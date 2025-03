Affari Tuoi, Emilia l’indecisa fa infuriare i social: “Non se lo meritava”. Il Dottore ricoverato, De Martino lo sfotte Nella puntata dell'1 marzo 2025 Emilia fa una serie di scelte particolari che la portano ad accettare un'offerta del Dottore e a perdere una grossa cifra

È Emilia a giocare ad Affari Tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera di sabato 1 marzo 2025 nell’access prime time di Rai Uno. La concorrente della regione Toscana, infermiera di professione, ha pescato il pacco numero 16 e sfidato il Dottore (Pasquale Romano) facendosi affiancare dal marito Niccolò. "Ci siamo conosciuti durante una festa dell’ultimo dell’anno. Galeotto fu uno Spritz. Io arrivai alla festa ed erano finiti gli Spritz, così lui venne da me e mi offrì il suo". Emilia ha una bimba di 8 mesi che si chiama Nora. Poi Thanat, in tenuta da cameriere, entra in studio per portare al conduttore la specialità del giorno: la pappa al pomodoro. Ecco cosa è successo nella puntata dell’1 marzo di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 1 marzo 2025: cosa è successo

La partita di Emilia comincia col botto, perché nel pacco del Lazio trova subito 0 euro e tutti i pacchisti maschi scendono in pista per ballare sulle note di Anema e Core. La concorrente, che si dice "un po’ superstiziosa", apre poi il numero 17 che contiene 1 euro. Poi vanno via i 500, i 50mila euro che De Martino definisce "un incidente di percorso", 100 euro (nel pacco del compleanno di Emilia) e 20 euro (nel 15 che rappresenta il compleanno di Nora, la figlia). De Martino esulta: "Cinque pacchi blu su sei! Col Dottore facciamo finta di niente, altrimenti ne approfitta". La prima offerta è di 40mila euro, con Pasquale Romano che dice di essere ricoverato nella clinica in cui lavora Emilia dopo i tiri decisamente fortunati. "Sono molti soldi ma siamo qui per giocare, quindi ringrazio il Dottore e vado avanti" dice Emilia. Una volta eliminati i 20mila euro, arriva la prima batosta della serata: la coppia perde i 200mila euro, trovati nel pacco del Trentino-Alto Adige che la sera precedente ne conteneva 100mila al suo interno. "Stasera ha raddoppiato" ironizza il conduttore prima di aprire anche il numero contenente i 30mila euro.

L’offerta del Dottore scende a 30mila euro ma Emilia ringrazia e prosegue la sua corsa verso i 100mila e 300mila euro. Poi vanno via i 50 euro, 200 euro e 75 euro (nel 10, il giorno del loro matrimonio). Ora sul tabellone restano due blu – 5 euro e la pappa al pomodoro – e sei rossi, tra cui 75mila, 100mila e 300mila euro. "Mi hanno detto che ha avuto una ricaduta… è di nuovo in clinica" scherza De Martino mentre è al telefono col Dottore, il quale subito dopo offre nuovamente 40mila euro, ancora una volta rifiutati dalla coppia. Poi trovano i 10mila euro ed Emilia chiede al Dottore il cambio perché le "new entry di solito portano bene", e infatti lascia il numero 16 per prendere il 18 del Veneto. Subito dopo scoprono che nel pacco pescato a inizio puntata ci sono 100mila euro, una bella botta per la coppia che esclama: "Ok…". La nuova offerta scende a 30mila euro, ma Emilia, di comune accordo col marito, decide di andare avanti con la partita. Col tiro successivo, eliminano i 15mila euro e PaSqualo offre il cambio.

"Il 2, che in realtà sarebbe il 22, è il numero del suo babbo (di Niccolò, ndr) che ora non c’è più. È una data che ricorre molto spesso, nel letto numero 22 ho partorito mia figlia ed è la data in cui è nato mio nonno" dice Emilia prima di accettare il cambio lasciando il pacco della new entry per il numero 2. E fa benissimo, perché nel 18 c’è la tanto cercata pappa al pomodoro che va nel Friuli Venezia Giulia. Ora il Dottore offre (ancora una volta) 40mila euro, ma per un tiro la coppia decide di andare avanti. Poi vanno via i 75mila euro e sul tabellone restano i 5 euro, i 5mila e i 300mila euro. Emilia e Niccolò si accontenterebbero di tornare a casa con 60mila euro, ma il Dottore non cede e ripropone per l’ennesima volta un’offerta di 40mila euro: la concorrente crede nel proprio pacco, ma è un po’ titubante, mentre il marito andrebbe avanti ma chiede alla moglie se se la senta di rischiare. Emilia sceglie di seguire il consiglio di Niccolò e ammette: "Sono paralizzata perché il numero e la regione sono tanti segni, però 40mila euro ci farebbero comodi. Poi sono rimasti numeri che non mi dicono niente… Fin qui siamo stati fortunati, accettiamo l’offerta".

Una volta accettato l’assegno, vanno via i 5mila euro e restano in gioco solo i 5 euro e i 300mila euro. Alla fine, la coppia scopre di avere nel proprio pacco i 5 euro e De Martino esulta: "Emilia e Niccolò vincono contro il destino! Grande partita!"

Le polemiche sui social

Le polemiche sui social sono sempre all’ordine del giorno e non fa eccezione nemmeno la puntata di Affari Tuoi dell’1 marzo 2025, dove le critiche sul finale della partita impazzano: "Bravi ma hanno fatto comunque la ca*ata di cambiare all’inizio", "Quando cambiate 50 volte fate partite orrende", "‘Vincono contro il destino’: ma il numero fortunato era il 22 non il 2", "Stefano comunque lo aveva fatto capire che era meglio accettare i 40mila euro!!!", "Sono contenti. Ne avevano presi 100mila e ne hanno portati a casa 40mila", "Tutte ste ca**ate sui numeri. Non è che i soldi li mettono nei vostri preferiti", "La paura l’ha salvata da 2 cambi fatti a casaccio", "Toh, che cu*o anche stavolta, anche se non lo meritava", "Vabbè, ha detto una marea di cavolate ma alla fine le ha detto bene".

E ancora: "Quindi riassumendo: hai 100.000 € nel pacco iniziale, cambi senza motivo e becchi pappa al pomodoro, ricambi ancora, accetti 40.000 € e nel pacco infine avevi 5 €, salva in corner!", "Aveva 100.000, cambia il pacco per delle sensazioni e si prende la pappa al pomodoro, ricambia pacco perché in realtà il suo numero è il 2, che poi sarebbe il 22, e alla fine accetta 40.000 con ancora 300.000", "Resta il fatto che la gente non sa giocare", "In pratica sta festeggiando per aver perso 60mila euro", "Non so perché ma le puntate con Amadeus mi sembravano più limpide, boh", "Partita giocata totalmente a caso. Come quasi tutte le altre, del resto. Rischio di stanchezza per Stefano, che però dimostra di essere diventato un grande professionista e non vacilla", "Puntata noiosa e lei inconcludente", "Ma poi dico se cambi e perché speri che in quel pacco ci siano i soldi, perché accettare l’offerta?"

