Affari Tuoi, Enrico (aiutato dal Dottore) non si accontenta e vince 500 euro. Social furiosi: "Che errore!" Nella puntata del 17 gennaio 2025 il concorrente decide di rifiutare le offerte del Dottore e il cambio finale per poi ritrovarsi con niente: cosa è successo

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

È Enrico, detto ‘Centocelle Nightmare’, a giocare ad Affari Tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera del 17 gennaio 2025 nell’access prime time di Rai Uno. Il concorrente della regione Lazio, commesso di professione, ha pescato il pacco numero 19 e ha giocato in studio affiancato dalla moglie Barbara: i due si sono conosciuti lavorando insieme nello stesso negozio. "Eravamo entrambi fidanzati, poi abbiamo iniziato a lavorare insieme nello stesso reparto, ci siamo conosciuti meglio e ‘sfidanzati’. Subito dopo mi ha chiesto di sposarlo. Ora sono 22 anni che stiamo insieme", racconta Barbara. La coppia ha due figli, Giorgia e Samuele. Immancabile poi Thanat, in tenuta da cameriere, che ha portato al conduttore una specialità romana, un chilo di porchetta. Ecco cosa è successo nella puntata del 17 gennaio di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 17 gennaio 2025: cosa è successo

La partita di Enrico parte con una perdita abbastanza importante, perché col primo tiro vanno via i 75mila euro. Poi una serie di chiamate fortunate – escono i 75 euro, 50 euro, 10 euro e 1 euro – e un piccolo inciampo da 10mila euro. Arriva la prima chiamata del Dottore, che fa i complimenti alla coppia prima di offrire 38mila euro, un assegno rifiutato da Enrico: "Sono tantissimi soldi – dice – è una cifra che a prescindere mi cambia tutto. È difficile dirlo ma adesso rifiutiamo". Subito dopo trovano 1 kg di porchetta e De Martino, correndo intorno ai pacchisti con il vassoio in mano, sventola la tovaglietta e apparecchia la postazione della pacchista Chiara. Poi arriva un altro colpo di fortuna, perché esce dal tabellone anche il pacco da 0 euro e il concorrente balla insieme al conduttore sulle note di Hot stuff di Donna Summer (Enrico si toglie pure la giacca durante la performance). A questo punto il gioco si fa più duro: perdono i 50mila euro, ma il podio è ancora intatto e il Dottore propone il cambio, ma Enrico e Barbara sono restii ad accettare: "Il 19 è il giorno che abbiamo fatto il provino, poi è stata una giornata anche bella: lavorando insieme siamo vicini ma stiamo lontani, perché ognuno deve svolgere i suoi compiti, e passare una giornata insieme per me è bellissimo. Il giorno del provino abbiamo passato tutto il tempo uniti, quindi io il 19 non lo cambio", svela il concorrente.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dopo aver rifiutato il cambio, la coppia trova prima un pacco blu e poi i 300mila euro e i 30mila euro. "Hai aggiustato, hai tolto uno 0! Da 300mila a 30mila!" commenta il conduttore avendo sentito poco prima Barbara dire che aveva paura di sbagliare quest’ultimo tiro. La nuova offerta è di 28mila euro, ma Enrico rifiuta senza pensarci troppo e in seguito trova i 200mila euro: "Calma, manteniamo la calma, non è ancora finita" dice Stefano De Martino. Il Dottore punta sul cambio e Barbara propone di scambiare il pacco 19 con il numero 7 della new entry perché "è il mio numero". Enrico accetta il cambio e poi decide di aprire proprio il pacco pescato a inizio puntata, dove ci sono i 100 euro. Ora il Dottore offre 20mila euro, ma l’assegno viene tritato e Enrico spiega: "È importante ogni centesimo nella vita. 20mila è il secondo premio sul tabellone, è una cifra molto importante che mi consentirebbe di portare avanti alcuni progetti. Vorremmo aprire un locale, ce n’è uno sfitto sotto casa nostra e l’idea è di trasformarlo in un pub. Mi piace molto cucinare. Il rapporto con le persone ormai è collaudato, siamo bravi e vorremmo interagire anche con la nostra attività. Per un tiro voglio provarci, quindi rifiuto l’offerta". In studio scatta l’applauso per la decisione presa dal concorrente, che subito dopo chiama il pacco da 5mila euro. Ora sul tabellone restano i 200 euro, i 500 euro, i 15mila, 20mila e 200mila euro e il Dottore propone nuovamente il cambio. I due coniugi concordano sul tenere il pacco numero 7 e poi trovano i 200 euro e la coppia si lascia andare a un dolce bacio.

Ora il Dottore offre 28mila euro ma Enrico non sa bene come muoversi, mentre la moglie vuole proseguire la corsa verso i 200mila euro. "Nella vita l’unica fortuna, la più grande è che ho sposato lei. Senza mia moglie anche in questo momento sarei spacciato. Mi sta aiutando tantissimo, lo percepisco. Sono combattuto, è una somma che non mi resta indifferente. Ti ho sempre ascoltata e credo che lo farò un’altra volta, quindi rifiuto l’offerta e vado avanti", dice il concorrente prima di aprire proprio il pacco da 200mila euro. Quindi sfuma sia l’offerta da 28mila euro, sia il sogno di portare a casa un bel bottino, anche se sul tabellone, oltre ai 500 euro, restano i 15mila e i 20mila euro. Il Dottore offre 7mila euro ma a questo punto la coppia rifiuta di comune accordo l’offerta e poi Barbara chiama il pacco da 20mila euro. Nel gran finale, dopo aver rifiutato anche il cambio, Enrico e Barbara hanno la possibilità di vincere i 500 euro o i 15mila euro. Solo negli ultimi minuti scoprono di avere nel loro pacco i 500 euro e la delusione per l’amaro finale è enorme: lo si vede in particolare dalla reazione di Barbara, che poi è anche colei che aveva consigliato al marito di rifiutare l’offerta da 28mila euro. "Il Dottore voleva aiutarti con il cambio. Stasera è andata così… signori, sfortunati nel gioco ma fortunati in amore!" commenta il conduttore prima di chiudere la puntata.

Le polemiche sui social

Anche durante e dopo la partita del 17 gennaio 2025 di Affari Tuoi impazzano le polemiche sui social: "Il dottore voleva aiutarli ma loro volevano di più", "Gli ha offerto 28mila euro per 500? Wow", "Mi dispiace un sacco, l’unica cosa è che avrebbero dovuto pensare bene al cambio sul finale", "Avete rifiutato 28000 euro e ne avevate bisogno, ma non fa niente", "Con 500 euro compra un bel set di bicchieri per il pub", "Possibile che non capiscano che ad un certo punto bisogna fermarsi, che basta un pacco e sono rovinati?", "Ti ha offerto i 28000, è chiaro che i 200000€ non li hai perché le offerte si sono abbassate, prendili! Che errore!"

Potrebbe interessarti anche