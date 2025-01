Affari Tuoi, Sara (impaurita) accetta l'offerta e perde una cifra da capogiro. È polemica: "Un colpo di genio..." Nella puntata del 18 gennaio Sara è sicura di avere i 100mila euro nel proprio pacco ma accetta l'offerta del Dottore a metà partita e i social s'infuriano

È Sara, mamma a tempo pieno della piccola Federica, a giocare ad Affari Tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera del 18 gennaio 2025 nell’access prime time di Rai Uno. La concorrente della regione Umbria ha pescato il pacco numero 10 e ha giocato in studio affiancata dal marito Andrea. Immancabile poi Thanat, in tenuta da cameriere, che ha portato al conduttore una specialità della regione, gli Strangozzi. Ecco cosa è successo nella puntata del 18 gennaio di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 18 gennaio 2025: cosa è successo

La partita di Sara comincia con l’uscita del pacco da 50mila euro: "Non ci demoralizziamo", dice Stefano De Martino. A seguire la coppia trova diversi blu, tra cui i 100, 50 e 20 euro, e poi il pacco da 15mila. Suonano le campane a festa e arriva la prima chiamata del Dottore, già in fibrillazione. "Dottore le è rimasto uno Strangozzo in gola? Le è andato di traverso?" scherza il conduttore. Pasquale Romano offre 41mila euro, una "bella offerta" per la coppia: "Sono tanti soldi, ma il tabellone mi attira". Sara Rifiuta l’assegno e il compagno lo trita prima di eliminare anche i 30mila euro, gli Strangozzi e 0 euro: a ballare sulle note di Sesso e Samba questa volta sono De Martino e Gaetano, il quale rischia più volte di colpire il conduttore muovendosi in modo impacciato. Il podio è ancora intatto e il Dottore offre il cambio che subito dopo la coppia rifiuta perché "non ce la sentiamo di cambiarlo".

A questo punto Sara vuole puntare sulla new entry e il conduttore ironizza: "Mica siamo qua per vincere i soldi, noi siamo qua per sfatare il mito!" Peccato che in quel pacco ci sono i 300mila euro. De Martino scherza: "C’è qualcuno che si sente blu?" Ad alzare la mano è Gaetano e il conduttore, con il mattarello alla mano, gli ricorda: "Gaetà, ti sei proposto tu eh! Mi assicuri che il pacco è blu? Non lo voglio nemmeno guardare, mi fido di te!" La coppia ha fatto bene? Ebbene sì, perché la cifra contenuta nel pacco è bassa e infatti De Martino stringe la mano al pacchista. Poi la coppia elimina i 10 euro e il Dottore offre nuovamente 41mila euro, puntualmente rifiutati. Una volta usciti dal tabellone i 20mila euro, PaSqualo propone il cambio perché non facciano altri due tiri, ma Sara dice di avere delle belle sensazioni sul proprio pacco e quindi non accetta il cambio. Subito dopo la concorrente fa un tiro del valore di 75mila euro, seguito da quello da 75 euro. A questo punto il Dottore fa un’offerta di 51mila euro e Sara, sorpresa, confessa: "Non riesco a elaborare ciò che vorrei dire. È vero che è solo un tiro, ma il rischio è alto. Ho paura". La concorrente si prende qualche momento per pensare alla proposta economica e dice: "Voglio ringraziare tutti i pacchisti, persone meravigliose che mi hanno accompagnato in questo viaggio, quelle che ci sono e chi è passato di qua. Ringrazio chi sta dietro, Stefano che ci ha messo tantissimo a proprio agio e tutto il pubblico che fa il tifo." Alla fine la concorrente decide di accettare l’offerta da 51mila euro: "Io non riesco a rifiutare questa cifra".

La partita di Sara finisce ma il gioco prosegue con lei che apre il pacco da 10mila euro. Andrea pensa che nel loro pacco ci siano i 200mila, mentre Sara dice ‘100mila’. Lupo, chiamato in causa, ricorda che il Dottore adesso avrebbe offerto di più e che di solito quando le offerte sono così alte vuol dire che il concorrente ha molti soldi. Poi escono i 100mila euro e Sara dice che i 200mila sono nel suo pacco. In seguito eliminano i 100 euro e nel gran finale restano i 5mila e i 200mila euro. Sara, incalzata dal Dottore, spiega perché si è fermata così presto: "Ho avuto paura, un tiro cambia tutta la partita. Non è detto che abbia un rosso importante. Senza Andrea avrei fatto la stessa scelta, lui rispetto a me è più quadrato, è razionale". La concorrente scopre di avere i 200mila euro nel pacco e De Martino commenta: "Dovevamo crederci più in fondo. Aveva ragione Thanat, e anche Lupo aveva detto la sua e non si è sbagliato questa sera!"

Le polemiche sui social

Le polemiche sui social non mancano nemmeno dopo la puntata del 18 gennaio 2025 di Affari Tuoi e perlopiù riguardano la scelta di Sara di non andare avanti con la partita e le mosse del Dottore: "Il dottore avrebbe offerto il cambio, altro che offerta alta", "Lei ha accettato perché ha avuto paura e ci sta…il dottore ne offre 51.000 perché pensa che rifiutino…chi ha fatto la strategia migliore???", "Ma se è un gioco, si gioca, se si ha bisogno di soldi non si va ad Affari Tuoi, altrimenti si accetta la prima cifra e ciao, a casa", "Capisco la paura, ma se dici che hai i 200mila, perché accetti?", "Se offre tanto, hai tanto. Facile no?", "I pacchisti che accettano e poi dicono ‘secondo me i 200.000€ stanno qua nel nostro pacco’", "Se vuoi vincere tanti soldi ad Affari Tuoi devi essere coraggiosa e pronta a tutto".

E ancora: "Bisogna sempre provarci, in ogni caso", "Ma perché questa ha preso subito l’offerta? Mah, aveva ancora tanti pacchi", "Più che palese… Tutto ciò conferma il ragionamento di Lupo", "Hanno accettato troppo troppo presto", "Il colpo di genio di accettare 51k quando avevi ancora tutto, io boh…". Alcuni utenti su X (ex Twitter) inoltre criticano la concorrente per gli errori di italiano: "Spero che non ci sono???", "Spero che ci sono… ehm…", "Speriamo che non c’è, Spero che non ci sono".

