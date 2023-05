Sanremo 2024, Amadeus "piantonato" dalla Rai: cosa sta succedendo Il direttore artistico del Festival avrebbe dovuto subire il controllo di personale Rai nelle selezioni di Sanremo: un vero commissariamento "anti Rosa Chemical"



Non c’è pace, negli ultimi giorni, per Amadeus e il suo quinto Festival di Sanremo: nonostante febbraio 2024 sia ancora decisamente lontano, sono innumerevoli le voci che si stanno rincorrendo fin da quando il Governo ha annunciato importanti cambiamenti ai vertici della Rai. E ora, dopo l’insediamento del nuovo ad Roberto Sergio e le nuove nomine, si è sollevata una nuova polemica: ecco cosa sta succedendo.

Amadeus "irritato" per gli emissari Rai

Secondo quanto rivelato dal Corriere della Sera, in questi giorni Amadeus sarebbe al lavoro per i casting di Sanremo Giovani, la competizione tra artisti emergenti che decreterà, alla fine dell’anno, chi di loro potrà partecipare al Festival 2024. Il conduttore e direttore artistico sarebbe dunque "irritato" per la presenza di alcuni emissari inviati dalla Rai, che avrebbero il compito di accertarsi che venga limitata la presenza di "personaggi a rischio" e di "evitare il moltiplicarsi di profili alla Rosa Chemical". Un tema, questo, su cui la destra ha già più volte detto la sua, condannando il bacio tra Fedez e Rosa Chemical che ha fatto discutere tutta Italia al termine di Sanremo 2023. Tuttavia, sembra che la notizia non sia in realtà affidabile. La portavoce di Amadeus ha infatti voluto smentire quanto riportato da diversi giornali, rilasciando una dichiarazione: "Una notizia completamente priva di fondamento. Non c’è ancora il Regolamento, dunque non possono essere ancora partite le candidature dei giovani. Amadeus sta lavorando tranquillamente, con Roberto Sergio stanno procedendo molto bene. L’amministratore delegato ha dato una grande disponibilità e una grande apertura, vengono entrambi dalla radio, la musica è importante per entrambi".

Lo scherzo di Fiorello ad Amadeus

Questa non è però l’unica notizia – rivelatasi poi falsa – uscita negli ultimi giorni riguardo ad Amadeus e a Sanremo 2024. Qualche giorno fa anche Fiorello ha detto la sua sulla nuova edizione del Festival, lasciando tutti a bocca aperta. "L’ho sentito ieri. Mi ha detto una cosa: non so se quest’anno farò Sanremo. La butto lì. Mi ha detto: non lo dire, ma forse ho intenzione di non farlo. Non lo so. Oh, mi ha detto così. Lo so che è una bombetta, ma a me piace dire le cose perché la gente deve sapere", ha raccontato Fiorello a Viva Rai 2, suscitando lo sconcerto del pubblico. Non appena lo showman ha pronunciato questa frase, la Rai ha provveduto a smentirla tramite un comunicato, in cui affermava che Amadeus è già "tranquillamente al lavoro" con il nuovo ad Roberto Sergio. Lo stesso Fiorello, ospite di Tv Talk, ha poi raccontato che si trattava semplicemente di uno scherzo: "Vi sembra reale un mondo in cui Amadeus dica: sai, non so se farò Sanremo? State scherzando? Lo fa, lo fa, se glielo chiedono fa pure il sesto", ha detto lo showman. "So esattamente che Amadeus il venerdì mattina non guarda Viva Rai 2. Mi piace fare gli scherzi ad Amadeus, e ho pensato: ora dico ‘sta cosa e vediamo che succede. E infatti è successo. Mi ha chiamato: Ciuri, ho 60 messaggi, che cosa hai detto?".

