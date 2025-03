Affari Tuoi, Massimo ('in cerca di lavoro') piange con De Martino: "Sono occhi di una persona perbene" Nella puntata del 21 marzo, la partita di Massimo non parte bene perché vanno via subito i 300mila euro, ma il cambio accettato cambia tutto: cosa è successo

È Massimo a giocare ad Affari Tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera di venerdì 21 marzo 2025 nell’access prime time di Rai Uno. Il concorrente della regione Molise (da Campobasso), in cerca di occupazione (è un banconista-salumiere), ha pescato il pacco numero 7 e sfidato il Dottore (Pasquale Romano) insieme alla figlia Melissa, che lavora in un laboratorio di cioccolato e pasticceria e ha un figlio: "Mi ha reso nonno. È stata un’emozione bella e forte" esclama Massimo. "Non ho mai preso la patente, però cammino! Faccio minimo una ventina di km al giorno. Se vinco, prendo la patente!" dice il concorrente. "Abbiamo sempre detto che tu assomigli a Carlo Conti, ma in realtà è uguale a lui" dice De Martino prima di veder comparire sullo schermo un videomessaggio dell’attore Giovanni Esposito, ormai nel cast fisso di Stasera tutto è possibile.

Prima di iniziare la partita, come sempre, Thanat, in tenuta da cameriere, entra in studio per portare al conduttore la specialità del giorno: la Pampanella. Ecco cosa è successo nella puntata del 21 marzo 2025 di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 21 marzo 2025: cosa è successo

La partita di Massimo e Melissa comincia un po’ male, perché con i primi sei tiri, oltre alla Pampanella, 10 euro e 200 euro (‘grazie’ alla formula contro il malocchio), eliminano i 50mila euro (nel pacco delle gemelle), 5mila euro (nel numero della new entry del Piemonte), e 300mila euro. "Stavamo andando così bene…" commenta dispiaciuto Stefano De Martino. Il Dottore offre subito il cambio e Massimo decide di accettarlo, lasciando sul tavolo il 7 per prendere il 4: "Sono importanti sia il 4 che il 7. Il primo corrisponde al giorno di nascita di mio nipote Gabriele". Il conduttore, vedendolo un po’ commosso dopo aver visto la foto del bambino, si avvicina a lui e lo abbraccia. Poi vanno via 1 euro, 75 euro e 30mila euro e subito dopo arriva l’offerta di 25mila euro che Massimo rifiuta prontamente, senza nemmeno pensarci tanto sopra.

Una volta usciti i 20mila euro e i 200mila euro, il concorrente dice "Non fa niente", ma poi chiede il mantra "Ora tu mi trovi un pacco blu" e nel numero 3 della Campania trova comunque i 100mila euro. Il pubblico urla ‘no‘, ma Massimo ricorda: "Possiamo ancora vincere i 75mila", e il conduttore risponde: "Possiamo, però abbiamo fatto una tripletta mica da ridere…" Arriva la chiamata del Dottore che offre il cambio prima di fargli compiere ben 5 tiri, ma il concorrente rifiuta senza esitare un istante. Poi, tra le altre cifre, elimina i 100 euro, 0 euro – nel pacco numero 5 della Sardegna -, 15mila euro e 5 euro. Ora sul tabellone restano i 10mila, 75mila e 50 euro e il Dottore si gioca l’ultimo tiro a carte. Massimo pesca l’offerta e il Dottore offre un assegno da 15mila euro: "Rifiuto e vado avanti" risponde con sicurezza il concorrente. Col tiro successivo però se ne vanno i 75mila euro (contenuti nel numero 19) e, dopo l’applauso del pubblico e la proposta di andare alla Regione Fortunata, dice: "Vado fino alla fine".

Il Dottore, tramite la voce di Stefano De Martino, ricorda che, secondo il suo manuale, quando si cambia un pacco bisogna aprire subito quello lasciato sul bancone. La nuova offerta è il cambio: per Lupo e Thanat, i soldi sono nel 4, il pacco di Massimo che, avendo ascoltato le loro parole, rifiuta il cambio. "10.000€, almeno quelli. Ma non ci faccio niente, posso prendere la patente. È sempre meglio che tornare a casa a mani vuote. Speriamo. Cosa starà facendo mio nipote? Gabrielino starà ridendo, i bambini lo fanno sempre" esclama il concorrente, con De Martino che afferma: "Puoi comprare anche una macchinina per andare al lavoro e portare a fare un giro Gabrielino". Dopo la pubblicità, il concorrente specifica che, nonostante avrebbe voluto poter vincere più di 10mila euro, gli "va benissimo così, perché è stato bellissimo venire qui". Il conduttore, prima di svelare il contenuto del suo pacco, fa commuovere Massimo, dicendo che sicuramente riceverà molte offerte di lavoro: "Sai perché? Davanti alla televisione molte volte passano delle cose, anche quelle che uno non dice e i tuoi occhi sono quelli di una persona perbene".

Nel pacco numero 4 ci sono 10mila euro e Stefano urla: "E andiamo Massimo, vieni qua, fatti abbracciare." I due si abbracciano forte e il conduttore aggiunge: "Spero che questa sia la prima delle cose belle che ti aspettano". "Una piccola soddisfazione, ma grande è stato venire qua!" commenta felice il concorrente. Tutto il pubblico si alza in piedi per Massimo e lo applaude.

Le polemiche sui social contro il Dottore

Sui social, come di consueto dopo ogni puntata di Affari Tuoi, non mancano le polemiche, questa volta sono perlopiù contro il Dottore: "E il dottore ci aveva pure provato a portargli via i 10k (invece di aiutarlo, come ha fatto altre volte con alcuni/e concorrenti…) Bravissimo Massimo! Ti auguro tanta fortuna per il lavoro!", "10.000 euro..sono davvero pochi…ricordiamoci che sono anche tassati…mi dispiace tantissimo x massimo…doveva giocare con un po’ di strategia e forse poteva portare qualcosa in più...", "Oddio, il dottore che gli aveva fatto venire il dubbio sul pacco precedente offrendogli il cambio", "Il Dottore davvero un diavolo, ma si può? Voleva fregargli pure i 10.000€", "Non ho capito, questo è disoccupato e schifa 10.000€. Dice pure ‘10.000€ e che ci faccio? Niente’. Complimenti…".

