Affari Tuoi, Tina show e De Martino si nasconde. Il web non ha dubbi: “Rimarrà nella storia” La concorrente della Campania travolge tutti con la sua simpatia e conquista 50mila euro: ecco come è andata la puntata di ieri

Emozioni, divertimento e pathos (con lieto fine) sono gli ingredienti che hanno caratterizzata la puntata di ieri – venerdì 18 aprile 2025- di Affari Tuoi, l’amatissimo game show di Stefano De Martino che da mesi spadroneggia nella fascia televisiva dell’access prime time con ascolti stratosferici. A giocare è Tina della Campania, una mamma di 4 figli (il primo, Gianluigi, l’accompagna in studio) riuscita a mettere in tasca una bella vincita nonostante gli imprevisti che rischiavano di rovinare la sua partita. Ecco cos’è successo.

Affari Tuoi (17 aprile), cosa è successo nella puntata di ieri: la partita di Tina

Originaria di Orta di Atella, Tina si presenta in studio col suo carico di simpatia travolgente che subito conquista il pubblico: "Ho le mie passioni, vado in palestra, mi concedo un caffè con le amiche, sono felice". Il suo entusiasmo porta bene e le sue prime chiamate sono favorevoli, tanto da poter rifiutare a cuore leggero la prima offerta del Dottore di 35mila euro. La partita prosegue e Tina si descrive: "Sono un po’ pazzarella in casa, capita che mi nasconda in Casa e compaio nei posti più impensabili". Confessa la concorrente e subito dopo De Martino ne approfitta per fare un po’ di show andandosi a nascondere sotto al banco dei pacchisti, portando allegria e ilarità in studio.

Tutto fila per il verso giusto, dunque, ma arriva il momento in cui Tina deve fronteggiare qualche difficoltà bruciando alcuni pacchi pesanti, come quelli da 200mila e 100mila euro, ma lei continua a giocare con spensieratezza e a rifiutare le offerte del Dottore.

A 5 pacchi dalla fine, e con i 300mila ancora in gioco, il Dottore propone un nuovo cambio. "Se dovessi cedere il 5 e scoprire che ci sono 300mila euro non me lo perdonerei", confessa Tina. Che poi si lascia andare e racconta una storia potente della sua vita: "Anche il 5 per me è importante. E’ nato lui (il figlio Gianluigi, ndr), la rinascita. E’ nato il giorno dopo in cui è morto suo padre. Poi ho avuto la fortuna di incontrare Giuseppe quello che è diventato mio marito. L’ha cresciuto, è diventato suo padre, i figli sono di chi li cresce. Però resta sempre il rammarico del papà che non ha potuto conoscere. Siamo passati dal dolore estremo alla felicità estrema. Forse perciò sono così pazzarella, perché so che la vita a volte può essere davvero dura, quindi quando c’è la possibilità di cogliere qualcosa di bello bisogna farlo. La felicità non è sempre, ma anche il brutto tempo non è sempre".

La vincita di Tina: "I sogni si realizzano"

Tina, dopo le belle parole, apre un altro pacco blu e dopo chiede al Dottore 280mila euro. "Alla faccia mia", esclama De Martino. "Lasciatemi sognare", scherza la concorrente. Il Dottore offre 35mila euro. "Mi vuole spaventare, ha offerto pochino", osserva Tina, che accetta il consiglio del figlio e sceglie di andare avanti tra gli applausi del pubblico. Alla fine la campana rimane con 3 pacchi: 300mila, 50mila e 1 euro. "Se tiro fuori i 300mila euro è la fine. 300mila sono il sogno e non credevo che mi sarei mai trovato in questa situazione. Lui vorrebbe andare avanti (il figlio), chiedo scusa se sono logorroica: a prescindere da tutto, ringrazio voi perché mi avete regalato un sogno, ho pianto, poi ho detto caspita: allora i sogni si realizzano. La possibilità di andare a casa a mani vuote mi spaventa, quindi accetto l’offerta". La scelta si rivela azzeccata. Nel suo pacco c’era la stessa cifra: 50mila euro.

Le reazioni dei social

La puntata di ieri di Affari Tuoi si è chiusa con un finale lieto, dunque, ed è stata particolarmente commentata sul web dove tantissimi utenti sono rimasti colpiti dalla personalità spumeggiante di Tina. C’è chi ha scritto: "La signora carinissima ma logorroica come pochi", oppure: "Ve la posso giurare Stefano non la sopporta più", e ancora: "Ho la sensazione che mi sono persa una puntata xhe rimarrà nella storia". Qualcuno scherza: "Ora il dottore le offre 500mila pur di non sentirla più urlare". E non mancano critiche: "Mio padre che ci sente poco, ha chiesto di abbassare l’audio perché grida troppo", "AL PUBBLICO MANCANO SOLO LE PENTOLE STILE CORRIDA PER QUANTO APPLAUDONO", " Sta diventando troppo trash per i miei gusti".

