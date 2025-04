Affari Tuoi, Chiara fa un grosso errore ma il Dottore l'aiuta e De Martino è già in 'chiesa'. È polemica: "Solo bollicine" Nella puntata del 16 aprile, la partita di Chiara e il padre Aldo inizia bene ma finisce in un modo inaspettato a causa di uno sbaglio: cosa è successo

È Chiara a giocare ad Affari Tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera di mercoledì 16 aprile 2025 nell’access prime time di Rai Uno. La concorrente della regione Lombardia (da Brescia), che si occupa di sviluppare il turismo ed è una maestra, pesca il pacco numero 14 e sfida il Dottore (Pasquale Romano) insieme al padre Aldo. I suoi genitori si sono incontrati a Brescia – dove attualmente vivono con la figlia – per lavoro, ma la madre è siciliana, mentre quest’ultimo è napoletano. Il prossimo luglio Aldo accompagnerà all’altare Chiara, pronta a sposarsi col fidanzato Matteo. Prima di iniziare la partita, Thanat, in tenuta da cameriere, raggiunge il conduttore in studio per presentare la specialità del giorno: i pizzoccheri. Ecco cosa è successo durante la puntata del 16 aprile 2025 di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 16 aprile 2025: cosa è successo

Comincia benissimo la partita di Chiara e suo padre Aldo: con i primi 4 tiri, eliminano 100 euro, 10mila euro, 20 euro, 500 euro. Poi l’uomo punta su un pacco a cui tiene molto: "I pizzoccheri voglio darli a una regione che non mi può tradire, la Campania!", ma scopre che nel numero del suo luogo di origine ci sono i 200mila euro e De Martino commenta: "La Campania si vendica (perché ha abbandonato Napoli per andare a Brescia, ndr)". Subito dopo Chiara ammette: "Io non ho numeri particolari, simpatizzo per un paio in particolare e li tengo lì". L’ultimo dei sei tiri porta via con sé i 30mila euro. "Tutto sommato ci difendiamo, la partita è ancora equilibrata" dice Stefano. Il Dottore offre 35mila euro: "Buona partecipazione economica, ma non bastano. Io sono qui per giocare e voglio ancora divertirmi" spiega la concorrente, con padre che aggiunge: "Cosa compriamo, le bollicine?". In seguito, nel Lazio trovano i 100mila euro e subito dopo i 300mila euro. A questo punto De Martino chiede: "Non è che hai un Daruma con te? Questa ha fatto male, l’abbiamo sentito tutti". Una volta usciti anche i 5mila euro, arriva la chiamata del Dottore, che offre 10mila euro. "Secondo me dobbiamo dimezzare gli invitati, ma poi si offendono…" dice il conduttore e Chiara conferma le sue ultime parole per poi ricordare che ci sono ancora 4 pacchi rossi e per questo vuole andare avanti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Poi vanno via 20mila euro ("Ormai fa male tutto qui" commenta De Martino) e si passa allo zen, al mantra e al rito con ‘paletto’ e cloche, tutto per raddrizzare la partita: "Funziona!" urla il conduttore aprendo il pacco da 0 euro. Il padre chiama il 19, che è il giorno di nascita di Chiara e data in cui l’hanno chiamata per il provino. Ma alla coppia padre-figlia questa volta va benissimo, nonostante la figlia non volesse chiamarlo: "Gli avevo detto di dirmi prima il numero che vorrebbe chiamare". Nel pacco in questione, fortunatamente, ci sono i pizzoccheri. Nel 7 della Sardegna, poi, trovano i 75mila euro e sul tabellone, di rossi, restano i 50mila e 15mila euro. Una volta eliminati i 5 euro e i 75 euro, contenuti nel 15 che Chiara non voleva chiamare (era il suo secondo numero preferito), il Dottore offre ancora i 10mila euro, rifiutati per la seconda volta dalla concorrente nella speranza di eliminare un altro pacco blu. Chiara punta sul numero del marito, il 10 della Toscana, e trova 1 euro: "Stasera è venuto in tuo soccorso, quindi porta bene" commenta De Martino, visto che la concorrente poco prima gli aveva chiesto "il mio fidanzato porta bene o porta male?". Per due tiri, ora il Dottore propone il cambio. "C’è un numero tra quelli rimasti che mi piace tanto" dice Chiara, e il conduttore ricorda: "Per due volte i numeri che ti piacevano contenevano dei blu..."

Poi la concorrente svela: "Ho due numeri, uno è l’11 ed è ricorrente nella mia vita, lo vedo come un portafortuna. E anche il 17, che in realtà è un doppio numero: un po’ sono scaramantica, ma ho chiesto alla nonna del mio fidanzato – i miei nonni non ci sono più – di dirmi un numero tra 1 e 20 e ha detto 17". Alla fine decide di cambiare il proprio pacco con il 17 del Veneto, affidandosi alla nonna del futuro marito, e subito dopo scopre di aver fatto un grosso errore, perché tra le mani aveva i 50mila euro. Eliminati i 100 euro, sceglie di andare avanti fino alla fine senza ricorrere alla Regione Fortunata. Sul tabellone restano i 15mila euro e il Dottore, per il gran finale, propone solo il cambio. Al padre stuzzica l’11, e la figlia ricorda che "ho dato fiducia alla nonna di Matteo, ma l’11 è la mia vita, quindi mi sento di accettare il cambio". Subito dopo, a sorpresa, i canonici ringraziamenti: "Esperienza bellissima, indipendentemente da come andrà la partita. Me la porterò dentro. Divertitevi, vi auguro il meglio. Grazie a tutti, è stato un onore essere qui con voi. Con 15mila euro un viaggetto si può fare e io sarei contenta così".

"Se nell’11 ci sono 15mila euro, concludiamo la partita con la prova dell’accompagnamento all’altare" esclama il conduttore prima di aprire l’ultimo numero in gioco sul bancone e vedere la reazione della concorrente alle sue ultime parole: "Va benissimo! Speriamo, non l’abbiamo ancora fatta, la prima volta la facciamo ad Affari Tuoi, dai!" Al termine della partita, Chiara e Aldo scoprono che nel loro pacco ci sono i 15mila euro ed è festa in studio tra applausi del pubblico e abbracci. La puntata finisce con il padre che accompagna Chiara dal centro dello studio al tavolo da gioco come se stessero facendo le prove in chiesa e con tanto di marcia nuziale.

Le polemiche sui social

Dopo la puntata di Affari Tuoi in onda mercoledì 16 aprile 2025, non mancano le polemiche sui social: "Hanno comunque vinto 15.000 euro…con le risate finte del padre…e la pagliacciata dell’accompagno a centro studio…questa puntata mi ha divertito per quanto è stata surreale…", "La fortuna non era dalla sua parte stasera. Scelte sbagliate purtroppo…", "Fin troppi, vista la simpatia", "Ma tira un pacco e non rompere, senza farci la cronistoria di tutti i numeri della quattro generazioni della famiglia tua", "Gli è andata ancora bene … si paga le bollicine", "E dopo questa il prossimo passo è celebrare direttamente i matrimoni nello studio a Roma", "Eh, ma 35k non bastavano… Solo le bollicine…", "Non capisco il modo in cui sta giocando", "Aveva ragione il papà…le bollicine costano quindi cambio di programma: menù da 15 euro e le bomboniere dai cinesi".

