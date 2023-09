Ritorna Affari Tuoi con Amadeus (al posto di Techetechetè) Da questa sera riparte il gioco con il “Dottore” più popolare d’Italia. Tra offerte, cambi, regioni fortunate e tritatutto, ne vedremo delle belle.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia. Linkedin

Instagram

Facebook

Sito

L’estate sta per terminare e come ogni anno ci prepariamo a salutare Techetechetè per dare il bentornato a uno dei programmi più amati dell’access prime time: Affari Tuoi. Ebbene sì, il "gioco dei pacchi" di Rai 1 tornerà proprio questa sera, domenica 10 settembre, e al timone vedremo di nuovo Amadeus, proprio come nella precedente edizione terminata con numeri da record. Scopriamo qualcosa in più.

Affari Tuoi, torna il programma record di ascolti

Proprio quest’anno, il programma dell’access prime time Affari Tuoi compie vent’anni. E nonostante sia da sempre un gioco molto apprezzato dalle famiglie, l’ultima edizione è riuscita a battere i record registrando ascolti veramente alti. Basti pensare che in una delle serate del maggio 2023, la trasmissione è riuscita a registrare oltre 5 milioni di telespettatori equivalenti al 24,3% di share. Un vero e proprio record di ascolti che ha sottolineato nuovamente l’apprezzamento degli italiani per il programma e, ovviamente, per Amadeus.

Inevitabile, quindi, il ritorno del programma proprio a partire da questa sera. Il meccanismo di gioco rimarrà invariato, con tutte le novità introdotte anche nell’ultima edizione. L’unico importante cambiamento riguarderà lo studio, poiché il programma non andrà più in onda da Milano ma dal Teatro delle Vittorie di Roma.

Affari tuoi: concorrenti, regole e montepremi

Anche in questa nuova edizione vedremo la partecipazione di 20 protagonisti che rappresenteranno le regioni d’Italia e che, al loro turno, giocheranno accompagnati da un familiare. A telefonare in studio ritroveremo l’amato (ma talvolta anche odiato) Dottore, che anche per questa stagione sarà Pasquale Romano. A partire da stasera ritroveremo anche tutte le novità introdotte nella scorsa edizione: dallo smartphone Amadeus risponderà al Dottore e scriverà su un assegno le offerte che i protagonisti potranno accettare, oppure rifiutare tritando il foglio nel trita documenti.

Tornerà anche il gioco finale della "regione fortunata" per permettere ai giocatori più sfortunati di avere un’ultima chance per portare a casa 100 mila o 50 mila. Infine, è doveroso sottolineare che i concorrenti giocheranno per cifre in palio anche molto importanti. In particolare, i pacchi partiranno da un minimo di 1 euro fino ad arrivare alla cifra massima di 300 mila euro.

Come ricorda anche il settimanale TV Sorrisi e Canzoni: "Affari tuoi può cambiare la vita di chi ci gioca anche senza vincere la cifra più alta messa in palio. C’è chi, con la vincita, è riuscito a estinguere un mutuo, chi ha comprato casa (per sé o per i familiari), chi ha mandato a studiare i figli all’estero, chi è riuscito ad aprire un ristorante. E anche chi ha trovato l’amore". E anche questa edizione siamo sicuri che non sarà da meno.

Quando e dove vedere Affari Tuoi

Affari Tuoi ricomincerà questa sera, domenica 10 settembre, su Rai 1 alle ore 20.35 circa.

Potrebbe interessarti anche