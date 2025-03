Affari Tuoi, Laura (emotiva) confida nel numero del padre e vince il doppio ma scatta la polemica: "Basta piangere" Nella puntata del 6 marzo, Laura accetta il cambio dopo aver perso il podio e porta a casa il doppio del valore del pacco pescato all'inizio: cosa è successo

È Laura a giocare ad Affari Tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera di giovedì 6 marzo 2025 nell’access prime time di Rai Uno. Il concorrente della regione Friuli Venezia Giulia, commessa di professione, ha pescato il pacco numero 8 e sfidato il Dottore (Pasquale Romano) facendosi affiancare dal compagno Piero, che ammette di aver fatto una dieta prima di arrivare ad Affari Tuoi e di aver perso 6 chili fino a questo momento."Ci conosciamo da tantissimo tempo, io avevo 13 anni e lui 16, però non è scoccata subito la scintilla. Stiamo insieme da 11 anni" spiega la concorrente. La coppia ha due figli: la femmina si chiama Adele e il maschio è Tommaso. Poi Thanat, in tenuta da cameriere, entra in studio per portare al conduttore la specialità del giorno: il Frico. Ecco cosa è successo nella puntata del 6 marzo di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 6 marzo 2025: cosa è successo

La partita di Laura comincia alla grande, perché col primo tiro elimina subito il pacco da 0 euro. Poi se ne vanno il Frico (arriva in Toscana), i 75mila euro e i 200mila euro. De Martino commenta: "Abbiamo intaccato il podio!" Con gli ultimi due tiri della sestina perdono 50 euro e 200 euro, tornando così a una situazione di vantaggio. Quando arriva la chiamata in studio, il Dottore offre 28mila euro: "Ho lo spirito di Tommaso qui che mi dice ‘mamma, mi raccomando, torna a casa con qualcosa‘, ma visto il tabellone io andrei avanti" dice la concorrente ascoltando il compagno che è dello stesso parere. Una volta usciti i 5 euro, i 30mila euro e i 75 euro, trovati nel pacco delle new entry – due sorelle gemelle – dell’Emilia-Romagna, il Dottore torna alla carica con il cambio. Laura decide di non accettare la proposta e il compagno, un po’ titubante inizialmente, si dice d’accordo con lei.

Poi la coppia elimina dal tabellone i 50mila euro, i 100 euro e i 100mila euro e Laura dice al compagno: "Dai, coraggio!" Per far sì che non facciano altri tre tiri, il Dottore offre 15mila euro, rifiutati dai diretti interessati senza alcuna esitazione. Ora è il momento di scegliere un nuovo pacco da aprire e la concorrente è indecisa: "Il 3 è il numero in cui ci siamo messi insieme, mentre il 17 è la data di nascita di Adele". Alla fine entrambi optano per il numero della figlia, ma al suo interno trovano i 300mila euro: "Da oggi il numero 17 entrerà a far parte delle tue scaramanzie" ironizza De Martino.

Subito dopo trovano il pacco da 1 euro. Prima di fare il tiro successivo, però, Laura racconta: "Ho sentito mia madre oggi e mi ha detto di aver fatto un sogno la ieri notte... ‘Non ho visto te, ho visto Stefano. C’era questo numero e a me porta una sfortuna, però tu avevi quel numero, l’11.’ Speriamo mi porti fortuna…" dice la concorrente prima di puntare proprio sul numero pescato dalla pacchista della Basilicata che contiene 500 euro. "Devo dire che il sogno ha fatto effetto!" commenta il conduttore. A questo punto il Dottore le offre un cambio che Lupo legge come ‘un’opportunità‘, e Laura confessa: "C’è un numero che mi chiama… Quando a casa ci siamo confrontati, io ho detto che avrei tenuto il pacco preso all’inizio, però adesso è capitato un numero in una regione che a me piace. Quindi ringrazio il Dottore e accetto il cambio, ma vai tu che sono molto emozionata ora…" dice a Piero che lascia il suo numero per il 20 del Lazio perché – dichiara la concorrente in lacrime – "è una data importante per me il 20 e anche il Lazio lo è, quindi credo sia un segno, però mi fermo qui…"

Nel pacco pescato a inizio partita la coppia trova i 10mila euro e poi elimina anche i 15mila euro e i 20 euro. Nel gran finale restano sul tabellone i 5mila euro e i 20mila euro. Il Dottore propone un’offerta di 12.500 euro, ma per ottenere i soldi Laura deve pescare la carta giusta: esce il cambio, quindi l’offerta non è più valida. Piero ammette che preferisce il cambio perché gli mette meno dubbi, e la concorrente decide di tenere il numero 20: "Io ci credo in questo pacco, è il numero di mio padre che non c’è più e la regione è legata a mia nonna, dovevamo venire insieme a Roma". Nel proprio pacco la coppia scopre di avere i 20mila euro e l’applauso del pubblico durante il consueto abbraccio con Stefano De Martino.

Le polemiche sui social

Dopo la puntata del 6 marzo 2025 di Affari Tuoi, non mancano polemiche sui social riguardanti la partita di Laura: "Ha vinto 20,000 € guidata dalla data di morte della nonna, occultismo mistico", "Comunque bella coppia, lei super emotiva che piange per la qualunque e lui un pezzo di ghiaccio", "Comunque stasera partita decisamente noiosa…si sono vinti soldi che sembra non li abbiano resi neanche contenti…mah…", "Che melensi, è stato un parto questa partita", "Che freddezza però", "Tutti abbiamo qualche ricordo spiacevole.. ma insomma vieni qui gioca… e basta piangere", "Mamma che partita angosciante", "Ma basta con queste lacrime ad ogni pie sospinto…che pesantezza…va bene essere emotivi…ma quì si esagera…"

