Angelica Bove: chi è la nuova star di X Factor che ha fatto piangere Ambra Angiolini La giovane cantante ha incantato il pubblico e i giudici con la sua performance ricca di emozione e di dolore: ecco la sua storia.

Ieri sera – giovedì 14 settembre – è andata in onda su Sky Uno la prima puntata della nuova staginoe di X Factor. Guidati da Francesca Michielin, i giudici Ambra Angiolini, Dargen D’Amico, Fedez e Morgan si sono seduti al loro tavolo per ascoltare per la prima volta gli aspiranti concorrenti alle prese con le Auditions. Tra esibizioni spettacolari, le prime liti e tanta emozione, sono stati numerosi i talenti che hanno conquistato il cuore del pubblico e dei giudici. Una su tutte quella di Angelica Bove, una ragazza che si è presentata piena di paure e insicurezze, e che ha portato sul palco tutto il suo dolore.

X Factor, l’esibizione di Angelica Bove

Non appena è salita sul palco di X Factor, Angelica Bove ha ammesso di non aver mai cantato di fronte ad un pubblico, e di aver iniziato semplicemente nella sua vasca da bagno. Alle Auditions ha portato La notte di Arisa, un brano che "rappresenta a pieno, parola per parola, tutto il dolore che vivo da un anno a questa parte". Quando Ambra Angiolini le ha chiesto se volesse raccontare cosa intendesse con queste parole, la concorrente ha preferito dimostrarlo con la propria voce. Una voce che, fin dalla prima nota, ha trasmesso tutta l’emozione e il dolore che Angelica stava provando, regalando al pubblico e ai giudici una performance indimenticabile. Immediatamente, la ragazza è diventata la prima vera star di questa edizione di X Factor, riuscendo a lasciare senza parole i giudici e gli spettatori e a far commuovere Ambra Angiolini. Quest’ultima, in lacrime, le ha chiesto di avvicinarsi a lei: le ha quindi preso le mani sussurrandole: "Sei una bomba. Mi sei piaciuta tanto".

Chi è Angelica Bove

Soltanto al termine della sua esibizione e dopo essersi allontanata dal palco, Angelica si è sentita pronta a spiegare l’origine del suo immenso dolore: ha infatti raccontato che le uniche due persone che avrebbe voluto che la ascoltassero cantare non ci sono più. Angelica stava parlando dei suoi genitori, entrambi scomparsi a pochi mesi di distanza uno dall’altro. Sulla sua pagina Instagram, la ragazza ha scritto due lunghi messaggi di addio, dedicati al padre e alla madre. "Vorrei potermi dire che non trovo le parole, ma basta scavare così poco in questa sofferenza logorante per trovare tante di quelle parole, troppo forti, troppo instabili, troppo difficili da accettare", si legge in uno dei due post. "Cerco le parole per ricordarti, ricordarci, ma non ho la forza di guardare l’immensità che ho perso. Vorrei fermarmi per toccare questa voragine ma non ho il coraggio. Non ho il coraggio, ma quel sorriso che solo tu potevi avere nonostante la malattia ti togliesse sempre più la forza di sorridere, non posso e non voglio togliermelo dalla testa, perché è la più grande lezione di vita e dimostrazione d’amore che potessi ricevere".

