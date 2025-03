Affari tuoi, fischi social ad Antonia: lacrime e vittoria sotto attacco, “Meno disperazione” Beffa finale nella puntata di ieri, 19 marzo 2025: la concorrente della Campania vince 50mila euro (ma ne aveva 200mila) e il web protesta. Ecco come è andata.

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Vincita faraonica sfiorata ad Affari Tuoi nella puntata di ieri, martedì 18 marzo 2025. A giocare è Antonia che azzecca praticamente tutto, ma cade nel finale. La pacchista della Campania, infatti, si è fermata sul più bello accettando l’ultima offerta del Dottore. Peccato che nel suo pacco ci fosse un maxi-premio molto più alto dell’assegno che si è portato a casa. Scopriamo cosa è successo.

Affari Tuoi puntata 18 marzo 2025: cosa è successo

A giocare nella puntata di martedì 18 marzo del seguitissimo game show serale di Rai Uno guidato da Stefano De Martino, che ieri sera ha tenuto banco anche in prime time su Rai 2 alla guida di Stasera tutto è possibile (QUI le pagelle della serata) è Antonia Roberta pacchista della Campania, modella di Casoria, che gioca insieme al fratello Filippo Luca impiegato amministrativo in un ente pubblico. I due fratelli partono con il pacco numero 6. La specialità che questa sera vale 10 euro è il casatiello, un tradizionale lievitato pasquale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il primo giro di tiri non è molto fortunato: i primi due pacchi infatti contengono già 100mila e 50mila euro. La prima offerta del Dottore vale quindi 29mila euro, ma l’assegno finisce nel trita-documenti così come quelli seguenti – da 39mila e 43mila euro – visto che Antonia non ha nessuna intenzione di fermarsi e smettere di giocare. Subito dopo, però, si becca una doccia gelata quando chiama il pacco da 300mila euro. A questo punto, arriva il vero evento di svolta della partita: il Dottore offre il cambio e Antonia accetta. La modella campana lascia il suo pacco numero 6 per prendersi il 12 perché, dice, "io leggo tanto, e in un libro che ho letto ultimamente c’era tre volte il numero 12". Subito dopo Antonia decide di sapere a cosa ha rinunciato lasciando il suo pacco numero 6, che era davvero sostanzioso: conteneva ben 75mila euro.

Quando rimangono in gioco 10mila, 20mila e 200mila euro da una parte e 50 euro dall’altra, Antonia Roberta rifiuta l’offerta del Dottore di 29mila euro. Filippo Luca sceglie il pacco del Veneto e se ne vanno i 10mila euro, il Dottore quindi decide di sentire la richiesta di Antonia che in meno di 10 secondi dice "100mila euro" e lui, come spesso capita, ne mette sul piatto esattamente la metà: 50mila euro. Un assegno piuttosto pesante, dunque. E infatti Antonia Roberta è per la prima volta nella partita in grande crisi: "La verità è che io vorrei giocare, però mi rendo conto che, se esce il pacco da 200mila cambia tutto totalmente". Poi si commuove perché, dice: "È stato un percorso bellissimo", e tra le lacrime conclude: "Ragazzi, io accetto". La concorrente della Campania quindi, tornerà a casa con 50mila euro. Subito dopo escono i 50 euro, quindi i due pacchi rimasti in gioco sono quello da 20mila euro e quello da 200mila euro. Cosa ci sarà nel pacco numero 12? Purtroppo si scopre che proprio nel pacco della concorrente c’erano proprio i 200mila euro e un po’ di delusione è inevitabile: "Il 12 era proprio un segno del destino", conclude con amarezza Stefano De Martino.

Le reazioni del web alla partita di Antonia

Come sempre, fioccano le reazioni sul web durante e dopo la puntata di Affari Tuoi. Sono in molti a non esultare per la vittoria di Antonio, visto e considerato che con un pizzico di coraggio in più avrebbe potuto mettersi in tasca una sommo molto più alta di quella incassata accettando l’offerta del Dottore: "Cambia 75k per accettarne 50k e ne aveva 200k. Una stratega", oppure: "Chi la capisce ‘sta gente che cambia pacchi perché hanno avuto un segnale dall’universo e poi non seguono quel segnale, ben vi sta" e anche: "Dai ma avevi avuto il segnale sul libro ci credevo fino in fondo cazzarola oh Non ti fidi del tuo destino". C’è anche chi sottolinea la reazione un po’ troppo delusa della concorrente a fine partita. "Antonia vuole piangere", ironizza un utente. E ancora: "50 mila non fanno schifo eh, giusto per chiarire", "Stai accettando 50k, meno disperazione grazie", "Ma che piangi hai preso 50000 euro".

Potrebbe interessarti anche