È Anna, detta Marmottola, a giocare ad Affari Tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera di lunedì 5 maggio 2025 nell’access prime time di Rai Uno. La concorrente della regione Puglia (da Mottola, in provincia di Taranto), impiegata amministrativa di professione, pesca il pacco numero 16 e sfida il Dottore (Pasquale Romano) insieme al marito Marco, un autista di autobus. "Siamo entrambi ‘salseros’, ci siamo conosciuti alla scuola di balli caraibici e dopo un po’ di tempo ci siamo innamorati. Mi ha fatto penare un po’ di tempo, era un provolone, ma poi ha deciso che ero la donna della sua vita" racconta lei. Prima di iniziare la partita, Thanat, in tenuta da cameriere, raggiunge il conduttore in studio per presentare la specialità del giorno: 4 pasticciotti. Ecco cosa è successo durante la puntata del 5 maggio 2025 di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 5 maggio 2025: cosa è successo

La partita di Anna e Marco comincia in maniera altalenante ma abbastanza positiva nel complesso, perché eliminano subito i 20mila euro, 4 pasticciotti che vanno al Trentino-Alto Adige, i 300mila euro – nella Valle d’Aosta, pacco scelto dal marito, al quale Anna dice "Mi sa che non parli più, ti avevo detto che il primo rosso che mi beccavi basta. Cerco un attimo di riprendermi…" -, i 50 euro, i 10mila euro e Gennarino.

Poi arriva la prima chiamata del Dottore, che sfotte a sua volta Marco per aver trovato i 300mila euro ed essere stato ‘escluso’ dai tiri: "Oramai è come non averlo, l’hanno tolto anche dalla canzone di Lucio Dalla (Anna e Marco, ndr)". La prima offerta è 28mila euro: "La partita è appena iniziata e il tabellone è perfetto, quindi ringraziamo e andiamo avanti" dice con sicurezza la concorrente. Dopo De Martino mette una buona parola per il marito della concorrente: "Proviamo a riabilitare Marco, trova un pacco blu! Vediamo se torni in gioco o torni a casa", e poi, dopo aver sbirciato dentro il numero chiamato, aggiunge: "Come sei arrivato qua?" Marco risponde: "Posso tornare tranquillamente anche a piedi…" e Anna chiede: "Che ha combinato? A casa se ne andrà?" Ma nel pacco, per sua fortuna, ci sono 10 euro: "Marco è tornato in partita, puoi continuare a giocare!" esulta il conduttore. Poi vanno via 500 euro e 5mila euro e il Dottore propone il cambio, rifiutato ‘per il momento‘ da Anna, che poi elimina 5 euro, 100mila euro e 100 euro, contenuti nell’ultimo numero della tripletta, scelto dal marito.

A questo punto chiama il Dottore e De Martino svela: "Ha individuato una nuova personalità tra il pubblico, anche io l’ho visto e sono curioso di conoscerlo". La telecamera si sposta su un prete: "Sono Don Fabien. Qui sono uno studente" spiega. La seconda offerta è 30mila euro, che Anna decide di rifiutare mettendo il marito di fronte al fatto compiuto: non gli resta che tritare l’assegno e dirsi d’accordo. Subito dopo perdono proprio i 30mila euro e il Dottore, sempre per un tiro, decide di seguire la regola dell’alternanza e proporre il cambio. Quando lei chiede al marito il suo pensiero riguardo al cambio, chiarendo che personalmente lo rifiuterebbe, Marco risponde: "Posso dirti il contrario?", e lei esclama: "No, non ti converrebbe. A parte gli scherzi, vorrei sapere come ne pensi" Come in ogni altra occasione, almeno da quando ha perso i 300mila, lui si affida alla coniuge e ‘insieme’ rifiutano il cambio per poi trovare i 200mila euro, mentre sul tabellone, di cifre alte, restano i 50mila e 75mila euro.

La terza offerta è 15mila euro, ma la coppia preferisce proseguire la sua corsa trovando poi il pacco da 1 euro, contenuti nel numero della new entry: anche questa sera il mito è sfatato. Nel 20 della Calabria ci sono 0 euro ed è subito ‘momento dance’ sulle note di Anema e Core. A questo punto tocca a Marco tirare e il conduttore gli chiede cosa stia pensando in questo momento: "Che se sbaglio di nuovo, me ne vado prima del finale…" risponde l’uomo, e Anna ironizza: "Cosa pensa? Che domani arriva la lettera di divorzio". Sempre per sua fortuna, nel pacco successivo ci sono 200 euro e De Martino esclama: "Viva gli sposi" e Marco ammette: "Mi sento un po’ rilassato, giusto un po’". Poi il Dottore offre il cambio, ma Anna spiega: "Non ho fatto sogni, non ho numeri preferiti, vado a sensazione. Il 16 è il giorno del suo compleanno, sono tentata da questo cambio". De Martino la interrompe: "Cambio del pacco o del marito?" e lei risponde: "Tutti e due, sono 10 anni che lo sopporto (ma si sono sposati lo scorso settembre e ancora stanno ‘pagando i debiti del matrimonio’, ndr)". Dopo il siparietto, Anna prosegue il suo discorso: "Io credo molto nel destino, ho sempre detto quello che mi capita è quello mi porto fino alla fine, voglio mantenere questa cosa". Quindi cambio rifiutato.

Ora la concorrente è indecisa tra il 2 (un numero che la sta "perseguitando") e il 3, gli ultimi due numeri sul bancone, ed è Marco, su richiesta della moglie, a scegliere il pacco successivo: "Io da uomo dico ‘sì, me la prendo questa responsabilità’". Chiama il numero 3, dicendole subito ‘perdonami‘, e De Martino, come sempre, sbircia nel pacco e poi fa un’espressione per nulla felice, tanto che Marco dice "Io saluto tutti…", mentre Anna ironizza: "Adesso che usciamo faccio direttamente la lettera di divorzio". Questa volta però l’uomo non si salva: al suo interno ci sono i 75mila euro. Torna alla carica il Dottore che, tramite il conduttore, dichiara: "Per me i protagonisti della puntata sono Marco e Don Fabien". De Martino, rivolgendosi al Don, aggiunge: "Sappia che quando vuole venire questa è casa sua, se vuole resti, perché noi abbiamo tanto bisogno". In seguito, il Dottore chiede alla coppia quale sia la richiesta economica – 45mila euro – e offre 32.500 euro, la metà del valore atteso del pacco sommando i 15mila euro e i 50mila euro. Marco ricorda alla moglie: "Io mi sono già preso la responsabilità prima…". Il conduttore gli dà manforte: "Secondo me, hai già fatto abbastanza. Io di matrimonio non me ne intendo proprio tanto, però per quel poco di esperienza che ho fatto, secondo me è il momento di tacere. Se vuoi stare, stai eh, però…". Il marito segue il consiglio, dicendo alla sua compagna di vita "non guardarmi nemmeno".

Anna decide di accettare l’ultima offerta del Dottore, nonostante creda di avere i 50mila euro nel suo pacco: "Io penso di averne 50mila, però 32.500 è una bella cifra, ci mettiamo anni prima di metterli da parte, non me la sento di rischiare totalmente, ho questa sensazione e ho paura di tornare a casa e pentirmene. Siccome abbiamo affrontato un matrimonio da poco, abbiamo affrontato tante spese, tante cose, essere qua è un bellissimo traguardo, ne approfitto per ringraziare tutti, siete stati famiglia fin da subito, vi faccio l’in bocca al lupo per le prossime partite, ringrazio tutta la produzione, ringrazio te Stefano. Io accetto l’offerta". Subito dopo arriva la beffa finale: nel 16 della coppia c’erano i 50mila euro.

