Affari Tuoi, Scampamorte frega il Dottore ma il web impazzisce per un dettaglio: c'entra Stefano De Martino Nella puntata del 4 gennaio il concorrente 'scampa la morte' dando del filo da torcere al Dottore, mentre De Martino fa qualcosa di insolito: cosa è successo

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

Nella nuova puntata di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino sabato 4 gennaio 2025 su Rai Uno, a sfidare il Dottore Pasquale Romano è Paolo Scampamorte, concorrente della regione Molise che gioca col pacco numero 14 ed è accompagnato in studio dalla compagna Zuzanna. Subito dopo la scelta del pacco, passiamo al lavoro di Paolo: "Consulente assicurativo, soprattutto polizze vita", dice quando De Martino, sorridendo pensando al cognome del concorrente, gli chiede di spiegare ciò che fa di mestiere. Poi scopriamo che Paolo e la compagna stanno insieme da "sette anni" e il conduttore scherza: "È vera la crisi del settimo anno? Io non ci sono mai arrivato!" In seguito, quando vede Paolo indicare la pancia di Zuzanna, aggiunge: "Signori, un attimo! Qua siamo in dolce attesa!", e infatti la donna aspetta il secondogenito: la coppia ha già una figlia di nome Sofia.

I due raccontano inoltre che al primo appuntamento Paolo non si è presentato perché quella sera c’era una partita di Champions League. La moglie sottolinea: "Ci ha prenotato una vacanza a Rimini", ma Paolo specifica: "In realtà era una finta, perché lei era arrabbiatissima e non sapevo cosa fare, ho usato qualche tattica. Ho detto di aver prenotato un hotel a Rimini e le ho mandato una foto a caso, ma lei si è accorta che non era lo stesso". "Ah, tu hai detto: ‘Se mi dice sì poi prenoto, altrimenti perdo tutto’", dice il conduttore, e il concorrente conferma. Ecco cosa è successo ad Affari Tuoi nella puntata del 4 gennaio.

Affari Tuoi, puntata 4 gennaio 2025: cosa è successo

La partita di Paolo inizia piuttosto bene perché con i primi sei tiri perde solo i 75mila euro e infatti l’offerta del Dottore è di ben 42mila euro, soldi che il concorrente rifiuta. Poi la coppia trova i 15mila e i 20mila e al termine della prima tripletta Paolo chiede il permesso a Thanat di poter "andare da Valentina (intende aprire quel pacco, ndr)". Dopo la sua conferma, scopriamo che c’è "un’altra poesia, questa volta è più bella": "Valentina, se tu vuoi io ti sposo qui ad Affari Tuoi!", recita il diretto interessato. "Nel pacco di Valentina c’è il valore della poesia di Thanat, 50 euro!", ironizza De Martino prima del cambio proposto dal Dottore (rifiutato) dopo le campane a festa. In seguito, però, la coppia perde i 300mila euro e Zuzanna dice: "Bene, io non chiamo più niente", con De Martino che scherza: "Licenziata!" Poi un tiro fortunato da 75 euro e qualche pacco rosso che se ne va, ma sul tabellone restano i 50mila, 100mila e 200mila euro. La nuova offerta del Dottore è di 30mila euro, ma Paolo decide di proseguire la sua corsa aprendo il pacco da 500 euro. La coppia rifiuta anche il cambio per poi trovare i 200 euro e ricevere un’altra offerta da 35mila euro, assegno tritato da Zuzanna per fare un nuovo tiro, questa volta del valore di 10mila euro. Ora sul tabellone ci sono i 50mila, 100mila, 200mila euro, ma anche lo ‘0’ e i 20 euro.

Il Dottore offre il cambio, ma la compagna di Paolo pensa di avere i soldi nel pacco 14, e infatti i due declinano l’offerta per andare avanti con la partita, trovando poi lo ‘0’. De Martino esordisce così durante la chiamata successiva del Dottore: "Scampamorte tua, vita mea!" L’offerta è nuovamente di 42mila euro (come la prima) e Paolo dichiara: "Alla fine dello scorso anno ci sono arrivate belle notizie e penso che nella vita le cose positive bisogna saperle prendere. Io credo nel fato e quindi voglio provarci. Finora abbiamo fatto un’ottima partita, ma io non la finisco qua. Andiamo avanti". A questo punto escono dal tabellone 50mila euro, ma in gara ci sono ancora i 100mila e i 200mila, oltre i 20 euro. L’ultimo tiro ora vale ancora 42mila euro, ma la coppia li rifiuta e passa all’attacco: "Guardavo la Calabria prima e mi fa paura. Sarei d’accordo con Suzanna sull’aprire il 17". In effetti è ciò che fa, ma prima De Martino si ‘arrabbia’: "Io mi ritiro, fatelo come volete voi. Se le scaramanzie non le sapete fare, non fatele (i due hanno chiamato il numero prima del mantra ‘Ora tu mi trovi un pacco blu’, ndr)".

Escono di scena anche i 100mila euro e il Dottore offre ben 50mila euro con i 200mila e i 20 euro ancora in gioco. "Il 13 è la data di nascita di Sofia e quando il Dottore mi ha chiesto il cambio e ho visto la foto di Sofia, mi ha dato un input, ma non ho avuto il coraggio di prendere quel numero. È come se mia figlia mi avesse detto che è qui con noi. Temo di non aver colto l’occasione, me ne sto pentendo. Un altro problema è che non abbiamo un paracadute sicuro e aspettiamo un altro bambino, quindi accettiamo l’offerta", spiega Paolo, portandosi a casa l’assegno da 50mila euro. "Paolo ha fatto una scelta da papà, ha rinunciato al brivido della partita per portare a casa la pelle", commenta il conduttore prima di scoprire che nel pacco della coppia ci sono 20 euro. De Martino commenta: "Facciamo gli auguri a Paolo e Zuzanna! Grande partita!"

Le polemiche sui social

Come di consueto, anche dopo la puntata del 4 gennaio di Affari Tuoi non mancano i commenti: "Il dottore super sgamato stasera", "Lo sapevo…stasera Paolo ha sfan*ulato il dottore", "Il dottore gli ha offerto il cambio un sacco di volte. Voleva fargli prendere qualcosa". Infine, alcuni utenti notano invece un dettaglio insolito: "Niente manciata di secondi perché è finita prima delle 21.30…", "Oggi niente pubblicità, probabilmente nevica", "La vittoria più grande di stasera è SDM che non ha detto ‘ve lo dico tra una manciata di secondi’", "Oh, ma la manciata di secondi??????".

