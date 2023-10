X Factor: Angiolini fischiata dal pubblico, Morgan spietato al Bootcamp Su Sky Uno e Now TV la seconda puntata dedicata ai Bootcamp di Ambra e del frontman dei Bluvertigo: ecco tutti i momenti salienti della diretta del 12 ottobre

Oggi, Giovedì 12 ottobre, è andata in onda su Sky Uno e in streaming su NOW TV la seconda puntata dedicata ai Bootcamp di X Factor, che ha visto Ambra Angiolini e Morgan scegliere i componenti delle loro squadre: 5 posti disponibili, tanti candidati che desiderano arrivare ai Live e altrettanti "switch" usati dai giudici, in particolare dal frontman dei Bluvertigo.

Il Bootcamp di Ambra Angiolini

Ne succedono di cose durante gli ultimi Bootcamp, ma alcune restano sempre uguali, come Ambra Angiolini che piange sentendo cantare Angelica Bove sulle note di All I Want . La concorrente – lo ricordiamo – alle audizioni aveva conquistato tutti con La Notte di Arisa, e questa sera riceve la seconda standing ovation della sua vita: è in lacrime a fine performance, forse per l’immensa felicità nel vedere il pubblico già in piedi a metà esibizione, con la giudice che, vedendola in quello stato, sale sul palco, la abbraccia e le dice: "Da che pianeta vieni tu? Grazie di essere arrivata qui". Un’altra voce di cui sentiremo parlare molto è sicuramente quella di Gaetano De Caro, un giovane con gli occhi truccati che possiede un’estensione vocale pazzesca e porta in scena una delicatissima versione di Pensiero stupendo, celebre brano di Patty Pravo. In questo caso Ambra ha gli occhi lucidi, ma si trattiene.

Gli Isobel Kara, dopo La Gallina, conquistano tutti con Nimpha di Madame in versione salentina, con tanto di tamburello e sguardo ipnotizzante al seguito. Nella squadra di Angiolini ci sono anche Jacopo Martini e Matteo Pierotti, che canta l’inedito Più o meno il cui testo è "potentissimo". Da menzionare sono anche Vittoria Gado – eliminata dagli Isobel Kara – la quale dona alla giudice un portafortuna. Ambra le dice: "Adesso io muoio un po’", ma la 17enne risponde: "Non devi. È così che doveva andare, non ti preoccupare"; Samuele Barracco che intona il capolavoro di Brunori Sas Canzone contro la paura; e Melissa Coppola (la sua versione di Bring Me To Life è meravigliosa).

Il Bootcamp di Morgan

Fermo restando che Morgan non lo vedi piangere nemmeno pagandolo, c’è da dire che ogni tanto l’emozione appare anche sul suo viso, come quando i Sickteens cantano Hold on di Justin Bieber in chiave aggressiva. Durante la performance il pubblico si alza in piedi e batte le mani seguendo il ritmo della musica. Non manca poi anche la standing ovation di Fedez e Dargen D’Amico. Pure Anna Castiglia fa una bellissima figura, portandosi a casa una mezza standing ovation e il posto nella squadra di Morgan. I Manifesto poi riescono a far apprezzare al giudice un gruppo che non ha mai amato, i Pearl Jam: tutti esultano, anche i concorrenti che hanno già conquistato una sedia. Infine, nella squadra, oltre Niccolò Selmi, arrivano gli Animaux formidable, i quali avevano già colpito il cantautore durante le audizioni. "Nessuno ha un sound così, solo voi l’avete. Dovete sedervi", dice Morgan prima di mandare via Alessandro Antonini – per Fedez "aveva fatto la performance migliore di tutti" – per sostituirlo con il duo.

È bene dire che tutti gli eliminati ai Bootcamp dimostrano una grande maturità quando invece di arrabbiarsi abbracciano coloro che hanno messo la parola fine al loro sogno e che Morgan, decidendo di dare a tutti la possibilità di sedersi sulla sedia per poi mandarli a casa tramite lo "switch", illude non poco chi in quel sogno credeva davvero.

