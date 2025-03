Affari Tuoi, la moglie di Andrea interviene e ribalta il Dottore: vincita faraonica, “Imparate tutti” Finisce con la conquista del bottino, da parte del pacchista del Molise che non cade nelle trappole del Dottore anche grazie ai consigli della moglie: cosa è successo nella puntata di domenica 9 marzo

A giocare nella puntata di Affari Tuoi di domenica 9 marzo è il pacchista del Molise, Andrea, chef, che gioca con al fianco la moglie Francesca, truccatrice e beauty advisor. Il loro pacco di partenza è il numero 4. La specialità di questa sera, che vale 10 euro, sono i cavatelli.

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata di ieri (9 marzo)

Nel primo giro di tiri, se ne vanno subito i 200mila euro, unico pacco "doloroso", per il resto le chiamate sono abbastanza fortunate. Alla sua prima telefonata, il Dottore chiede se marito e moglie preferiscono cambio o offerta e loro scelgono di scoprire la prima offerta che è di 35mila euro. L’assegno finisce tritato. Le cose però per Andrea proseguono male, perché nelle chiamate perde i 50mila e i 300mila euro. Si gioca quindi a questo punto per i 100000, il pacco più sostanzioso rimasto in gioco.

A questo punto il Dottore offre il Cambio e Andrea, con molta decisione molla il suo pacco numero 4 e si va a prendere il numero 3, anche se ammette: "Non c’è un perché". Comunque, Andrea ha fatto bene a liberarsi del pacco che aveva pescato a inizio puntata in cui c’erano solo 200 euro. Il concorrente poi manda avanti la moglie: "Se l’ho sposata un motivo ci sarà, diamole fiducia". E infatti Francesca pesca il pacco con 0 euro e si tuffa nelle danze con Stefano De Martino. A questo punto, il Dottore mette sul piatto 23mila euro, e Andrea risponde: "Grazie, ma no grazie" e va avanti.

Andrea rifiuta poi una nuova offerta di Cambio del Dottore anche se dice: "Ci sarebbe un numero che mi attira però, al momento vado avanti così". Subito dopo, il cuoco trova i Cavatelli, poi i 20mila euro. Nuova chiamata, nuova offerta del Dottore che ammonta di nuovo a 23mila euro. Offerta rifiutata da Andrea, mentre tutto il pubblico lo sostiene. Il Dottore lo tenta con un Cambio, rifiutato. Subito dopo il concorrente trova 20 euro e le cose si mettono bene: rimangono 50 euro e poi 75mila e 100mila euro. Il Dottore chiede ad Andrea quanto vuole per finirla lì e lui ‘spara’ 70mila euro, ma Pasquale Romano propone la metà: 35mila euro. Di nuovo la risposta è: "Grazie, ma no grazie". Assegno di nuovo tritato.

Subito dopo il pacchista del Molise trova i 75mila euro, quindi si prospetta il finale thrilling da tutto o niente: da una parte ci sono i 50 euro, dall’altra i 100mila euro. All’ultima telefonata, il Dottore chiede, ancora, se Andrea vuole cambio o offerta. Il concorrente, insieme alla moglie Francesca, scelgono l’offerta, e il Dottore vuole sentire la loro richiesta. A prendere l’iniziativa a quel punto è la moglie che dice ad Andrea: "Io direi, meno di 90mila euro no". E il marito concorda. L’ultima offerta del Dottore è di 35mila euro. Francesca dice che è di indole "giocatrice", nonostante i soldi facciano comodo, anche Andrea seppur combattuto decide di seguire il consiglio della moglie, quindi rispedisce al mittente la proposta e decide di andare avanti. E fa bene a fidarsi della moglie, perché nel suo pacco ci sono 100mila euro. Nello studio di Affari Tuoi scoppia quindi la festa. "Brava Francesca!", esulta con la coppia Stefano De Martino, complimentandosi con il coraggio della donna.

Le reazioni social

La stessa reazione che ha il popolo del web. Su X i commenti delle persone che ritengono meritata la vittoria sono tantissimi, eccone alcuni: "coppia esemplare di giocatori: niente piagnistei, numeri magici, sogni, dritti allo scopo dribblando il dottore!", "Bravi hanno battuto il dottore", "Se li sono meritati. Due grandi", "Bravissimi a rischiare", "Senza date o storie tragiche, si è portato a casa 100K IMPARATE TUTTI", "E finalmente uno con le pal*e", "Complimenti alla lucida follia di Francesca che ha fatto desistere il nostro eroe dal cadere nella trappola della scelta sicura del Dottore Vincita meritatissima!!".

