X Factor, è tempo di Bootcamp: torna il temutissimo gioco delle sedie Il 5 ottobre su Sky Uno il quarto appuntamento con il talent show musicale: per la prima volta i giudici possono scegliere personalmente la propria squadra.

Letizia Bonardi Web Content Editor Content Editor e aspirante giornalista, appassionata di arte e libri con un amore per la scrittura scoperto quasi per caso.

Fonte: Ufficio Stampa Sky

Dopo tre puntate di Auditions ricche di emozioni e di grandi sorprese, questa sera – giovedì 5 ottobre – X Factor 2023 torna su Sky Uno con il primo appuntamento con i Bootcamp. I concorrenti che hanno passato il primo turno di audizioni sono dunque pronti per tornare sul palco e tentare di convincere i giudici Ambra Angiolini, Fedez, Dargen D’amico e Morgan di avere la stoffa per continuare il loro percorso. Da quest’anno, poi, il talent show ha in serbo una grande novità: scopriamo tutto quello che ci aspetta da questa quarta puntata.

X Factor 2023, le novità dei Bootcamp

Al termine delle Auditions, durante le quali tutti i giudici hanno avuto la possibilità di esprimere il proprio voto per ogni esibizione, a partire da questa sera ognuno di loro può iniziare a costruire la propria squadra e prendere dunque singolarmente le proprie decisioni. Per Ambra Angiolini, Fedez, Dargen D’Amico e Morgan è dunque giunto il momento dei Bootcamp, questa volta con una grande novità: per la prima volta nella storia di X Factor i giudici possono scegliere personalmente i concorrenti da inserire nella loro squadra. I quattro vengono infatti posti di fronte ad uno schermo nel quale rivedono i volti dei 48 talenti che nelle Auditions hanno ottenuto almeno tre "sì" da parte loro. I concorrenti sono divisi in quattro gruppi da 12: per ogni gruppo, ogni giudice ha la possibilità di scegliere tre talenti da ognuno dei quattro gruppi. Così facendo, non sarà più la sorte a decidere con chi ogni giudice potrà lavorare, ma saranno loro in prima persona a selezionare i cantanti che sentono più affini a loro.

Il meccanismo delle sedie

Una volta formate le squadre – che anche quest’anno non hanno più distinzioni di genere, età, solisti o band – ognuno dei quattro giudici affronta il proprio Bootcamp, con il temutissimo e ormai noto meccanismo delle cinque sedie. Il giudice di turno siede al proprio tavolo e ascolta un concorrente alla volta. Al termine di ogni esibizione, decide se concorrente può proseguire il suo percorso, assegnandogli dunque una sedia, o se deve rinunciare ad andare avanti. Quando tutte le cinque sedie sono occupate, si inizia con lo "switch": se un concorrente merita di sedersi, un altro deve essere eliminato per cedergli il proprio posto. Nella prima puntata di Bootcamp sono soltanto Fedez e Dargen D’Amico a scegliere i propri talenti; Ambra Angiolini e Morgan devono invece attendere la prossima puntata.

Quando e dove vedere X Factor 2023

La quarta puntata dell’edizione 2023 di X Factor va in onda nella prima serata di giovedì 5 ottobre – a partire dalle 21.15 – su Sky Uno. La puntata è disponibile anche in streaming su Now Tv e Sky Go, oltre che su Sky On Demand. Come di consueto, tutti gli appuntamenti con X Factor sono disponibili anche in chiaro su Tv8 il mercoledì successivo, sempre in prima serata.

