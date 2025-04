Affari Tuoi, Francesca trionfa e De Martino rischia di farsi male. Poi il Dottore s'infuria con Lupo: "Un solo manuale" Nella puntata del 7 aprile, la partita di Francesca parte abbastanza bene e finisce ancora meglio, ma in studio accade di tutto: cosa è successo

È Francesca a giocare ad Affari Tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera di lunedì 7 aprile 2025 nell’access prime time di Rai Uno. La concorrente della regione Piemonte, un’assistente di uno studio odontoiatrico, pesca il pacco numero 11 e sfida il Dottore (Pasquale Romano) insieme alla sorella Chiara. La concorrente è mamma di due bambini, Ambra e Lorenzo. Prima di iniziare la partita, Thanat, in tenuta da cameriere, raggiunge il conduttore in studio per presentare la specialità del giorno: il bollito. Ecco cosa è successo durante la puntata del 7 aprile 2025 di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 7 aprile 2025: cosa è successo

La puntata comincia con Stefano De Martino che rischia di farsi molto male inciampando: "Stavo cascando" dice ridendo mentre saluta il pubblico a casa, e per fortuna non accade niente di grave. La partita di Francesca e Chiara inizia con l’eliminazione di un pacco blu e i 5mila euro e prosegue con l’uscita dei 10 euro, 500 euro e la prima batosta della serata, i 300mila euro. Ricordiamo che la sorella Chiara, poco prima, aveva detto "io ne avrei chiamato un altro", ma Francesca non aveva cambiato idea. Poi eliminano i 200mila euro e De Martino commenta: "Stavamo andando così bene, ci siamo proprio rovinati, ma non disperiamo. Non molliamo". Subito dopo, la prima chiamata del Dottore che offre il cambio: Chiara dice che rifiuterebbe e la concorrente -d’accordo con la sorella – rifiuta la proposta e poi chiama il pacco contenente il bollito, che finisce in Molise da Armando. Con le chiamate successive trovano 1 euro e 15mila euro, ma il Dottore passa all’attacco con la prima offerta, che è 20mila euro. "Niente male, però io proverei…" afferma Francesca dopo aver chiesto il parere alla sorella che si è detta d’accordo con lei. Quindi l’assegno viene tritato. Il pacco successivo, il 16 del Veneto consigliato da Chiara, contiene 200 euro.

Poi vanno via 50 euro e 20mila euro e il Dottore torna alla carica: per tre tiri, propone il cambio e Francesca chiede un consiglio a Lupo. L’opinionista dà una risposta diversa dal solito, come richiesto dallo stesso conduttore, puntando sulla ‘magia’ di Torino, dove vive la concorrente: "Torino è la città magica, del mistero, quindi penso che il cambio potrebbe magicamente cambiare le sorti della partita". "Io non sono una persona che cambia la strada vecchia per la nuova" svela Francesca prima di ascoltare la sorella e accettare il cambio, lasciando l’11 per prendere l’8, il numero "dell’infinito". Le due sorelle decidono di aspettare ad aprire il pacco pescato a inizio partita e chiamano il 13 della Liguria dove ci sono 0 euro. Poi aprono l’11, il giorno di nascita della figlia Ambra, e scopre di aver preso a inizio puntata solo 100 euro. Una volta usciti i 75 euro, sul tabellone restano solo pacchi rossi – 10mila, 30mila, 50mila, 75mila e 100mila euro – e De Martino urla: "Soldi sicuri!" A questo punto si attende la chiamata del Dottore e il conduttore lo sfotte: "Sentiamo se è ancora qua o è andato via. Forse gli hanno staccato il telefono!" Francesca fa una richiesta di 100mila euro, ma il Dottore non ci sta e ne offre 37mila. "Cifra bella, ma per un tiro ce la giochiamo!" commenta la concorrente, rifiutando quindi l’offerta.

Subito dopo però escono dal tabellone i 100mila euro: "Bisogna fare attenzione e non lasciarsi ingannare" ricorda De Martino, che poi riceve la chiamata di PaSqualo il quale si dice irritato dal pubblico dello studio per il coro ‘Caccia li sordi’. Proprio per quest’ultimo motivo, il Dottore propone solo il cambio, questa volta rifiutato. La partita prosegue con la perdita dei 30mila euro e 75mila euro. "Por*a miseria" si lascia scappare la concorrente. A questo punto restano sul tabellone i 10mila e i 50mila euro e Pasquale Romano decide di giocarsela a carte, fermo restando che se dovessero pescare l’offerta, quest’ultima sarebbe di 30mila euro. Francesca pesca proprio la carta dell’offerta e poi svela: "Mio figlio mi ha detto di aver fatto un sogno in cui c’era il 12 (l’ultimo numero sul bancone ndr), invece io ho scelto l’8 perché è il giorno della mia nascita ed è quello in cui è nato mio figlio Mattia. Un giorno importante che mi ha sempre dato tante soddisfazioni. Credo nel destino, ho beccato pacchi rossi anche molto alti, non lo so se mi manca il coraggio, ma io penso che sia una bella offerta. Ho fatto una bella partita e per me questi soldi sono tanti, ma io accetto l’offerta di 30mila euro". Lupo sostiene di avere un suo manuale ("Pensate come siamo messi" commenta De Martino) e aggiunge: "Ho l’impressione che nell’8 ci siano i 50mila euro". Thanat è d’accordo con Lupo, mentre il Dottore, tramite il conduttore, sottolinea che "c’è posto per un solo manuale, lo studio è troppo piccolo per due". Al termine della partita, le sorelle scoprono di avere i 10mila euro e De Martino chiude la puntata dicendo che "in questo studio c’è posto per un solo manuale, ed è quello del Dottore!"

