Colpo di scena nella seconda stagione di Watson: Sherlock non è morto e ha il volto geniale di Robert Carlyle Dopo anni di silenzio, Sherlock Holmes riappare: Robert Carlyle entra in scena e sconvolge la vita del dottor Watson nella stagione 2 della serie CBS.

Ebbene sì, già da mesi si sa che Morris Chestnut tornerà come dottor John Watson nella seconda stagione di Watson, il medical drama poliziesco di CBS ambientato sei mesi dopo la presunta morte di Sherlock Holmes per mano di Moriarty. L’esordio della serie (avvenuto a gennaio 2025) ha raccolto un’impressionante audience di 18,7 milioni di spettatori, risultando l’episodio di uno sceneggiato più seguito su CBS nella stagione 2024-25. Ecco, dunque, che è stato deciso di realizzare anche la seconda stagione, la quale avrà dei colpi di scena incredibili, il primo fra tutti, il ‘ritorno dall’oltretomba’ di Sherlock Holmes. Sì, avete capito bene, l’attore Robert Carlyle interpreterà il grande detective. Scopriamo tutti i dettagli al riguardo.

Watson 2, Robert Carlyle ‘fa risorgere’ Sherlock Holmes nella seconda stagione della serie

Come ci rimarreste se vi dicessimo che Sherlock Holmes tornerà in vita in Watson 2? Rimarreste basiti vero? Come darvi torto! Ma abbiamo una notizia incredibile da comunicarvi. Robert Carlyle, famoso per Full Monty, la serie Once Upon A Time e Trainspotting, interpreterà proprio Sherlock Holmes nella seconda stagione della serie CBS Watson, affiancando Morris Chestnut nel ruolo del Dr. John Watson. La serie è un medical drama investigativo moderno che si concentra su misteri medici anziché crimini tradizionali. Dopo aver sconfitto Moriarty nella prima stagione, la squadra di Watson continua a curare malattie rare, ma nella nuova stagione Holmes, dato per morto, riappare, costringendo Watson a confrontarsi con un segreto del suo passato.

Craig Sweeny, showrunner della serie, ha espresso entusiasmo per l’ingresso di Carlyle, sottolineando che l’arrivo di Sherlock porterà nuove dinamiche alla storia. Inizialmente, Sweeny non aveva previsto di inserire Holmes, per non oscurare il personaggio di Watson, ma il ritorno di Holmes offre nuove opportunità narrative. Carlyle si unisce così a una lunga lista di attori celebri che hanno interpretato Sherlock Holmes nel corso degli anni (Robert Downey Jr., Benedict Cumberbatch, Henry Cavill, Will Ferrell, e altri).

Quando uscirà la serie e gli altri progetti di Robert Carlyle

La seconda stagione di Watson debutterà lunedì 13 ottobre alle 22:00 su CBS e sarà disponibile in streaming su Paramount+. La serie è stata tra i nuovi programmi più seguiti in TV, con una media di oltre 10 milioni di spettatori multipiattaforma. Nel cast figurano Eve Harlow, Peter Mark Kendall, Ritchie Coster, Inga Schlingmann e Rochelle Aytes, mentre i produttori esecutivi includono Sweeny, Chestnut, Larry Teng e altri. La serie è prodotta da CBS Studios. L’attore Carlyle, protagonista di Watson, interpreterà Jack Ruby nel thriller Novembre 1963 di Roland Joffe, con John Travolta e altri nomi noti.

Attualmente è protagonista della serie Netflix Toxic Town ed è apparso in produzioni come Cobra (Sky TV), Full Monty (FX), The Performance, la miniserie BBC La guerra dei mondi e Trainspotting 2. È noto anche per il ruolo nella serie ABC Once Upon a Time. Tra i suoi altri lavori figurano film come The World Is Not Enough e 28 Weeks Later.

Dove vedere in streaming la prima stagione di Watson

La prima stagione della serie è disponibile in streaming su Paramount+ e Prime Video.

