“Alessandra Amoroso è incinta”, aspetta il primo figlio dal compagno: l’indiscrezione clamorosa Una nota esperta di gossip ha riportato il rumor su Instagram. La cantante ex Amici e l'attuale fidanzato, Valerio Pastore, starebbero per diventare genitori. Ecco i dettagli.

Fonte: Mediaset Infinity

Esplode il gossip sull’ex cantante di Amici Alessandra Amoroso. Stando a una segnalazione riportata da Deianira Marzano, esperta di cronaca rosa, la Amoroso sarebbe in dolce attesa della sua prima figlia. Il padre sarebbe l’attuale compagno, Valerio Pastore, incontrato nel 2021 dopo la rottura dal precedente fidanzato Stefano Settepani. E pare che siano già noti due dettagli cruciali sulla gravidanza: in primis, la data di nascita della bambina (più vicina di quanto si immagini); e in secondo luogo il nome scelto dai genitori per la primogenita. Ma vediamo meglio tutti i dettagli della storia qui sotto.

Alessandra Amoroso, l’indiscrezione clamorosa sulla gravidanza

Nessuno se lo aspettava, ma potrebbe essere lo scoop più clamoroso di questa prima parte di 2025. Alessandra Amoroso, dal 2021 fidanzata con il tecnico del suono Valerio Pastore, sarebbe in attesa del suo primo figlio. Anzi, figlia, stando a quanto riporta l’esperta di gossip Deianira Marzano sul suo profilo Instagram. La Marzano ha infatti pubblicato un’indiscrezione (non confermata) arrivata direttamente da un’utente (nome ignoto) sulla possibile gravidanza dell’ex talentino di Amici di Maria De Filippi.

"Ho uno scoop, Alessandra Amoroso è incinta", è quanto emerge dalle dichiarazioni della misteriosa ‘gola profonda’ che ha scritto in privato a Deianira Marzano. E non è tutto. Perché chi ha fatto la segnalazione sembra essere al corrente anche di altri dettagli piuttosto specifici. "A settembre nasce Penelope Maria Pastore", aggiunge infatti l’utente social in questione. E non resta che chiedersi se è tutto vero, o se invece ci troviamo di fronte a una burla architettata da qualcuno in cerca di visibilità. Nel primo caso, sarebbe una notizia a dir poco sconvolgente. Nel secondo, beh, è decisamente molto meglio non commentare.

Alessandra Amoroso e l’amore con Valerio Pastore

Alessandra Amoroso e Valerio Pastore stanno insieme ‘soltanto’ dal 2021, dopo che l’artista ex Amici aveva chiuso definitivamente con lo storico fidanzato, il produttore Stefano Settepani. Valerio è invece un tecnico del suono, e ha la bellezza di 8 anni in meno rispetto alla cantante. Lei classe 1986, lui 1994, non si sono lasciati intimorire per niente dalla differenza d’età (che invece ha suscitato i soliti mormorii tra i benpensanti).

La loro storia d’amore procede a gonfie vele, insomma, rigorosamente lontano dai riflettori, come era accaduto per il legame tra Alessandra e l’ex Settepani. E se l’indiscrezione social sulla gravidanza fosse vera, sarebbe per loro l’inizio di un nuovo, elettrizzante capitolo. Restiamo in attesa di novità in merito, su cui vi aggiorneremo il prima possibile.

