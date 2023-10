4 Ristoranti, Borghese in Campania per assaggiare la Maccaronara Arriva su Sky Uno e NOW TV l'atteso quinto appuntamento con lo show culinario guidato dallo chef Alessandro, pronto a ispezionare le cucine dei 4 ristoratori

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

È l’Irpinia, in Campania, la quinta e ultima tappa della nuova stagione di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, in onda questa sera, domenica 1 ottobre, su Sky Uno e in streaming solo su NOW TV a partire dalle 21:15. L’ultima puntata dello show culinario vede scontrarsi 4 nuovi locali i cui proprietari si contendono il titolo di migliore e un premio finale in denaro per migliorare la propria attività commerciale. In questa occasione Jenny, Daniela, Michele e Francesco sono chiamati a cimentarsi nella preparazione della Maccaronara, pasta fresca lunga di grano duro, stesa con un mattarello particolare da cui prende il nome e realizzata con ingredienti semplici.

4 Ristoranti, le anticipazioni

Del principale ingrediente che dovrà essere presente nelle portate dei ristoratori abbiamo già parlato, ma quali sono i 4 ristoranti in gara nell’ultima puntata?

Il Cacciafumo – Specialità di montagna è di Jenny , si trova poco fuori Montella (Avellino) e ha un doppio ingresso. Il luogo unisce arredamenti rustici e diversi, assicurando un mix di stili. A gestirlo è Jenny, moglie di un cuoco stellato e sommelier da oltre vent’anni, comprensiva e tollerante, estrosa e creativa. Si occupa in particolare della carta dei vini e della pulizia e propone una cucina tradizionale con un pizzico di innovazione.

è di , si trova poco fuori Montella (Avellino) e ha un doppio ingresso. Il luogo unisce arredamenti rustici e diversi, assicurando un mix di stili. A gestirlo è Jenny, moglie di un cuoco stellato e sommelier da oltre vent’anni, comprensiva e tollerante, estrosa e creativa. Si occupa in particolare della carta dei vini e della pulizia e propone una cucina tradizionale con un pizzico di innovazione. Il Palazzo Vittoli di Daniela è situato all’interno di un’imponente dimora storica del 1818 a Castelfranci, in provincia di Avellino. Lo stile neoclassico e i richiami liberty hanno contribuito a farlo dichiarare patrimonio di interesse storico-artistico. Daniela gestisce il locale assieme al figlio Michele – " lei è la tradizione, lui la freschezza ", si legge nel comunicato – e si occupa di accogliere i clienti, che avranno il piacere di assaporare un menu contemporaneo.

L’ Anima – La Nuova Osteria di Michele , titolare e chef di alto livello, si trova nel cuore del borgo di Nusco (Avellino) ed è un modesto locale posto in un ambiente tranquillo ed elegante. L’arredamento è in legno mentre le pareti in pietra, e lì è possibile sia cenare che godersi un aperitivo. Giovane e con le idee chiare, Michele si definisce impulsivo e fuori dagli schemi. Non sopporta le strategie perché a suo parere dimostrano la mancanza di sicurezza.

Il Pater Familias di Francesco è collocato nel cuore di Paternopoli, a est del capoluogo, e l’ingresso superiore è in stile neoclassico, con diversi dipinti esposti, mentre al piano inferiore si trova il ristorante vero e proprio, un ex frantoio con pietre a vista dotato di ingresso autonomo. In generale la location è neoclassica e intima, mentre Francesco, titolare e il tuttofare del locale, propone un menu tradizionale legato al territorio, con piatti prevalentemente tipici dell’Irpinia.

Quando e dove vedere l’ultima puntata di 4 Ristoranti

Questa sera, domenica 1 ottobre, va in onda su Sky Uno e in streaming su NOW TV e SkyGo, sempre alle 21:15 circa, l’ultima puntata dello show culinario guidato da Alessandro Borghese.

Potrebbe interessarti anche