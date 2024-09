Affari tuoi, Liliana d'acciaio finisce in lacrime (di gioia): scansata la ‘gufata’ di De Martino in un finale pazzesco Nella puntata di lunedì 16 settembre del game show di Rai Uno, la coraggiosa concorrente campana beffa tutti e porta a casa un sostanzioso bottino

Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

La fortuna aiuta gli audaci, e pure le "cape toste". Se ci fosse qualche dubbio, basterebbe riguardare la puntata di Affari Tuoi di lunedì 16 settembre. A giocare è Liliana, la "pacchista" della Campania, che arriva da Ercolano e parte con il pacco numero 4. Accanto a lei, vuole la sorella Elisabetta. Al secondo tiro se ne vanno i 300mila euro e la concorrente ironizza: "Vabbè, 300mila erano troppi".

Affari Tuoi, puntata di lunedì 16 settembre

La prima offerta del Dottore di Affari Tuoi ammonta a 27000 euro, che ovviamente le due sorelle rifiutano. Al giro successivo escono anche i 200mila euro e il Dottore propone il Cambio pacco, ma Liliana si tiene il 4. Escono diversi pacchi blu, il Dottore torna a offrire 27000 euro, ma Liliana dice: "Sono tanti, ma io voglio giocare!" E si va quindi avanti con il sorriso e la determinazione, dichiarata, di tentare la fortuna. In gioco ci sono ancora pacchi sostanziosi: 100mila, 75mila, 50mila. In gioco solo tre pacchi blu: €20,€0 e €100. Il Dottore si gioca le "Carte", Liliana pesca l’ offerta e il Dottore offre ancora 27000 euro, e Stefano De Martino commenta: "Il Dottore gioca duro oggi", e Liliana risponde: "Il Dottore mi offre ancora 27000 euro e io non posso che rifiutare di nuovo".

Fa bene, perché al giro successivo trova il pacco da 0 euro. Il Dottore vuole la sua richiesta, che è 65000€, lui decide allora di offrire il Cambio. Liliana chiede la "consulenza" di Lupo in platea che suggerisce di cambiare. Ma Liliana vuole andare avanti con il suo pacco numero 4. Al successivo tiro sfumano i 75mila euro. Di nuovo il Dottore vuole sentire la richiesta di Liliana che, di nuovo, chiede 65000 euro. Lui le offre la metà: 32500€ per un solo tiro. E le due sorelle tritano anche questo assegno e vanno avanti. A due tiri dalla fine le due ragazze hanno in gioco due pacchi rossi, da 50000 e 100000 euro, e uno blu da 20€. Chiama il Dottore che ammette che le due sorelle lo stanno facendo faticare, "Sta facendo le 12 fatiche di Ercolano!" scherza De Martino.

Ancora una volta, Liliana chiede 65000€, il Dottore finalmente sale e offre 40000€. Liliana sospira: "Mi aspettavo i 65000", ride, ma questa volta ci pensa di più. Ma Liliana è molto determinata ad andare avanti e lo fa. Sceglie il pacco numero 10 dove ci sono i 50000 euro. Quindi si arriva alla tipica situazione "Tutto o niente", come direbbe Amadeus: da una parte 100mila euro e dall’altra 20€. Chiama il Dottore e, ancora una volta, vuole ascoltare la richiesta della concorrente campana che, a questo punto scende a 50000 euro. E lui, siccome "Tutte le partite sono un cerchio, come quello della vita", torna ad offrire, ancora, 27000 euro. Dopo molto pensare, Liliana ed Elisabetta con molto coraggio rifiutano i soldi offerti dal Dottore il quale le vuole tenere fino all’ultimo sul filo e richiama pochi attimi dopo. Questa volta però chiede a Stefano De Martino, se secondo lui le due sorelle hanno 100mila euro, o i soldi sono nell’altro pacco rimasto, il 17. Il conduttore dice: "Lo vorrei, ma quel 17 non mi piace, onestamente quindi credo di no". Per fortuna, la ‘gufata’ (involontaria, naturalmente) del conduttore non va in porto e la coraggiosa Liliana viene premiata con il bottino da 100mila euro.

