Affari Tuoi, il 'cummenda' Paolo cade nella trappola del Dottore: salva l'amicizia, ma finisce malissimo Nella puntata di mercoledì 23 ottobre del game show condotto da Stefano De Martino gioca il pacchista della Liguria, ma per lui le cose non finiscono bene

Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

Niente da fare per il concorrente della Liguria che arriva nel game show guidato da Stefano De Martino con le idee molto chiare, ma non riesce a superare l’astuzia del Dottore.

È il ‘cumenda’, l’ex bancario Paolo, felicemente pensionato, a giocare nella puntata di Affari Tuoi di mercoledì 23 ottobre 2024. Il concorrente della Liguria gioca insieme alla moglie, con cui condivide un lungo matrimonio felice il cui segreto è, svela: "Lavoravo in giro per l’Italia, ero molto poco a casa". Inizia bene "il cummenda" e al primo giro di tiri, non escono pacchi rossi e infatti la prima offerta del Dottore ammonta a ben 41000 euro. "Col mio lavoro queste cifre le ho viste… peccato che non erano mie!", scherza Paolo.

Stefano De Martino svela perché il simpatico pensionato ha deciso di partecipare al casting di Affari Tuoi: "Tutte le sere, segue le puntate del programma commentandole in chat con gli amici, Leone e Saggio. La moglie quindi gli ha tolto il telefono di mano e gli ha detto: ‘ma perché non vai?’. E lui si è iscritto ma senza dirlo alla moglie, ed eccoli qui".

Affari Tuoi, puntata mercoledì 23 ottobre 2024: cosa è successo

Purtroppo al giro successivo, quando chiama il pacco della Lombardia, l’ex cassiere di banca, vede sfumare il sogno dei 300mila euro. La successiva offerta del Dottore quindi scende a 31000 euro, Stefano De Martino sottolinea: "Questi 300mila euro ti sono costati 10000 euro". "Eh, questo fa male… Siamo di Genova!", ironizza l’ex banchiere e il conduttore risponde al tono scherzoso: "Questo lo dici tu, non ci permetteremmo mai", giocando sul luogo comune che circonda i genovesi.

Continuando a giocare, se ne vanno anche i 100mila e i 75mila euro ma i 200mila resistono. L’offerta del Dottore, per un solo tiro è di nuovo di 31000 euro. I due coniugi a questo punto ci pensano un po’ di più, anche se Paolo dice subito: "Se accetto… per il Leone non torno più a Genova. Quindi devo per forza rifiutare, l’amicizia è più importante". I tiri successivi sono ancora fortunati e la successiva offerta sale a 35000 euro. Ma anche questo sostanzioso assegno viene tritato in omaggio all’amicizia con Leone.

Purtroppo, nel pacco chiamato subito dopo questa scelta ci sono i 200mila euro e il Dottore a questo punto la mette giù dura. Quando sono rimasti 3 pacchi blu e tre rossi da 15000, 20000 e 50000 euro, per quattro tiri offre 10000 euro che non vengono minimamente presi in considerazione da marito e moglie.

Uno dopo l’altro se ne vanno via i pacchi e all’ultimo tiro, il cummenda rimane con un blu (da 500 euro) e un rosso, da 50000. De Martino gli fa notare che la partita dell’ex bancario è andata avanti dritta per dritta, senza tentennamenti, rifiutando le offerte ma anche i possibili cambi e rimanendo sempre fedele al suo pacco numero 19 sebbene non sia un numero particolarmente significativo per lui. "A questo punto è questione di zeri", nota il "cummenda". E purtroppo, nel suo caso, la fedeltà non paga perché in quel pacco ci sono solo 500 euro.

