Tom Cruise e Ana de Armas, mano nella mano in Vermont: l’amore (finalmente) esce allo scoperto Dopo mesi di voci e paparazzate sospette, Tom Cruise e Ana de Armas confermano la loro relazione con una romantica fuga insieme tra i boschi del Vermont.

Da diverso tempo circolano delle voci su Tom Cruise e Ana de Armas ma no, non è per un progetto a cui lavoreranno insieme, bensì per altro. Tra l’attore di Top Gun e Mission Impossible, e la star di Ballerina, sembra esserci del tenero. Da mesi vengono paparazzati spesso insieme, in diverse occasioni, e sembrano più uniti e complici che mai. Ed ecco che, ad avvalorare queste supposizioni, si aggiunge un ulteriore scatto che li ritrae nuovamente insieme, questa volt, mano nella mano, durante una vacanza nel Vermont. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tom Cruise e Ana de Armas in vacanza insieme: è nato un amore?

Cosa ci fanno insieme Tom Cruise e Ana de Armas? Oggi cercheremo di fare un po’ di chiarezza (almeno ci proviamo). I due sembrano aver confermato la loro relazione. La coppia è stata vista in atteggiamenti affettuosi durante una vacanza nel Vermont lo scorso 26 luglio, a cinque mesi dall’inizio delle voci su di loro. Cruise, 63 anni, indossava un completo blu scuro, mentre Ana de Armas, 37 anni, ha scelto un look casual con maglietta bianca e jeans neri. Le prime indiscrezioni risalgono a febbraio, quando sono stati fotografati insieme a Londra. All’epoca, una fonte aveva detto a People che erano a cena "per discutere di possibili collaborazioni future" e che gli attori "sembravano non avere alcun legame romantico, solo amicizia". Da allora, sono stati visti più volte insieme, ad esempio alla festa del 50° compleanno di David Beckham e durante il 37° compleanno di Ana.

Durante l’estate, sono stati avvistati in diverse occasioni, tra cui un viaggio in yacht in Spagna e un concerto degli Oasis a Londra. A maggio, Ana ha confermato di lavorare a vari progetti con Cruise, incluso il thriller Deeper diretto da Doug Liman. Una fonte ha dichiarato a People: "Tom è un gran lavoratore e lei è molto entusiasta di lavorare con lui. La definisce un’opportunità unica nella vita" e ha aggiunto: "Tom è un mentore incredibile per Ana. Non ha altro che cose meravigliose da dire su di lui". Tom Cruise è stato sposato con Mimi Rogers, Nicole Kidman e Katie Holmes, ed è padre di tre figli. Ana de Armas, invece, è stata legata in passato a Manuel Anido Cuesta, Paul Boukadakis e Ben Affleck, con il quale ha avuto una relazione "completamente amichevole" terminata nel gennaio 2021.

