Affari Tuoi, Antonella in lacrime ma i social impazziscono per il dettaglio 'rosso' inaspettato: "L'ho visto solo io?"" Nella puntata del 12 aprile, la partita di Antonella parte abbastanza bene ma finisce peggio di quanto immaginato: cosa è successo col Dottore

È Antonella a giocare ad Affari Tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera di sabato 12 aprile 2025 nell’access prime time di Rai Uno. La concorrente della regione Piemonte, responsabile di un discount che non vende alimentari, pesca il pacco numero 20 e sfida il Dottore (Pasquale Romano) insieme al compagno Felice. "Stiamo insieme da quasi due anni. Ci siamo conosciuti sui social, poi al primo appuntamento sono rimasto folgorato da lei. Un colpo di fulmine" racconta lui. Prima di iniziare la partita, Thanat, in tenuta da cameriere, raggiunge il conduttore in studio per presentare la specialità del giorno: il vitel tonné. Ecco cosa è successo durante la puntata del 12 aprile 2025 di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 12 aprile 2025: cosa è successo

La partita di Antonella e Felice comincia piuttosto bene, perché eliminano subito 200 euro, 20mila euro e 0 euro, con Stefano De Martino che ironizza su quest’ultimo colpo di fortuna: "Secondo tiro di Felice e chiama lo zero, forse abbiamo capito perché lo chiama C (fa intuire che sta per cu*o ndr)!" Poi, nell’11 della Calabria trovano i 300mila euro: "Va bene lo stesso, ci sono ancora i 200mila e 100mila, me lo tengo lo stesso, Felice" dice quando il conduttore commenta: "Bisogna iniziare a chiamare Felice ‘D’", dato che il tiro da 300mila euro è del suo compagno.

Una volta usciti anche i 5mila euro e 75 euro, arriva la telefonata del Dottore e De Martino scherza con lui sulle iniziali dei nomi: "D è lei, Dottore, giustamente. D chiama C!" La prima "O" (sta per ‘offerta’) della serata è 30mila euro, ma "la partita è appena iniziata": "Ce la vogliamo giocare" commenta Antonella. Il suo compagno è meno convinto e lo si intuisce dal tono di voce che usa per dire "Sono 30mila euro, tanti soldi. Possiamo accettare e tornare a casa domani con un po’ di soldi, oppure possiamo rifiutare. La scelta è tua". La concorrente però ammette di volersi vivere ancora un po’ l’esperienza di gioco e quindi fa tritare l’assegno. Eliminati i 100mila euro e 200mila euro con i due tiri successivi ("Va bene lo stesso" dice Antonella), finalmente esce un pacco blu, quello da 20 euro, e il Dottore fa una seconda offerta è 13mila euro, rifiutata dalla concorrente con queste parole: "Sono soldi ma non me la sento di accettarli, voglio continuare a sperare che qui ci sia qualcosa di grosso". Poi trovano i 500 euro, 15mila euro e 100 euro. In studio è festa, ma il Dottore è pronto a smorzare l’entusiasmo con una cambio e un nuovo tiro da fare: "Non sono una fan dei cambi e non ho legami col numero 20, ma cambiare diventa una scelta mia e quindi una responsabilità. Mi affido alla sorte e rifiuto il cambio" spiega Antonella prima di eliminare i 50 euro.

Il Dottore, per due tiri, offre 15mila euro e Antonella ci ragiona sopra e Felice ricorda: "Io avrei accettato già i 30mila, ma siamo venuti qui per giocare ed è giusto che sia tua la scelta". La concorrente decide, infine, di tritare anche il terzo assegno della serata e poi, nel pacco della Basilicata, scova (finalmente) il vitel tonné. Subito dopo perdono i 75mila euro (cifra più alta sul tabellone), sempre andando ‘a sensazione‘, e il Dottore offre 10mila euro. Antonella commenta: "Ci potremmo fare una vacanza ma non ci cambiano la vita. Non me la sento di accettarli, anche se avevo promesso a mia madre di non buttare via i soldi…" De Martino sembra comprendere la sua scelta: "La mamma capirà" le dice. "Il 3 è la mia data di nascita. Non ho numeri a cui sono particolarmente legata, ma lo voglio tenere lì" racconta Antonella. Poi apre il numero 10 e trova i 5 euro, mentre nel 19 ci sono i 10mila euro.

Nel gran finale, dopo aver scovato anche i 30mila euro, restano 1 euro e 50mila euro. Ora tocca al Dottore fare la sua mossa e sceglie di usare le carte (l’offerta è già decisa ed è 20mila euro). Antonella pesca proprio la carta dell’offerta e De Martino stacca l’assegno, ma sulla parte in acciaio del tavolo si nota un dettaglio, il riflesso del ‘rosso’ della carta ‘offerta’. "Scelta difficile" dichiara lei, mentre lui ribatte: "Voglio che tu dorma serena". La concorrente sottolinea: "Sarà un gioco, ma 50mila euro ci aiuterebbero a compare casa e io non posso sapere cosa c’è nel pacco. Abbiamo tanti progetti e io non me la sento di rischiare" afferma prima di scoppiare in lacrime e aggiungere: "Avevo detto che non volevo piangere…". "Vorremmo una casetta, una famiglia…" chiarisce il compagno, che – ricordiamo – avrebbe accettato addirittura la prima offerta del Dottore. Alla fine, la concorrente decide di ascoltare Felici e portarsi a casa i 20mila euro. Poi Antonella ammette che pensa di avere i 50mila euro, e al termine della partita scopre di avere ragione: nel pacco 20 ha la cifra più alta sul tabellone e lei torna a casa con meno della metà del ‘montepremi’.

Le polemiche sui social

Immancabili le polemiche sui social dopo la puntata del 12 aprile di Affari Tuoi: "Beh, mi dispiace ma gli sta bene. Ero certa che avessero i 50K, dopo un’offerta così alta dal Dottore. Tutti spavaldi all’inizio (a parte il compagno C), e poi se la fanno sotto all’ultimo", "Ma perché devono essere così cag*asotto? Sarebbe talmente più onorevole rischiare di beccarsi un euro e non 50, se tenessero il punto sino alla fine. Invece iniziano da gran sboroni, e finiscono conigli", "Se poi vuoi i soldi, non è il posto giusto! Quando giochi e il rischio è ‘nulla avevo e nulla ho’ devi giocare!", "Sempre a dire nono rifiuto e poi accetta per lui, ben vi sta", "Ecco, non dormirà tranquilla stasera", "Ne ho piacere, hanno accettato perché non sanno pensare con la propria testa", "Praticamente il dottore li prende ‘per fame’ . Mille progetti, sono convinti di avere il pacco pieno ma alla fine, la paura prende il sopravvento", "Qualcuno mi spiega perché stanno parlando a monosillabi per tutta la serata?".

Infine, un utente su X (ex Twitter) nota: "Solo io ho visto la carta rossa con la scritta ‘offerta’ riflessa nell’acciaio del tavolo?" A quanto pare, non l’ha visto solo lei: sotto il suo tweet c’è qualche ‘mi piace’, e possiamo confermare questo particolare anche noi.

