Affari tuoi, Daniela s'arrabbia col Dottore e poi si fa fregare: sfuma vincita mostruosa Nella puntata di giovedì 2 gennaio il Dottore "soffia" i 300mila euro alla concorrente, che però può consolarsi con 75mila euro.

Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

Grossa vincita nella seconda puntata dell’anno di Affari Tuoi dove due giovani sorelle siciliane accettano una super offerta da 75mila euro, ma non tutto è bene quel che finisce bene, soprattutto quando di mezzo ci sono le diaboliche trame del Dottore. Le due cadono infatti nella trappola di PaSqualo, e sul finale scoprono di aver rinunciato al loro pacco da 300mila euro. Scopriamo come è andata.

Affari Tuoi (2 gennaio 2025), cosa è successo

A giocare nella puntata di giovedì 2 gennaio 2025 di Affari Tuoi è Daniela, la concorrente della Sicilia, presentata da Stefano De Martino, racconta che lavora in un’azienda farmaceutica, ma è anche appassionata di arte concettuale e gioca insieme alla sorella Giada, ceramista. Il pacco di partenza delle due sorelle è il numero 8. Il primo giro di tiri, va piuttosto bene e l’unica cifra sostanziosa che se ne va è quello da 75mila euro trovato nel pacco della Valle d’Aosta. La prima offerta del Dottore infatti, è subito importante: ben 41 mila euro.

La partita delle due giovani sorelle va avanti a gonfie vele: dopo altri tre tiri, hanno ancora sette pacchi rossi e il podio completamente intatto. Il Dottore offre il cambio, ma Daniela non ha numeri che l’attirino particolarmente e va avanti con il suo 8. Subito dopo esce il primo pacco del podio: i 200mila euro. Subito dopo escono anche i 100mila. La delusione delle due sorelle siciliane è evidente, ma sono talmente convinte ad andare avanti che rifiutano anche la successiva offerta del Dottore di 31mila euro. La scelta si rivela giusta perché, al giro successivo, Daniela trova praticamente solo pacchi blu. Quando ne rimane solo uno a fronte di 5 pacchi rossi, il Dottore torna a offrire, per un tiro solo, 41mila euro. La concorrente rifiuta e va avanti.

Quando rimangono 5mila, 20mila, 50mila e 300mila euro, il Dottore riesce a mettere in crisi Daniela mettendo sul piatto 49mila euro. Praticamente l’equivalente della seconda più grande vincita possibile. Daniela è veramente molto in dubbio, la sorella dice che andrebbe avanti a giocare, ma la concorrente fa fatica a separarsi da quel pesante assegno. Alla fine Daniele si fa convincere e continua a giocare mentre in tanti criticano sui social la sua scelta: "Se fossi stata io concorrente con qualcuno dei miei famigliari, all’offerta di 49k, avrebbero tirato via me, l’assegno, il pacco, Stefano e l’albero di Natale" scrive un utente su X. E un altro: "Certo che sono coraggiose, io avrei accettato senza pensarci 2 minuti". Ma c’è anche chi approva la scelta di Daniela: "finalmente giocano e rischiano… brave", "Stanno facendo una partita come si deve!".

Poco dopo, le due sorelle aprono il pacco da 50mila euro e la delusione è grande, ma in realtà il Dottore ha ancora in serbo per loro il colpo di scena finale. Quando Daniela ha ancora solo due pacchi rossi da aprire, da 20mila e 300mila euro offre, addirittura, l’enorme cifra di 75mila euro. Un’offerta clamorosa e che fa riflettere: come mai, invece di calare, a questo punto della partita l’offerta del Dottore a sorpresa aumenta?. "Daniele a questo punto è davvero in crisi e sbotta: "Complimenti al Dottore, per il colpo basso! Non so se è più speranza o più pancia, io sento che nel mio pacco ci sono 300mila euro, però non posso andare solo di pancia". Nel frattempo sui social si moltiplicano i commenti che, quasi all’unanimità, tifano perché Daniela accetti l’offertona. E lei spiega: "Per me questa è stata un’occasione per condividere una bella esperienza con mia sorella, perché non abbiamo avuto molte occasioni prima". E alla fine cede davanti alla proposta: "Ringrazio il Dottore e accetto i 75mila euro".

Ma quando si apre il pacco delle due sorelle e si scopre che c’erano i 300mila euro, un velo di delusione a questo punto è comprensibile. Ma a Daniela basta tenere ben stretto in mano l’assegno da 75mila euro per ritrovare il sorriso: "Me lo sentivo che potevano esserci i 300mila euro, ma è andata bene, anzi benone!" Altroché, visto che comunque si porta a casa una cifra veramente notevole.

Le reazioni social

Durante e dopo una partita così ricca di pathos, inevitabilmente, sui social fioccano i commenti dei fan di Affari Tuoi. E sono in molti ad applaudire Daniele nonostante si sia fatta sfilare dalle mani il maxi-premio dal Dottore: "Quando le cifre offerte sono così alte, non bisogna pensare a quanto si perde ma a quanto ci si è portati a casa. Giocando, senza fare nulla, senza sforzi e sacrifici, quindi fondamentalmente tutto di guadagnato, a prescindere", scrive qualcuno. Oppure: "Certo ti girano a vedere i 300k nel pacco… ma 75k sono comunque un’ottima consolazione, dai". E infine: "Andassi io a casa con 75000 piovuti dal cielo, non avrei rimpianti né mugugni!". E ancora: "Comunque Daniela colpita palese dal grande gluteo. E c’è chi nota, la partita diabolica giocata dal Dottore: "E anche queste fregate in pieno da Pasqualo…" scrive un utente. E un altro, ne ricostruisce la strategia: "Il dottore ha giocato bene da una parte perché ha risparmiato ma malissimo dal momento che sull’.offerta da 75 k con soli 20 k oltre ai 300 mila era lampante che loro avessero i 300 mila peccato con un po’ più di coraggio si erano portate a casa il colpo grosso".

