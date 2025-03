Affari Tuoi, Nicolò cerca l'amore ma trova 0 euro e Thanat spiazza De Martino: "Incredibile". Sui social: "Ride solo lei" Nella puntata del 29 marzo, la partita di Nicolò sembra iniziare bene ma finisce malissimo, con il Dottore che nel frattempo 'fa l'amore': cosa è successo

È Nicolò a giocare ad Affari Tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera di sabato 28 marzo 2025 nell’access prime time di Rai Uno. Il concorrente della regione Liguria, grafico stampatore di professione, ha pescato il pacco numero 12 e sfidato il Dottore (Pasquale Romano) insieme alla madre Luisa. "Stampo tute ignifughe per i piloti. Abbiamo la fortuna e l’onore di stampare le grafiche anche per Valentino Rossi" svela il concorrente (si dice ancora in ‘cerca di una moglie’) parlando del suo lavoro. Prima di iniziare la partita, come sempre, Thanat, in tenuta da cameriere, raggiunge il conduttore in studio per presentare la specialità del giorno: la focaccia di Recco. Ecco cosa è successo durante la puntata del 29 marzo 2025 di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 29 marzo 2025: cosa è successo

La partita di Nicolò e Luisa comincia col botto perché, grazie alla fortuna della madre ("Vince sempre a tombola"), eliminano subito la focaccia di Recco e il Dottore anticipa la chiamata. A riportare le parole di Pasquale Romano è De Martino, che dice: "Abbiamo le prime richieste… di una moglie per Nicolò? Ah, per Luisa! Stia tranquillo Fabrizio (è il marito della signora, ndr), il Dottore è innocuo". Poi vanno via i 5mila euro e un pacco blu, seguiti dai 50mila euro e 200mila euro, due tiri alquanto sfortunati. Con l’ultima chiamata della sestina, trovano i 500 euro e gli animi si rasserenano un pochino. In sottofondo sentiamo Tu con chi fai l’amore e De martino prende il telefono chiedendo a PaSqualo proprio ‘Tu con chi fai il Dottore?’ Quest’ultimo, scherzando, lascia intendere che è impegnato proprio in quel momento con una persona. "Sta facendo l’amore? L’ho disturbata? Mi richiami quando ha finito" dice il conduttore prima di mettere giù la cornetta. La telefonata di Romano arriva pochi secondi dopo e De Martino ironizza: "Tutto nella norma, tutto secondo gli standard! Un orologio svizzero!"

La proposta è il cambio e Nicolò lo accetta, lasciando il numero 12 per il pacco 7: "Si tratta di un numero che mi piace" spiega il concorrente prima di chiamare l’11 della Sardegna: un errore clamoroso perché escono dal tabellone anche i 300mila euro. Dopo un po’ di meditazione zen, madre e figlio trovano i 100 euro e i 10 euro, contenuti nel pacco pescato a inizio puntata. Il Dottore è un po’ lento a chiamare e infatti, quando finalmente si fa sentire, il conduttore riporta le sue parole: "Stava riposando", e poi aggiunge: "Il riposo è inversamente proporzionale alla velocità con cui fa l’amore. Lui riposa sei mesi e fa l’amore per 5 minuti, poi riposa altri sei mesi e fa l’amore 5 minuti…"

L’offerta del Dottore è 19mila euro, ma Nicolò rifiuta e trova altri due blu e un rosso da 10mila euro. "Va bene così, resistono i 30mila e 75mila, ma soprattutto i 100mila euro" ricorda De Martino. Poi il concorrente confessa di sentire che nel suo pacco ci sono i 100mila euro e il conduttore, ricevendo la chiamata di Romano, chiede a quest’ultimo di terminare subito la partita visto la sicurezza di Nicolò, ma il diretto interessato fa notare: "Carlo Conti, che va in onda subito dopo di noi, non è ancora pronto, quindi tiriamo ancora un po’, apriamo qualche altro pacco". Il Dottore, per tre tiri, offre solo il cambio e a questo punto Nicolò racconta un evento che lo ha stupito: "Il giorno che mi hanno chiamato per dirmi che sarei stato il nuovo concorrente della Liguria ero a cena dai miei genitori. Per strada ho incontrato un uomo che portava a passeggio il cane ed era al telefono. Mentre passavo ha detto ‘Stefano De Martino’". Il conduttore scherza: "Pensavo avesse chiamato il suo cane come me". Lo studio scoppia a ridere e poi il concorrente prosegue il suo racconto: "Penso: ‘Non può essere, mi hanno appena chiamato’. E io ho interrotto la sua chiamata e gli ho chiesto di dirmi un numero da 1 a 20, però non ve lo dico adesso. Tutto da interpretare".

Lupo, che pensa sarebbe più favorevole il cambio, dice: "Bisogna vedere se parlava bene o male di Stefano De Martino". Quando il conduttore chiede a Thanat quale sia il numero consigliato dal signore con il cane, quest’ultimo risponde "20!" senza esitare, e Nicolò svela: "E ci ha preso, era il numero 20!" Il conduttore allora commenta l’accaduto: "Signori, questo è il destino! Thanat sei incredibile. Ma come mi è venuto in mente di chiederglielo? Si dice che due indizi facciano una prova, ma sarà così? Io il mio l’ho già fatto, quel Signore mi ha nominato!" Ora Nicolò non sa bene come muoversi ma alla fine decide di rifiutare il cambio e poi vanno via i 20 euro, 75mila euro e i 100mila euro, quest’ultima cifra contenuta nel numero della sorella minore (nel pacco della maggiore c’erano i 300mila euro), e il conduttore ironizza: "Care ci costano queste sorelle, ma sono finite". Il Dottore, per altri tre tiri, offre 9mila euro, ma la coppia trita l’assegno e Nicolò commenta: "Comunque ringraziamo le sorelle…". Una volta persi i 20mila euro, 15mila euro e 30mila euro, si va alla Regione Fortunata, ma prima scoprono che nel pacco 7 c’è lo 0.

Il conduttore chiede a Thanat quale potrebbe essere la regione scelta dagli autori e lui risponde ‘Abruzzo’, mentre Lupo pensa che quella fortunata sia il Trentino-Alto Adige, regione che non esce da molto tempo e che per questo viene scelta da Nicolò per provare a vincere i 100mila euro, ma è la risposta sbagliata. Per portarsi a casa i 50mila euro, madre e figlio puntano sulla Liguria. A fine serata scopriamo che la Regione Fortunata è la Valle d’Aosta. "Sfortunato nel gioco, fortunato in amore", chiude così la partita Stefano De Martino.

Le polemiche sui social

Come di consueto, dopo la puntata del 29 marzo di Affari Tuoi non mancano le polemiche sui social: "E figurati se questo simpaticone poteva mai vincere… Purtroppo vincono tanto solo i musi appesi", "Ma ride solamente la mamma?", "Ma ancora continua a seguire i consigli della madre?", "Ma figurati se ti mettono la tua regione per farti vincere 100.000 euro o 50.000", "Questa sera neanche Thanat ha indovinato….", "Chissà quand’è che la gente capirà che non conta niente da quanto non esce qualcosa, la probabilità sempre quella rimane", "In pratica tutte le regioni consigliate da lupo erano sbagliate…", "Mai partita giocata più a ca**o di cane di questa", "L’unica cosa positiva quando prendono lo zero è che almeno non si balla".

