Affari Tuoi, Mariano sa di avere 300mila euro e poi fa un errore clamoroso. De Martino: "Brutto pazzo furioso" Mariano lascia senza parole rifiutando le offerte (tranne una) perché convinto di avere i 300mila euro, ma la beffa è vicina: cosa è successo e le polemiche

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

È Mariano (soprannominato Yuri Chechi) a giocare ad Affari Tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera di domenica 30 marzo 2025 nell’access prime time di Rai Uno. Il concorrente della regione Lazio, che gestisce un’attività di famiglia e ha una scuola di ballo da un anno, ha pescato il pacco numero 13 e sfidato il Dottore (Pasquale Romano) insieme alla compagna Gaia, incontrata grazie alla passione comune per il ballo. "Mi ha conquistata tutto di lui" svela la donna. "Allora è amore" commenta il conduttore. Prima di iniziare la partita, come sempre, Thanat, in tenuta da cameriere, raggiunge il conduttore in studio per presentare la specialità del giorno: i Saltimbocca. Ecco cosa è successo durante la puntata del 30 marzo 2025 di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 30 marzo 2025: cosa è successo

Una partita alquanto bizzarra quella di Mariano e Gaia, che, con i primi sei tiri, eliminano subito i 50 euro, 1 euro, 0 euro (a ballare è la coppia che lascia tutti di stucco per la tecnica) insieme ai 75mila euro, 200mila euro e 15mila euro. Poco male, perché tanto il concorrente presto si dice convinto di avere nel pacco i 300mila euro. Dopo la sestina iniziale, il Dottore offre 30mila euro e Gaia, con molta spontaneità, dice: "Chi li ha mai visti?" Però Mariano ricorda che ci sono ancora i 300mila euro e quindi fa tritare l’assegno alla compagna.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La nuova tripletta porta via con sé anche i 100mila euro e 5mila euro. Al concorrente viene un dubbio: "Ma ci sono i blu?", e De Martino, dopo la conferma, dichiara: "Ma tanto nel 13 ci sono i 300mila euro, cosa ce ne frega? Noi, avendo i 300, giochiamo tranquilli per portare avanti la serata". Poi vanno via i 10mila euro e l’offerta del Dottore scende a 20mila euro, assegno rifiutato poco prima di trovare nei pacchi successivi i 500 euro, 20mila euro e 200 euro. Ancora una volta il Dottore chiede a Mariano se preferisca il cambio o l’offerta e quest’ultimo punta sulla seconda opzione, ma poi rifiuta l’assegno da 30mila euro: "Non è un problema, abbiamo i 300! A parte gli scherzi, siamo qui, abbiamo questa opportunità e giochiamo".

Finalmente esce un altro pacco blu e PaSqualo propone il cambio, ma Mariano crede abbastanza nel suo pacco da proseguire la sua corsa col numero 13. "Non ne vuole proprio sapere" commenta De Martino riferendosi al fatto che il concorrente non ha pensato nemmeno una volta di lasciare il suo pacco. "Credo nel 13" svela Mariano dopo aver eliminato anche i 5 euro. Arriva quella che il conduttore definisce "l’offerta più alta della serata", che è 39mila euro: "Noi abbiamo tanti sogni da realizzare, uno di questi è comprare la casa in cui attualmente conviviamo. Un altro sogno è quello di allargarmi aprendo una mia personale Accademia di ballo. Questi mi sarebbero d’aiuto, ma io punto in alto" spiega il concorrente. Una volta usciti dal tabellone i 10 euro, il Dottore torna all’attacco con una nuova offerta del valore di ben 45mila euro. Qui Mariano sembra tentennare un attimo ma, alla fine, non cede: "Mi ritengo estremamente fortunato ad essere qui, tanti vorrebbero essere al mio posto. Ho vissuto un’esperienza fantastica perché ho conosciuto persone fantastiche. Detto ciò, ringrazio e rifiuto l’offerta". Lo studio urla "Mariano" ripetutamente, elogiandone quindi il coraggio. Quando vanno via pure i 30mila euro, con i Saltimbocca e i 300mila euro ancora sul tabellone, il Dottore chiama e offre ben 50mila per due tiri.

Mariano commenta: "Arrivati a questo punto, devo pensarci un attimo. Quei due tiri mi hanno un po’ spiazzato, però ho i 300mila e…" "Rifiuto l’offerta e vado avanti", conclude la frase il pubblico in studio assieme a De Martino, che poi aggiunge: "Brutto pazzo furioso che non sei altro!" A questo punto il concorrente chiama i pacchi da 75 euro (qui si commuove per il colpo di fortuna) e i Saltimbocca e nel gran finale sul tabellone restano i 50mila euro e i 300mila euro. "Soldi sicuri" urla De Martino prima di abbracciare Mariano entusiasta. Il Dottore fa un’ultima offerta, quella più alta della serata in assoluto, del valore di 150mila euro, un assegno molto difficile da rifiutare e infatti, senza nemmeno chiedere un parere alla compagna Gaia, Mariano accetta: "Devo riprendere fiato… è vero che sono folle e che mi piace giocare, però c’è un limite a tutto. Con un’offerta del genere io non posso che accettare". Gaia invece avrebbe rifiutato l’assegno. Chi ha ragione?

Il Dottore chiede un pronostico a De Martino che dice: "Se io fossi il Dottore e non avessi i 300mila euro, un assegno da 150mila euro non l’avrei staccato… Ma io non sono un Dottore. Quanto c’è nel pacco? Mi ha attaccato il telefono in faccia". Secondo Lupo, nel pacco 13 ci sono i 300mila euro, mentre per Thanat contiene i 50mila euro. Il conduttore ironizza: "Sempre d’accordo!" Dopo la consueta pausa pubblicitaria, scopriamo che nel pacco di Mariano e Gaia c’erano veramente i 300mila euro: "Va benissimo" commenta il concorrente, anche se l’espressione di Gaia dice tutt’altro. "Avevi 300mila euro davvero brutto pazzo furioso. Il Dottore ha risparmiato altri 150mila euro. Vieni qua, ve lo giro" commenta il conduttore prima di firmare l’assegno sul retro.

Le polemiche sui social

Come di consueto, dopo la puntata di Affari Tuoi del 30 marzo 2025 non mancano le polemiche sui social, relative perlopiù al poco coraggio dimostrato da Mariano nel finale di partita: "Lei insopportabile come il mignolo del piede che sbatte allo spigolo", "Quando hai 300.000 ancora in gioco devi andare fino in fondo, non c’è alternativa! Oltretutto aveva comunque 50.000 sicuri", "Guardato il finale di affari tuoi per la prima volta, mi è sembrato più che logico che nel pacco ci fossero i 300k vista l’offerta; dubito si sarebbero sbilanciati a regalare 100k extra se nel suo pacco ci fossero stati solo 50k", "Lei nerissima", "Non lui che quei 150K dovrà darli a lei dopo il divorzio", "Perché lei è così disperata? Cioè…stanno tornando con 150k e lei è una fontana di lacrime. Ok, nell’altro pacco c’erano i 300k ma calmati, non è che stai tornando a mani vuote".

E ancora: "E vabbè. I segnali c’erano tutti", "Io mi chiedo, ma se ti offrono 150.000€ come fai a non capire che hai 300.000€ nel pacco? Mah!", "Era ovvio. Fai il fenomeno per 99 minuti e al 100esimo, quando è ovvio, accetti. No comment", "Mariano che vince 150.000 euro e torna single", "Eh, in genere quando non li acchiappano è perché li hanno loro i 300mila", "Era ovvio avesse i 300k, non doveva accettare…", "Ma io non me la prenderei troppo con lei che sembra scazzata con 150k…magari ci è rimasta male che lui ha accettato senza manco consultarla, a me un minimo sarebbero girate".

Potrebbe interessarti anche