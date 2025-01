Affari Tuoi, Sara e Simone vincono una grappa tra sfottò del Dottore e fischi dei social: "Ha fatto tutto lui" Nella puntata del 19 gennaio Sara e Simone rifiutano una serie di offerte buone per poi finire alla Regione Fortunata e i social s'infiammano: cosa è successo

È Sara a giocare ad Affari Tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera del 19 gennaio 2025 nell’access prime time di Rai Uno. La concorrente della regione Friuli Venezia Giulia, responsabile di un negozio di abbigliamento, ha pescato il pacco numero 9 e ha giocato assieme al fidanzato Simone, che lavora per Sara (lei è il suo capo). I due si sono conosciuti alle superiori:"Otto anni fa andavamo a scuola assieme, abbiamo fatto il liceo turistico" spiega Simone. Prima di iniziare la partita, l’immancabile Thanat, in tenuta da cameriere, ha portato in studio la grappa, specialità del giorno. Ecco cosa è successo nella puntata del 19 gennaio di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 19 gennaio 2025: cosa è successo

La partita di Sara comincia con una brutta batosta perché durante i primi 6 tiri elimina i 300mila euro, ma la concorrente la prende con filosofia e Simone, tra l’altro, dichiara: "L’avrei chiamato pure io dopo, quindi…" La fortuna però sembra girare dalla parte della coppia quando trovano il pacco da 0 euro con la sesta e ultima chiamata. Arriva poi la consueta telefonata del Dottore che sfotte Sara e Simone, facendo riportare a De Martino le sue impressioni sulla coppia: "Ho provato, nel vederli, lo stesso stupore che ho provato quando ho visto per la prima volta Al Bano e Romina insieme".

La prima offerta è di 30mila euro, ma Sara e Simone vogliono giocare quindi tritano l’assegno e subito dopo parte la canzone Felicità (Il Dottore non si fa mancare nulla, nemmeno la possibilità di tornare con la memoria alla battuta precedente). Subito dopo i fidanzati aprono i pacchi da 100mila euro e 20mila euro. Il Dottore offre il cambio e i due innamorati, di comune accordo, lo accettano lasciando al pacchista Gaetano della Campania il numero 9 – c’è 1 euro al suo interno – per prendere il 3. Con gli ultimi due tiri della tripletta Sara e Simone eliminano altri due pacchi blu, restando con ben sei rossi sul tabellone, tra cui i 200mila, 75mila e 50mila euro, e due pacchi di minor valore. A questo punto l’offerta sale a 35mila euro e la concorrente la rifiuta senza nemmeno pensarci un attimo. Il pacco successivo contiene però i 50mila euro e il Dottore offre solo il cambio, che viene rifiutato dalla coppia. Il pacchista Gaetano poi fa una previsione sul contenuto del pacco di Sara: "Secondo me, ha 75mila o 200mila euro", e De Martino ironizza: "Ma non è che stai uscendo con Thanat la sera?"

Dopo l’uscita dei 10mila e 5mila euro, il dottore offre 35mila euro e la coppia trita l’assegno perché: "Vogliamo andare avanti". Sara elimina anche i 30mila euro e sul tabellone restano i 75mila euro e i 200mila, ma anche la grappa e i 200 euro. Arriva la nuova chiamata di PaSqualo e offre per la terza volta i 35mila euro, ma la concorrente non si arrende e apre il pacco di Roberto che vale ben 75mila euro: "Mai fidarsi di un astemio" ironizza De Martino dopo aver scoperto che il pacchista non beve alcol (l’obiettivo della coppia, infatti, è trovare la grappa). L’offerta del Dottore scende a 25mila euro e Sara commenta: "Io me la gioco".

Nel gran finale ci sono sul tavolo i numeri 17 (pacco della nonna), 4 (numero che la madre di Simone ha consigliato di tenere) e 3, considerato dalla coppia il numero perfetto che ritorna spesso nella loro vita. Chiamando il 17 però, trovano i 200mila euro e scoprono che nel proprio numero avevano la grappa. Il conduttore ‘se la prende’ con Gaetano (il pacchista che aveva il pacco 3 prima del cambio): "Che hai fatto? Io direi che adesso se la beve lui la grappa!" Gaetano ribatte: "Il 4 doveva aprire e poi si giocava la chiamata del dottore". Poi, vedendo l’espressione delusa di Sara e Simone, Stefano dice: "Guardatemi: non disperiamo!". Si va alla Regione Fortunata, ma subito sfuma la possibilità di portare a casa i 100mila euro, perché la risposta giusta non è l’Emilia-Romagna. Tentano poi con la Lombardia per ottenere i 50mila euro, ma la Regione Fortunata è il Veneto. "Per un pelo signori. Niente da fare per i nostri amici, ma vi faccio gli auguri" dice De Martino.

Le polemiche sui social

Come di consueto, non mancano le polemiche sui social: "In pratica ha fatto tutto lui, io l’avrei mollato lì e me ne sarei andata", "Lui troppo fortunato in ammoreee", "Se magari avesse giocato lei e non Ale Borghese made in China", "Puntata inutile", "La grappa è veneta. E infatti", "Si è totalmente spenta", "Ok è un gioco di casualità, ma posso dire che hanno giocato completamente a caso, senza ragionare in secondo?", "Praticamente gioca solo il fidanzato", "Comunque lei mezza pazza ad aver rifiutato 25K senza il pacco rosso da paracadute", "Ma perché decide lui? Non è lei la concorrente? Da quando ho girato ha parlato e deciso praticamente solo lui".

