga, perfettamente nelle sue corde con cui riesce ad emozionare pubblico e giuria. Una bella performance anche quella di Maddalena sulle note di Dolcenera di Fabrizio De Andrè ed entusiasmante quella di Isobel con una coreografia su La Isla Bonita di Madonna.

Tra i momenti di spettacolo migliori della serata mettiamo sicuramente anche la comparata voluta da Zerbi-Celentano su Se bruciasse la città che ha visto sfidarsi Aaron e Wax ed entrambi hanno reinterpretato bene, con la loro personalità, il grande successo di Massimo Ranieri. Da segnalare, anche un’altra bella prova di Aaron che è riuscito a cavarsela davvero bene su una canzone complicatissima come Somebody to love dei Queen.

Sebbene finisca al ballottaggio la prima esibizione di Mattia un chachacha in coppia con Benedetta è divertente e coinvolgente, tanto che a fine il ballerino risulta comunque il più votato dalla giuria TIM e molto probabilmente grazie a questa bella esibizione.

Molto riuscito anche il duetto che scatena la furente polemica della serata. A scendere in gara è Cricca che si batte contro Federica. Lorella Cuccarini decide di affidargli il brano My heart will go on di Celine Dion da cantare in duetto con Angelina che, in effetti, risulta un valore aggiunto all’esibizione e scatena l’ira di Arisa secondo cui troppo spesso Cricca viene fatto esibire con il sostegno della compagna di squadra.

Flop

Se questi sono stati i momenti migliori della quarta puntata del serale di Amici, non abbiamo dubbi sulla performance meno convincente della serata. Purtroppo l’esibizione che ci è piaciuta di meno è la prima presentata da Wax. Il cantante della squadra di Raimondo Todaro ed Arisa, che poi nel corso della serata ha fatto vedere, come abbiamo detto, cose anche buone, si è buttato un po’ troppo nel vuoto scegliendo di interpretare Bagno a mezzanotte di Elodie. Wax non è sembrato affatto a suo agio a riproporre un brano che richiede energia e sensualità in gran quantità, qualità che, almeno in questa occasione, il giovane cantante non è riuscito a tirare fuori.

