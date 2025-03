Affari Tuoi, Max Giusti scende in campo dopo le accuse di Striscia: “Nessuna irregolarità. Basta provare” Il conduttore ha preso le parti del programma, dopo l'ennesimo attacco arrivato dal tg satirico di Antonio Ricci. Stando alle sue parole, non vi sarebbe nulla di pilotato.

Ieri Striscia la Notizia ha sollevato nuovi dubbi sulle (presunte) irregolarità ad Affari Tuoi. Ma già oggi, essendo stato chiamato in causa, è intervenuto sulla questione l’ex conduttore dello show Max Giusti. Stando alle sue parole, l’aleatorietà nel gioco dei pacchi sarebbe totale, quindi niente ‘combine’ o risultati pilotati. E questo vale, ovviamente, anche per la nuova edizione condotta dal mattatore Stefano De Martino. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Affari Tuoi, le parole di Max Giusti in difesa dello show

Sale in cattedra Max Giusti, ex presentatore di Affari Tuoi e ora vero e proprio ‘avvocato della difesa’. Perché dopo i recenti attacchi di Striscia, il comico e conduttore ha voluto dire la sua sul meccanismo che si nasconderebbe dietro il gioco dei pacchi. Si era parlato infatti di premi sospetti, troppo frequenti e troppo alti, tanto da far supporre decisioni a tavolino dietro le quinte. E proprio Max Giusti, in un’intervista al podcast Tintoria, aveva contribuito a sollevare sospetti dichiarando che il programma (in teoria) doveva rispettare un budget medio di 33.000 euro a puntata.

Adesso Giusti però chiarisce, parlando durante la presentazione della commedia tv "Dicono di te". "Non c’è niente che non va", dice il conduttore, "ho fatto ‘Affari Tuoi’ per cinque anni. Se hai fortuna e ci credi, vinci". Quanto ai toni accusatori di Striscia la Notizia, Max è rimasto diplomatico, pur sottolineando con fermezza la sua opinione: "Striscia fa il suo lavoro, a modo suo, e va rispettata. La Rai è un’azienda dritta e trasparente, non c’è niente che non vada in ‘Affari Tuoi’. Se non ci credete… andateci a giocare".

Cosa ha dichiarato Striscia la Notizia su Affari Tuoi

Da tempo il tg satirico ha intrapreso una battaglia per la ‘verità’, a proposito del programma oggi condotto da Stefano De Martino. E ieri abbiamo assistito all’ultima tappa di questa ‘campagna’, quando Striscia ha comunicato di avere una "inoppugnabile documentazione", aggiungendo che "l’unica fortuna che si incontra ad Affari Tuoi è quella di capitare nella puntata giusta".

Secondo lo show di Antonio Ricci, insomma, dietro le quinte di Affari Tuoi esisterebbe un sistema di vincite atto a garantire premi di valore, ma sempre rispettosi di una media prestabilita. Quando conduceva Flavio Insinna, ad esempio, sarebbero stati garantiti premi con una media di 36.000 euro a puntata. E lo stesso varrebbe per le conduzioni di Max Giusti e Stefano De Martino. Tutto pilotato, dunque. Anche se mancano le prove schiaccianti, e lo stesso Giusti rispedisce le accuse al mittente. Ma entrambe le parti, ovviamente, non possono avere ragione.

