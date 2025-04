Affari Tuoi, Emilio dice no al numero del Diavolo e incassa una vincita mostruosa. Social in tilt: "Un folle che aveva ragione" Nella puntata del 19 aprile, la partita di Emilio parte benino, nonostante perda subito i 300mila euro, e finisce alla grande: cosa è successo e i complimenti

È Emilio a giocare ad Affari Tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera di sabato 19 aprile 2025 nell’access prime time di Rai Uno. Il concorrente della regione Calabria, parrucchiere di professione, pesca il pacco numero 12 e sfida il Dottore (Pasquale Romano) insieme alla moglie Rosanna, un’estetista (lavora insieme al marito). Quest’ultima racconta come si sono conosciuti: "Lavoravamo uno di fronte all’altro ed eravamo amici. Poi l’amicizia si è trasformata in qualcosa di più profondo". Emilio scherza: "Anche se sembra la mia prima figlia…", e lei ribatte: "Ricordati sempre che nella vita l’importante non è trovare qualcuno con cui invecchiare ma con cui restare giovane". I due si baciano e De Martino ironizza: "Dai, andiamocene. Via, via, lasciamoci soli". La coppia ha due figli, la più grande si chiama Carla, il più piccolo Mario. "Siamo qua anche per loro" sottolinea Emilio.

Prima di iniziare la partita, Thanat, in tenuta da cameriere, raggiunge il conduttore in studio per presentare la specialità del giorno: il morzello. Ecco cosa è successo durante la puntata del 19 aprile 2025 di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 19 aprile 2025: cosa è successo

Fin dall’inizio, Emilio chiede il parere a Rosanna sulle scelte da fare, e con i primi sei tiri la coppia, di comune accordo, elimina i pacchi da 5 euro, 15mila euro, 300mila euro ("Vado via" scherza Emilio), 30mila euro, il morzello e 75 euro. L’unico intoppo, nemmeno tanto piccolo, è l’uscita dei 300mila euro. Non manca la consueta chiamata del Dottore la cui prima offerta è 25mila euro: "Io sono qua per giocare, trita amore" dice il concorrente senza pensarci troppo. Poi Emilio racconta: "Vedo mia moglie molto spigliata, ma in realtà lei è timida". La diretta interessata spiega: "Lo sono perché c’è Stefano", e il concorrente prosegue la conversazione con un aneddoto: "Quando mi hanno chiamato, lei ha detto ‘no, io non vengo in televisione’. Allora le ho detto: ‘Se Stefano me lo permette, te lo faccio abbracciare’, e lei mi ha risposto subito ‘Allora vengo!’" De Martino allora ribatte: "Ah, era questo… e allora ci abbracciamo, vieni!", e Rosanna non perde l’occasione di restare qualche secondo a stretto contatto col conduttore.

Subito dopo si continua con la partita e il concorrente vorrebbe cancellare un po’ di "date" dal tabellone: "Volevo eliminare la suocera prima di tutto… che amo tantissimo, le mando i miei saluti. Sono stato fortunato", e poi aggiunge: "Ma non lo posso fare perché quel giorno è anche il compleanno di mia moglie". Quindi chiama il 5, che è il mese di nascita della suocera, dove ci sono 0 euro. "Viva le suocere!" urlano Emilio e Stefano De Martino, che invita a ballare al centro dello studio solo Alessia e Armando. Poi il concorrente decide di puntare sui numeri dei suoi genitori, che si chiamano come i figli – Mario e Carla -, dicendo inoltre di amarli e di essere orgoglioso di loro. Una volta usciti i 200 euro e i 5mila euro con gli ultimi due tiri della tripletta, il Dottore propone il cambio ed Emilio lo accetta, lasciando il numero 12 per prendere il pacco 2. "Un numero importante, ma vorrei motivarlo più in là" commenta il concorrente prima di eliminare i pacchi da 20mila (contenuti nel pacco pescato a inizio partita), 50mila e 500 euro.

Per un tiro, il Dottore offre 30mila euro: "Una bella cifra, ma trita!" dice sicuro Emilio, trovando subito il completo sostegno della moglie nella scelta. Poi scoprono che nel 18 del Molise ci sono 100mila euro e il Dottore propone nuovamente il cambio, questa volta rifiutato dalla coppia. Eliminati i 75mila euro, contenuti nel pacco della new entry, non manca un po’ di meditazione, che funziona perché col tiro successivo trovano 20 euro. Per un altro tiro, il Dottore offre 20mila euro, la cifra che aveva nel primo pacco, ed Emilio commenta: "Bisogna andare avanti e non indietro", e poi chiede a Rosanna di tritare l’assegno. Si prosegue con il 3, il "numero perfetto", che contiene 100 euro. A questo punto il concorrente chiede al Dottore la bellezza di 190mila euro, essendoci i 200mila ancora in gioco, ma PaSqualo offre ancora 30mila euro ed Emilio, tritando poi l’assegno, sottolinea: "So che li rimpiangerò. Nella mia vita non sono stato molto fortunato. Lo sono stato in amore, nella famiglia. Non mi fa paura tornare in casa con 0 euro, perché ho sempre lavorato, da quando avevo 14 anni. Mia moglie ha fatto altrettanto. Una casa ce l’ho, anche se per vent’anni sarà della banca, ma tanto lavoriamo e paghiamo. A casa ho un tesoro più grande, i miei figli che mi aspettano. In questo 2 ci credo, però ho paura perché mi sto avvicinando alla fine della partita. Il 2 è il numero della data di nascita di mio figlio. Non solo, è anche il giorno (e il mese) in cui io e mia moglie ci siamo messi insieme, ed è un numero che è pure dentro la data di nascita di mia figlia, oltre ad essere quello della nascita del mio Santo protettore, il 2 aprile".

Poi se ne vanno i 10mila euro e il Dottore ne offre 30mila, ma l’assegno, ancora una volta, viene tritato dalla coppia che poi chiama il pacco da 1 euro (nel 17, numero che aveva al provino di Affari Tuoi). Nel gran finale restano i 200mila e i 50 euro e Pasquale Romano offre 66mila euro: "Il numero del Diavolo, assolutamente no. Trita amore. So che lo rimpiangerò ma sono un giocatore e sono credente, anche se non vinco ringrazio Dio perché i miei figli stanno bene" dice il concorrente prima di tritare l’assegno. De Martino commenta: "Non cedi alla tentazione". Infine, Emilio e Rosanna scoprono che nel loro pacco ci sono 200mila euro e tutto lo studio esulta, con De Martino che abbraccia forte il concorrente, che sembra trattenersi dal piangere di gioia, e dichiara: "Signori, ancora una volta il bene ha vinto contro il male!", "Crederci sempre!" chiude Emilio.

Social in delirio per la vincita di Emilio ad Affari Tuoi

Diversamente dal solito, dopo la puntata del 19 aprile di Affari Tuoi sui social e in studio solo applausi e felicità: "Vorrei avere lo stesso coraggio di quest’uomo che ha tritato senza pensarci un secondo 66mila euro e lo stesso culo nel vincere 200 mila euro", "E la cosa assurda che il 2 è davvero ovunque nella sua vita… anche nei 200 mila euro!", "La puntata di oggi un reminder del fatto che questo è un gioco e che bisogna giocare così se si vuole vincere davvero tanto", "Ma che partita! Felice per lui come se avessi vinto io 200 mila euro. Umiltà, dolcezza, speranza", "Por*a vacca che pazzo sto Emilio…e c’ha avuto ragione lui", "La moglie di Emilio mi fa morire: vorrebbe abbracciare Stefano MA SI TRATTIENE", "Ma che felicità questa partita! Davvero contenta per i 200mila euro vinti". E ancora: "Un folle ma alla fine ha avuto ragione", "MERITATISSIMO Chapeau per davvero. Il coraggio e la follia vanno premiati", "Finalmente vince qualcuno che se lo meritaaaa", "Posso dire meritati? Cioè, si finalmente qualcuno che vince tanti soldi senza menarla all’infinito".

