Affari tuoi riparte col botto: beffa clamorosa per il primo concorrente Il "gioco dei pacchi" è tornato nell'access prime time di Rai 1, e non avrebbe potuto avere un inizio più movimentato: ecco cosa è successo.

Dopo una lunga estate in compagnia di Techetechetè, domenica 10 settembre è iniziata la nuova edizione di Affari Tuoi. Amadeus è tornato nell’access prime time di Rai 1 con il "gioco dei pacchi", forte del successo ottenuto con l’esperimento della scorsa stagione: tanto che, quest’anno, la rete ammiraglia Rai ha deciso di sostituire I Soliti Ignoti almeno fino all’inizio del mese di febbraio. Ieri sera è dunque andata in onda la prima puntata, e non avrebbe potuto esserci un inizio più movimentato.

Affari Tuoi, la prima puntata

Il primo concorrente è stato Tony, che ha giocato insieme alla moglie Gabriella. Il primo protagonista della nuova stagione di Affari Tuoi ha avuto molta fortuna durante la sua partita, ed è riuscito a portare a casa un percorso netto, che l’ha portato al termine della puntata con tre dei pacchi più "pesanti", ovvero che contenevano i premi più alti. Dopo aver scovato i pacchi con i premi meno importanti, il concorrente si è quindi trovato ad un momento importante della sua partita: doveva decidere se accettare le offerte che il "Dottore" gli ha fatto tramite le sue telefonate oppure continuare a prendersi dei rischi e tentare il tutto e per tutto arrivando in fondo con le proprie forze. I pacchi rimasti contenevano 10mila, 100mila e 300mila euro. Alla fine, Tony ha deciso di non rischiare troppo e accettare l’ultima offerta, e si è portato a casa una bella somma: 90mila euro. Quando ha aperto i pacchi rimanenti per scoprire quanto avrebbe potuto vincere se avesse continuato a giocare, è rimasto incredulo: il suo pacco conteneva la cifra più alta di tutte, 300mila euro. Una vera e propria beffa per il concorrente che però, nonostante ciò, ha messo in tasca un montepremi di tutto rispetto. "Ci sono partite incredibili e questa la ricorderemo per sempre", ha detto Amadeus.

Nonostante la beffa a cui è andato incontro il primo concorrente, la nuova stagione di Affari Tuoi sembra comunque essere partita con il piede giusto. Amadeus, ormai lo sappiamo bene, è uno dei conduttori più amati della tv: sempre pacato, ma anche ironico, riesce a trovarsi a suo agio in ogni tipo di situazione, dimostrando tutta la sua esperienza. Anche ad Affari Tuoi si è dimostrato perfetto per il suo ruolo, riuscendo a gestire anche alcuni imprevisti, come ad esempio un pacco che non si apriva. Anche il format è rimasto fedele a sé stesso o, almeno, alla sua versione rinnovata che è andata in onda per la prima volta lo scorso anno, e che aveva dato una vera e propria svolta ad un programma che era rimasto fermo per diverse stagioni. Nella prima puntata il pubblico è stato decisamente coinvolto nel gioco, grazie anche ad una colonna sonora ricca di tormentoni e grandi successi.

