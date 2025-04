Affari Tuoi, Sally trionfa in Toscana ma è De Martino show: la caramella 'addosso' a Thanat e la somma dimenticata Nella puntata del 6 aprile, la partita di Sally e Mario comincia malissimo perché perdono tutti pacchi rossi, ma poi tutto cambia nel finale: cosa è successo

È Sally a giocare ad Affari Tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera di domenica 6 aprile 2025 nell’access prime time di Rai Uno. La concorrente della regione Trentino-Alto Adige, che gestisce una fattoria didattica con il marito, pesca il pacco numero 7 e sfida il Dottore (Pasquale Romano) insieme al marito Mario. Quando la linea passa allo studio, vediamo la concorrente e il conduttore ridere ed è quest’ultimo a spiegare cosa è successo poco prima: "Lo dico, altrimenti ci prendono per matti. Stiamo ridendo perché mi ero appena messo una caramella in bocca, pensando che mancasse qualche minuto all’inizio della puntata, e allora l’ho gettata dietro le quinte. Mentre la gettavo però, mi sono reso conto che in fondo alle scale c’era il povero Thanat". Sally e il marito si sono conosciuti in un locale di Rovereto grazie a un’amica: "All’inizio a me non aveva colpito, mentre per lui è stato un colpo di fulmine". Mario conferma: "Le ho fatto una corte spietata". La coppia ha 3 figlie di nome Ambra, Azzurra e Rossella, due delle quali sono gemelle.

Prima di iniziare la partita, Thanat, in tenuta da cameriere, raggiunge il conduttore in studio per presentare la specialità del giorno: puzzone di Moena. Ecco cosa è successo durante la puntata del 6 aprile 2025 di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 6 aprile 2025: cosa è successo

La partita di Sally e Mario comincia abbastanza bene, perché con i primi sei tiri eliminano i 75 euro, 10mila euro, 15mila euro, 500 euro e 100 euro, anche se non manca una prima batosta da 100mila euro, persi dopo la seconda chiamata della sestina. Quando chiama il Dottore, il conduttore scherza insieme a lui sui nomignoli (la concorrente tende a darli a tutti, per lei Stefano è Steffi), ma poi, al momento di compilare l’assegno con la cifra giusta, De Martino ammette: "Mi sono scordato...". Allora richiama PaSqualo che gli ripete il valore della prima offerta: 37mila euro. Una volta usciti dal tabellone i 50 euro, la concorrente si sofferma sulla sua famiglia, parlando delle tre figlie di cui vediamo anche la foto sullo schermo, e Mario si commuove: "Con lei sono salito sul treno giusto!". Subito dopo arriva la seconda botta, perché trovano i 200mila euro nel pacco 19 del Friuli Venezia Giulia, ma Sally dice semplicemente "niente paura, andiamo avanti".

Nel pacco della new entry, poi, ci sono i 300mila euro, però la concorrente non intende mollare la presa: "Beh dai, ci sono ancora i 75mila, i 50mila… poi vediamo". A questo punto Sally rifiuta il cambio proposto dal Dottore e comincia a fare i suoi 5 tiri: col primo se ne vanno i 10 euro, mentre il secondo porta via con sé i 75mila euro. Dopo un po’ di meditazione zen, necessaria visto l’andamento negativo della partita, eliminano il pacco da 1 euro e De Martino esclama: "Signori, lo zen funziona!" Poi però la sfortuna torna in pista, perché perdono anche i 50mila euro ma Sally questa volta sembra cedere alla delusione: "Ecco, lo sapevo… la solita storia. Vabbè, va bene dai, andiamo avanti" Quando vanno via i 30mila euro, la concorrente non riesce a dire altro che "niente", e De Martino commenta: "Ho capito ragazzi, ma qui quando non gira, non gira… cominciamo a ripassare la geografia!" Finalmente arriva l’offerta del Dottore, che è di 4mila euro, rifiutati senza nemmeno pensarci un po’ sopra: "Grazie Dotti ma andiamo avanti" dichiara Sally. Il pubblico in studio le propone di provare con il mantra e lei accetta: parte il coro ‘Ora tu mi trovi un pacco blu’ e funziona benissimo, perché trovano 0 euro e De Martino, notando la somiglianza tra un giovane del pubblico e una star musicale, ironizza: "Signori, Michael Jackson stasera ha colpito!"

Sally ammette di essere molto attratta dalle regioni del centro Italia, anche perché svela: "Ci sono regioni che mi ricordano momenti particolari, come la Toscana dove vivono mio fratello e i miei nipotini. La Romagna invece è la regione di mia mamma, è nata a Carpi. L’Umbria è la nostra regione del cuore. Ci siamo sposati a Gubbio", e il conduttore non perde l’occasione di ironizzare: "Chi vi ha sposato, Don Matteo? Lo ha fatto tra un omicidio e l’altro!" Subito dopo la coppia chiama il numero 6 della Toscana ed elimina (finalmente) il Puzzone di Moena per poi perdere i 5mila euro. Ora sul tabellone restano solo i 5 euro, 200 euro e 20mila euro, ma la cifra più alta esce con il tiro successivo e si va alla Regione Fortunata. Mario propone di puntare sulla Sardegna ("Finora le scelte che hai fatto non sono buone" ricorda alla moglie), ma Sally fa da sé e si dice indecisa tra Umbria e Toscana: "Figurati se posso scegliere qualcosa" commenta il marito ironico. Poi, quando lei lo chiama Marietto per l’ennesima volta, lui ricorda a tutto il pubblico che il suo vero nome è Mario, e il conduttore gli chiede: "Ma questo nomignolo l’hai scelto tu o lei?" La risposta dice tutto: "Ma quando mai scelgo io", e in effetti lo notiamo anche durante la partita.

Alla fine, Sally opta per la Toscana e porta a casa ben 100mila euro, ma solo dopo che il conduttore le ha chiesto su quali altre regioni avrebbe puntato volentieri. Cosa è successo nel gran finale? Non manca lo spoiler di Stefano, che prima dice: "Secondo me è arrivato il momento di dirvi la verità, siamo stati un po’ cattivelli questa sera, ma ve lo dico tra una manciata di secondi". Tornata la linea in studio, De Martino "frega" Sally e il marito chiedendogli di tenere in mano la busta con la Regione Fortunata al suo interno, ma in realtà il cartoncino con su scritto il nome è nelle sue mani e lo mostra dopo essersi messo dietro la coppia che nel frattempo stava fissando lo schermo. "Signori, era la Toscana!" esclama, infine, il conduttore, e Sally abbraccia Mario mentre il pubblico applaude e si alza in piedi per la coppia di genitori.

Le polemiche sui social

Anche dopo la puntata di Affari Tuoi del 6 aprile non mancano le polemiche sui social: "Questa concorrente non mi è proprio piaciuta, ha avuto un atteggiamento sciocco tutta la puntata", "Ma è già tipo la 3ª volta che i concorrenti vincono 100.000 euro con la Toscana regione fortunata", "Non mi è piaciuta proprio questa puntata, lei parlava troppo e mi ha fatto due pa**e tante", "Contenta per loro ma mi manca la suspense di quando azzeccavano la regione al primo colpo, ora con Stefano si capisce subito", "Era troppo sicura, chiacchierona e ridanciana mentre uscivano tutti pacchi rossi…", "Neanche le escono le lacrime perché sapeva che era giusta perché glielo avranno detto…", "Posso dire che detesto tutta questa sceneggiata prima di dire che hanno vinto i 100k? Era molto meglio quando c’era l’effetto sorpresa e non avevamo la minima idea che avessero vinto".

